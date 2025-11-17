10-й армійський корпус ЗСУ спростував фейк росіян про контроль над "лівим берегом Куп’янська"

Російська пропаганда поширює повідомлення про те, що збройні формування рф нібито "зайняли лівий берег Куп’янська" і "оточили українські війська в районі Подолів". Про це повідомляє 10-й армійський корпус Збройних сил України, пише УНН.

Проблема лише в одному нюансі: наші підрозділи там ворога так і не знайшли. Хоча чесно – старанно шукали. Навіть зайві кущі перевірили