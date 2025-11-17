10-й армійський корпус ЗСУ спростував фейк росіян про контроль над "лівим берегом Куп’янська"
Київ • УНН
Російська пропаганда заявляє про захоплення лівого берега Куп'янська та оточення українських військ. 10-й армійський корпус ЗСУ спростовує ці заяви, наголошуючи на відсутності ворога в зазначених районах.
Російська пропаганда поширює повідомлення про те, що збройні формування рф нібито "зайняли лівий берег Куп’янська" і "оточили українські війська в районі Подолів". Про це повідомляє 10-й армійський корпус Збройних сил України, пише УНН.
Проблема лише в одному нюансі: наші підрозділи там ворога так і не знайшли. Хоча чесно – старанно шукали. Навіть зайві кущі перевірили
Зазначається, що підрозділи 10 армійського корпусу роблять все, щоб російські "перемоги" так і залишились тільки в їхніх фантазіях.
Нагадаємо
З початку доби на фронті відбулося 81 бойове зіткнення. Ворог активно діє на Покровському, Костянтинівському та Слов’янському напрямках, завдавши три авіаудари та скинувши вісім керованих авіабомб.