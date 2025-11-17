10-й армійський корпус ЗСУ спростував фейк росіян про контроль над "лівим берегом Куп’янська"

$42.040.02
16:21
В Україні 18 листопада графіки діятимуть цілу добу: скільки черг вимикатимуть
Ексклюзив
14:33
Цілком вірогідно, що не на найближчому засіданні: нардеп про те, коли Рада ухвалить Держбюджет-2026
14:15
У РНБО спростували інформацію, що Умєров відмовляється повертатись в Україну
12:46
Україна може отримати від Франції 8 систем SAMP/T - Зеленський
Ексклюзив
12:28
Рада у вівторок розгляне звільнення міністра юстиції Галущенка та міністра енергетики Гринчук
17 листопада, 09:59
Зеленський і Макрон підписали угоду для посилення України: ідеться про придбання оборонного обладнання
Ексклюзив
17 листопада, 07:00
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
17 листопада, 06:58
рф атакувала портову інфраструктуру на Одещині, енергетику і залізницю - віцепрем'єр
17 листопада, 06:27
Місія МВФ розпочала роботу у Києві: обговорює з Україною нову програму
17 листопада, 05:28
Трамп: республіканці розглядають законопроєкт про санкції проти країн, що торгують з росією - Bloomberg
росія атакувала Україну балістичними "Іскандерами", 91 зі 128 дронів знешкоджено
17 листопада, 07:16
Том Круз отримав свій перший "Оскар" за багаторічну кар'єру
17 листопада, 08:31
"Ілюзія обману 3" лідирує у світовому прокаті, тоді як "Людина, що біжить" провалився - Variety
17 листопада, 09:03
У рф заявили про повторну атаку на підстанцію "Вешкайма": у ЦПД роз'яснили, у чому її важливість
17 листопада, 09:49
Браян Мей назвав перенесений інсульт "дзвінком тривоги" та розповів фанатам про одужання
13:40
Публікації
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
Ексклюзив
17 листопада, 07:00
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії
16 листопада, 07:00
П'ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихідними
14 листопада, 13:27
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 13:14
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Олексій Чернишов
Юлія Свириденко
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Польща
Село
Браян Мей назвав перенесений інсульт "дзвінком тривоги" та розповів фанатам про одужання
13:40
"Ілюзія обману 3" лідирує у світовому прокаті, тоді як "Людина, що біжить" провалився - Variety
17 листопада, 09:03
Том Круз отримав свій перший "Оскар" за багаторічну кар'єру
17 листопада, 08:31
Легендарний кіт-блогер Степан святкує 17-річчя
16 листопада, 21:02
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво
14 листопада, 16:53
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Су-57

10-й армійський корпус ЗСУ спростував фейк росіян про контроль над "лівим берегом Куп’янська"

Київ • УНН

 • 184 перегляди

Російська пропаганда заявляє про захоплення лівого берега Куп'янська та оточення українських військ. 10-й армійський корпус ЗСУ спростовує ці заяви, наголошуючи на відсутності ворога в зазначених районах.

10-й армійський корпус ЗСУ спростував фейк росіян про контроль над "лівим берегом Куп’янська"

Російська пропаганда поширює повідомлення про те, що збройні формування рф нібито "зайняли лівий берег Куп’янська" і "оточили українські війська в районі Подолів". Про це повідомляє 10-й армійський корпус Збройних сил України, пише УНН.

Проблема лише в одному нюансі: наші підрозділи там ворога так і не знайшли. Хоча чесно – старанно шукали. Навіть зайві кущі перевірили

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підрозділи 10 армійського корпусу роблять все, щоб російські "перемоги" так і залишились тільки в їхніх фантазіях.

Нагадаємо

З початку доби на фронті відбулося 81 бойове зіткнення. Ворог активно діє на Покровському, Костянтинівському та Слов’янському напрямках, завдавши три авіаудари та скинувши вісім керованих авіабомб.

Ольга Розгон

Війна в Україні
російська пропаганда
Війна в Україні
Збройні сили України
Куп'янськ