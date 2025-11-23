ГУР опровергло очередной российский фейк о якобы "российской регистрации" аккаунта Кирилла Буданова

$42.150.00
"Мы добились очень хорошего прогресса и движемся вперед к справедливому и прочному миру": Ермак по результатам встречи в ЖеневеVideo
17:04 • 14611 просмотра
Рубио заявил о крупнейшем прорыве в переговорах с начала процессаVideo
17:00 • 12295 просмотра
В Украине объявили об ограничении электроснабжения на 24 ноября: будут применены графики отключения
16:43 • 12878 просмотра
Европейские страны предложили изменения в план США по Украине – Reuters
14:50 • 13783 просмотра
Редакция совместного документа с США на финальном этапе уже отражает большинство украинских ключевых приоритетов – УмеровPhoto
23 ноября, 14:06 • 13493 просмотра
Смерть пациента в скандальной клинике "Одрекс": апелляционный суд рассмотрит изменение меры пресечения онкологу
23 ноября, 12:25 • 14169 просмотра
Киев и область: дождь со снегом ночью, туман с видимостью 200-500 м до конца дня - прогноз на 23 и 24 ноября
Эксклюзив
23 ноября, 09:30 • 31541 просмотра
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
22 ноября, 17:42 • 44289 просмотра
Не окончательное предложение: Трамп сделал заявление о своем мирном плане для Украины
22 ноября, 16:36 • 67527 просмотра
Украинцев предупредили об отключениях 23 ноября: сколько очередей будет без света
Эксклюзивы
В Венесуэле находится российский контингент численностью более 120 военнослужащих, который возглавляет российский генерал - Буданов23 ноября, 10:28 • 10353 просмотра
Около 200 тысяч украинцев в США находятся под большим риском из-за промедления администрации Трампа - Reuters23 ноября, 10:40 • 9882 просмотра
Виткофф и Рубио прибыли в Женеву для обсуждения мирного плана - СМИ23 ноября, 10:49 • 8210 просмотра
ХАМАС сообщил США о прекращении действия соглашения о перемирии в Газе - СМИ23 ноября, 11:17 • 6864 просмотра
Израиль впервые с июня нанес удар по столице Ливана: целью был начальник штаба «Хезболлы»Video15:49 • 5802 просмотра
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
Эксклюзив
23 ноября, 09:30 • 31547 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 103165 просмотра
Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептовPhoto21 ноября, 17:13 • 74099 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
Эксклюзив
21 ноября, 16:05 • 79168 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo21 ноября, 11:38 • 85836 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 27363 просмотра
Жену вице-президента США Вэнса заметили без обручального кольца во время официального мероприятияVideo22 ноября, 08:13 • 37235 просмотра
Экс-президент Франции Саркози издаст мемуары о своих 20 днях в тюрьмеPhoto22 ноября, 07:49 • 39626 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 103165 просмотра
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo21 ноября, 09:58 • 58475 просмотра
FGM-148 Javelin

ГУР опровергло очередной российский фейк о якобы "российской регистрации" аккаунта Кирилла Буданова

Киев • УНН

 • 1424 просмотра

россияне запустили очередной фейк, на этот раз он касался официального аккаунта руководителя ГУР МО Украины Кирилла Буданова. Спецслужбы рф утверждают, что аккаунт Буданова создали на территории россии.

ГУР опровергло очередной российский фейк о якобы "российской регистрации" аккаунта Кирилла Буданова

Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что российские спецслужбы запустили новую информационную провокацию, распространяя вымысел о якобы создании аккаунта начальника ГУР Кирилла Буданова в соцсети X на территории РФ, пишет УНН.

Подробности

По данным разведки, для усиления этого фейка был изготовлен специальный поддельный скриншот с указанием "нужного" места регистрации. В ГУР подчеркивают, что это – очередная информационная операция кремля, направленная на дискредитацию украинской военной разведки и ее руководства.

Внимание – фейк! … Это – полностью ложная информация, имеющая все признаки информационной операции, направленной на дискредитацию руководства ГУР МО Украины… Призываем сохранять информационную гигиену, не вестись на фейки и доверять информации только из официальных ресурсов и от представителей ГУР МО Украины 

– говорится в сообщении ГУР.

В разведке также напомнили, что единственный официальный аккаунт Кирилла Буданова в соцсети X – @chiefdi_ukraine.

Россия распространяет фейк о вербовке корейцев Украиной в Сеуле – МИД опровергает21.11.25, 18:27 • 2856 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
российская пропаганда
Социальная сеть
Война в Украине
Сеул
Кирилл Буданов
Украина