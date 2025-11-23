ГУР опровергло очередной российский фейк о якобы "российской регистрации" аккаунта Кирилла Буданова
Киев • УНН
россияне запустили очередной фейк, на этот раз он касался официального аккаунта руководителя ГУР МО Украины Кирилла Буданова. Спецслужбы рф утверждают, что аккаунт Буданова создали на территории россии.
Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что российские спецслужбы запустили новую информационную провокацию, распространяя вымысел о якобы создании аккаунта начальника ГУР Кирилла Буданова в соцсети X на территории РФ, пишет УНН.
Подробности
По данным разведки, для усиления этого фейка был изготовлен специальный поддельный скриншот с указанием "нужного" места регистрации. В ГУР подчеркивают, что это – очередная информационная операция кремля, направленная на дискредитацию украинской военной разведки и ее руководства.
Внимание – фейк! … Это – полностью ложная информация, имеющая все признаки информационной операции, направленной на дискредитацию руководства ГУР МО Украины… Призываем сохранять информационную гигиену, не вестись на фейки и доверять информации только из официальных ресурсов и от представителей ГУР МО Украины
В разведке также напомнили, что единственный официальный аккаунт Кирилла Буданова в соцсети X – @chiefdi_ukraine.
