ГУР опровергло очередной российский фейк о якобы "российской регистрации" аккаунта Кирилла Буданова

Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что российские спецслужбы запустили новую информационную провокацию, распространяя вымысел о якобы создании аккаунта начальника ГУР Кирилла Буданова в соцсети X на территории РФ, пишет УНН.

По данным разведки, для усиления этого фейка был изготовлен специальный поддельный скриншот с указанием "нужного" места регистрации. В ГУР подчеркивают, что это – очередная информационная операция кремля, направленная на дискредитацию украинской военной разведки и ее руководства.

Внимание – фейк! … Это – полностью ложная информация, имеющая все признаки информационной операции, направленной на дискредитацию руководства ГУР МО Украины… Призываем сохранять информационную гигиену, не вестись на фейки и доверять информации только из официальных ресурсов и от представителей ГУР МО Украины