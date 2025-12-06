За добу зафіксовано понад 150 зіткнень на фронті: найактивніші бої на шести напрямках

Від початку доби, 6 грудня на російсько-українському фронті зафіксовано 151 бойове зіткнення. Найактивніші бої відбулися на Лиманському, Покровському, Костянтинівському, Слов’янському, Гуляйпільському та Олександрівському напрямках. Про це інформує УНН з посиланням на вечірнє зведення Генерального штабу Збройних Сил України від 06.12.2025 року.

Деталі

Згідно з оперативною інформацією станом на 22:00, від початку цієї доби відбулося 151 бойове зіткнення.

Сьогодні російські війська завдали двох ракетних та 27 авіаційних ударів, застосував 55 ракет й скинув 49 керованих авіабомб. Крім цього, залучили 3637 дронів-камікадзе та здійснили 3281 обстріл позицій наших військ і населених пунктів - звітує Генштаб ЗСУ.

Ситуація по напрямках

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 122 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно–Слобожанському напрямку противник шість разів штурмував позиції наших підрозділів в районах Вовчанська, Синельникового та у бік Ізбицького й Колодязного.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії у напрямках населених пунктів Петропавлівка, Піщане та Колісниківка. Українські захисники зупинили вісім ворожих атак.

На Лиманському напрямку російські загарбники 13 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Греківка, Середнє, Твердохлібове, Зарічне та в напрямках Новоселівки, Дробишевого, Новосергіївки, Нового Миру та Ставок.

Дванадцять штурмових дій військ противника відбили українські захисники на Слов’янському напрямку – окупанти намагалися просунутись поблизу Ямполя, Дронівки, Серебрянки, Сіверська та Федорівки.

Одну ворожу атаку відбили наші оборонці поблизу Міньківки, на Краматорському напрямку.

На Костянтинівському напрямку росіяни 21 раз йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка та в бік населених пунктів Степанівка, Софіївка й Бересток.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 39 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував в напрямках Нового Шахового, Новопавлівки та у районах населених пунктів Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне.

За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку загалом було знешкоджено 110 окупантів, із них 83 – безповоротно. Також українські воїни знищили одну одиницю автомобільної та шість одиниць спеціальної техніки, мотоцикл, 26 БпЛА, два укриття особового складу, також уразили артилерійську систему, одну одиницю автомобільної техніки, артилерійську систему та 12 укриттів для особового складу противника - йдеться у звіті.

На Олександрівському напрямку ворог 16 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Ялта, Іванівка, Зелений Гай, Вороне, Рибне, Олександроград, Соснівка, Степове, Успенівка, Павлівка та в напрямку Данилівки. Авіаударів зазнали Маломихайлівка та Данилівка.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 14 бойових зіткнень в районі населених пунктів Гуляйполе, Солодке та в напрямку Добропілля. Під авіаударами ворога опинилися Залізничне та Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив одну безуспішну атаку в районі Степового, та завдав авіаудару по Веселянці.

На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив, проте завдав авіаудару по Ольгівці.

На решті напрямків – без особливих змін.

Нагадаємо

Сили оборони України контролюють північну частину Покровська та блокують просування російських загарбників у центрі міста. Ворог зазнає значних втрат, тривають пошуково-штурмові дії та ліквідація загарбницьких груп.

"Примари" ГУР ліквідували російський ЗРК "Бук-М3" у Запорізькій області