За сутки зафиксировано более 150 столкновений на фронте: самые активные бои на шести направлениях

С начала суток, 6 декабря, на российско-украинском фронте зафиксировано 151 боевое столкновение. Наиболее активные бои произошли на Лиманском, Покровском, Константиновском, Славянском, Гуляйпольском и Александровском направлениях. Об этом информирует УНН со ссылкой на вечернюю сводку Генерального штаба Вооруженных Сил Украины от 06.12.2025 года.

Детали

Согласно оперативной информации по состоянию на 22:00, с начала этих суток произошло 151 боевое столкновение.

Сегодня российские войска нанесли два ракетных и 27 авиационных ударов, применили 55 ракет и сбросили 49 управляемых авиабомб. Кроме этого, задействовали 3637 дронов-камикадзе и совершили 3281 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов - отчитывается Генштаб ВСУ.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 122 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска, Синельниково и в сторону Избицкого и Колодязного.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в направлениях населенных пунктов Петропавловка, Песчаное и Колесниковка. Украинские защитники остановили восемь вражеских атак.

На Лиманском направлении российские захватчики 13 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Грековка, Среднее, Твердохлебово, Заречное и в направлениях Новоселовки, Дробышево, Новосергиевки, Нового Мира и Ставок.

Двенадцать штурмовых действий войск противника отбили украинские защитники на Славянском направлении – оккупанты пытались продвинуться вблизи Ямполя, Дроновки, Серебрянки, Северска и Федоровки.

Одну вражескую атаку отбили наши защитники вблизи Миньковки, на Краматорском направлении.

На Константиновском направлении россияне 21 раз шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Александро-Шультино, Щербиновка, Плещеевка и в сторону населенных пунктов Степановка, Софиевка и Бересток.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 39 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в направлениях Нового Шахового, Новопавловки и в районах населенных пунктов Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное.

По предварительным данным, сегодня на этом направлении в общей сложности было обезврежено 110 оккупантов, из них 83 – безвозвратно. Также украинские воины уничтожили одну единицу автомобильной и шесть единиц специальной техники, мотоцикл, 26 БпЛА, два укрытия личного состава, также поразили артиллерийскую систему, одну единицу автомобильной техники, артиллерийскую систему и 12 укрытий для личного состава противника - говорится в отчете.

На Александровском направлении враг 16 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Ялта, Ивановка, Зеленый Гай, Вороне, Рыбное, Александроград, Сосновка, Степное, Успеновка, Павловка и в направлении Даниловки. Авиаударам подверглись Маломихайловка и Даниловка.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано 14 боевых столкновений в районе населенных пунктов Гуляйполе, Сладкое и в направлении Доброполья. Под авиаударами врага оказались Зализничное и Гуляйполе.

На Ореховском направлении враг совершил одну безуспешную атаку в районе Степного, и нанес авиаудар по Веселянке.

На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудар по Ольговке.

На остальных направлениях – без особых изменений.

Напомним

Силы обороны Украины контролируют северную часть Покровска и блокируют продвижение российских захватчиков в центре города. Враг несет значительные потери, продолжаются поисково-штурмовые действия и ликвидация захватнических групп.

"Призраки" ГУР ликвидировали российский ЗРК "Бук-М3" в Запорожской области