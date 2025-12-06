За сутки зафиксировано более 150 столкновений на фронте: самые активные бои на шести направлениях

$42.180.00
49.230.00
ukenru
20:45 • 9672 просмотра
Зеленский имел сложный разговор с представителями Трампа по территориям - Axios
6 декабря, 09:02 • 18936 просмотра
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращениеVideo
6 декабря, 07:49 • 32873 просмотра
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00 • 32291 просмотра
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
5 декабря, 18:15 • 41974 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45 • 48536 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
5 декабря, 14:41 • 36013 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17 • 69881 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 40761 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 37750 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
2м/с
85%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Как выбрать легальную елку: правоохранители дали советы6 декабря, 12:23 • 22449 просмотра
Венгрия заблокировала в ЕС альтернативу решению о "репарационном кредите"6 декабря, 13:16 • 10016 просмотра
"Призраки" ГУР ликвидировали российский ЗРК "Бук-М3" в Запорожской областиVideo6 декабря, 13:41 • 8656 просмотра
США предложили Польше 250 подержанных бронетранспортеров Stryker за 1 доллар6 декабря, 14:14 • 10965 просмотра
Илон Маск заявил, что ЕС "следует ликвидировать" после штрафа его соцсети XVideo17:30 • 11961 просмотра
публикации
Как выбрать легальную елку: правоохранители дали советы6 декабря, 12:23 • 22507 просмотра
Живая, искусственная или в горшке: специалисты рассказали, какая елка самая экологичная5 декабря, 17:32 • 36406 просмотра
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты5 декабря, 11:30 • 50948 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?5 декабря, 11:17 • 69881 просмотра
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше5 декабря, 06:30 • 60670 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Андрей Гнатов
Дональд Трамп
Рафаэль Гросси
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Европа
Fastiv
Реклама
УНН Lite
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 28928 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 37449 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 39248 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 53205 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 51937 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Хранитель
ЗРК Бук
Дипломатка

За сутки зафиксировано более 150 столкновений на фронте: самые активные бои на шести направлениях

Киев • УНН

 • 326 просмотра

С начала суток 6 декабря на российско-украинском фронте произошло 151 боевое столкновение. российские войска нанесли два ракетных и 27 авиационных ударов, применили 55 ракет и 3637 дронов-камикадзе.

За сутки зафиксировано более 150 столкновений на фронте: самые активные бои на шести направлениях

С начала суток, 6 декабря, на российско-украинском фронте зафиксировано 151 боевое столкновение. Наиболее активные бои произошли на Лиманском, Покровском, Константиновском, Славянском, Гуляйпольском и Александровском направлениях. Об этом информирует УНН со ссылкой на вечернюю сводку Генерального штаба Вооруженных Сил Украины от 06.12.2025 года.

Детали

Согласно оперативной информации по состоянию на 22:00, с начала этих суток произошло 151 боевое столкновение. 

Сегодня российские войска нанесли два ракетных и 27 авиационных ударов, применили 55 ракет и сбросили 49 управляемых авиабомб. Кроме этого, задействовали 3637 дронов-камикадзе и совершили 3281 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов

- отчитывается Генштаб ВСУ.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 122 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска, Синельниково и в сторону Избицкого и Колодязного.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в направлениях населенных пунктов Петропавловка, Песчаное и Колесниковка. Украинские защитники остановили восемь вражеских атак.

На Лиманском направлении российские захватчики 13 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Грековка, Среднее, Твердохлебово, Заречное и в направлениях Новоселовки, Дробышево, Новосергиевки, Нового Мира и Ставок. 

Двенадцать штурмовых действий войск противника отбили украинские защитники на Славянском направлении – оккупанты пытались продвинуться вблизи Ямполя, Дроновки, Серебрянки, Северска и Федоровки. 

Одну вражескую атаку отбили наши защитники вблизи Миньковки, на Краматорском направлении.

На Константиновском направлении россияне 21 раз шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Александро-Шультино, Щербиновка, Плещеевка и в сторону населенных пунктов Степановка, Софиевка и Бересток.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 39 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в направлениях Нового Шахового, Новопавловки и в районах населенных пунктов Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное. 

По предварительным данным, сегодня на этом направлении в общей сложности было обезврежено 110 оккупантов, из них 83 – безвозвратно. Также украинские воины уничтожили одну единицу автомобильной и шесть единиц специальной техники, мотоцикл, 26 БпЛА, два укрытия личного состава, также поразили артиллерийскую систему, одну единицу автомобильной техники, артиллерийскую систему и 12 укрытий для личного состава противника

- говорится в отчете.

На Александровском направлении враг 16 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Ялта, Ивановка, Зеленый Гай, Вороне, Рыбное, Александроград, Сосновка, Степное, Успеновка, Павловка и в направлении Даниловки. Авиаударам подверглись Маломихайловка и Даниловка.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано 14 боевых столкновений в районе населенных пунктов Гуляйполе, Сладкое и в направлении Доброполья. Под авиаударами врага оказались Зализничное и Гуляйполе.

На Ореховском направлении враг совершил одну безуспешную атаку в районе Степного, и нанес авиаудар по Веселянке.

На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудар по Ольговке.

На остальных направлениях – без особых изменений.

Напомним

Силы обороны Украины контролируют северную часть Покровска и блокируют продвижение российских захватчиков в центре города. Враг несет значительные потери, продолжаются поисково-штурмовые действия и ликвидация захватнических групп.

"Призраки" ГУР ликвидировали российский ЗРК "Бук-М3" в Запорожской области06.12.25, 14:41 • 8726 просмотров

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Техника
Война в Украине
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина