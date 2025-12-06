$42.180.00
6 грудня, 09:02 • 13498 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49 • 24494 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 25873 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 36408 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 45372 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41 • 34290 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17 • 64504 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 39612 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 37302 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 47781 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
Сили оборони контролюють північну частину Покровська та блокують просування окупантів у центрі міста - угруповання "Схід"

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Сили оборони України контролюють північну частину Покровська та блокують просування російських загарбників у центрі міста. Ворог зазнає значних втрат, тривають пошуково-штурмові дії та ліквідація загарбницьких груп.

Сили оборони контролюють північну частину Покровська та блокують просування окупантів у центрі міста - угруповання "Схід"

Сили оборони контролюють північну частину Покровська та блокують просування російських загарбників у центрі міста. Ворог зазнає значних втрат. Про це угруповання військ "Схід" повідомило у Facebook, пише УНН.

Підрозділи Сил оборони України в зоні відповідальності УВ "Схід" стримують натиск противника і від початку доби відбили 49 російських штурмів

- йдеться у повідомленні.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 21 спробу потіснити наших захисників із займаних позицій в напрямках:

  • Нового Шахового,
    • Новопавлівки та у районах населених пунктів Червоний Лиман,
      • Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке.

        Сили оборони України контролюють північну частину Покровська.

        У центральній частині міста діють наші штурмові підрозділи, які блокують просування противника. Ворог зазнає значних втрат

        - наголосили військові.

        Зазначається, що у Покровську тривають пошуково-штурмові дії та ліквідація загарбницьких груп у міській забудові.

        У Мирнограді українські підрозділи тримають оборонні рубежі та ліквідовують противника на підступах до міста.

        Крім цього, організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення наших підрозділів всім необхідним та своєчасної евакуації.

        На фронті відбулося 77 боєзіткнень: найгарячіше на Покровському та Костянтинівському напрямках - Генштаб06.12.25, 16:49 • 2116 переглядiв

        Ольга Розгон

        Війна в Україні
        Воєнний стан
        Війна в Україні
        Сутички
        Покровськ
        Мирноград