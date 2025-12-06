Сили оборони контролюють північну частину Покровська та блокують просування окупантів у центрі міста - угруповання "Схід"

Сили оборони контролюють північну частину Покровська та блокують просування російських загарбників у центрі міста. Ворог зазнає значних втрат. Про це угруповання військ "Схід" повідомило у Facebook, пише УНН.

Підрозділи Сил оборони України в зоні відповідальності УВ "Схід" стримують натиск противника і від початку доби відбили 49 російських штурмів - йдеться у повідомленні.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 21 спробу потіснити наших захисників із займаних позицій в напрямках:

Нового Шахового,

Новопавлівки та у районах населених пунктів Червоний Лиман,

Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке.

Сили оборони України контролюють північну частину Покровська.

У центральній частині міста діють наші штурмові підрозділи, які блокують просування противника. Ворог зазнає значних втрат - наголосили військові.

Зазначається, що у Покровську тривають пошуково-штурмові дії та ліквідація загарбницьких груп у міській забудові.

У Мирнограді українські підрозділи тримають оборонні рубежі та ліквідовують противника на підступах до міста.

Крім цього, організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення наших підрозділів всім необхідним та своєчасної евакуації.

