На фронті відбулося 77 боєзіткнень: найгарячіше на Покровському та Костянтинівському напрямках - Генштаб

09:02 • 10287 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49 • 17982 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 20485 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 31082 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 41539 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41 • 32569 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17 • 60404 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 38345 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 36770 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 47252 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
Популярнi новини
Удар по Запоріжжю: поранено четверо людей6 грудня, 05:11 • 8724 перегляди
Майже 1200 окупантів та півтисячі БпЛА: Генштаб оновив втрати ворога6 грудня, 05:38 • 7706 перегляди
Українці сьогодні будуть без світла довше: після масованої атаки рф Укренерго збільшило обсяги відключень6 грудня, 08:30 • 7168 перегляди
Усе залежить від готовності рф: Держдеп зробив заяву після зустрічі представників України та США10:17 • 6198 перегляди
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради12:23 • 5188 перегляди
Публікації
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради12:23 • 5322 перегляди
Жива, штучна чи в горщику: фахівці розповіли, яка ялинка найекологічніша5 грудня, 17:32 • 28482 перегляди
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони5 грудня, 11:30 • 43708 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?5 грудня, 11:17 • 60404 перегляди
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі5 грудня, 06:30 • 53829 перегляди
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Ігор Клименко
Рафаель Гроссі
Стів Віткофф
Україна
Київська область
Фастів
Сполучені Штати Америки
Одеська область
УНН Lite
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 24502 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 32830 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 34872 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 48796 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 47987 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Бук (ЗРК)
Дипломатка

На фронті відбулося 77 боєзіткнень: найгарячіше на Покровському та Костянтинівському напрямках - Генштаб

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Станом на 16:00 06.12.2025 на фронті вже пройшло 77 боїв, з найбільшою активністю на Покровському та Костянтинівському напрямках. Сили оборони вживають заходів для недопущення просування противника вглиб української території.

На фронті відбулося 77 боєзіткнень: найгарячіше на Покровському та Костянтинівському напрямках - Генштаб

Станом на на 16:00 06.12.2025 на фронті вже пройшло 77 боїв. Найбільше зіткнень відбулося на Покровському та Костянтинівському напрямках. Сили оборони вживають заходів для недопущення просування противника вглиб української території. Про це повідомлеє Генштаб України, пише УНН.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії постраждали громади прикордонних населених пунктів, зокрема Клюси, Галаганівка Чернігівської області

- йдеться у повідомленні.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках від початку доби ворог здійснив 72 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак ворожих військ. Ворог намагається просунутися в районах Вовчанська, Синельникового та у бік Ізбицького й Колодязного.

На Куп’янському напрямку російські окупанти шість разів атакували позиції наших захисників у напрямках населених пунктів Піщане та Колісниківка, одне боєзіткнення триває.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила дев’ять атак на позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Греківка, Твердохлібове, Зарічне та в напрямках Новосергіївки, Нового Миру та Ставок. Три бойових зіткнення тривають.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили шість атак. Загарбницькі підрозділи намагалися просунутись поблизу Ямполя, Дронівки, Серебрянки, Сіверська та Федорівки, ще одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку ашреслр наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 14 штурмових дій у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка та в бік населених пунктів Степанівка й Бересток. Одне бойове зіткнення досі триває.

Комбінована атака рф у ніч на 6 грудня: Україна збила 615 повітряних цілей з 704, зафіксовано влучання ракет та дронів на 29 локаціях06.12.25, 10:19 • 3318 переглядiв

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 21 спробу потіснити наших захисників із займаних позицій в напрямках Нового Шахового, Новопавлівки та у районах населених пунктів Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке. Сили оборони стримують натиск і відбили вже 20 атак противника, один бій ще триває.

На Олександрівському напрямку ворог намагається прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Ялта, Іванівка, Зелений Гай, Вороне, Рибне та в напрямку Данилівки. Наші воїни відбили п’ять ворожих штурмів, ще дві атаки тривають.

На Гуляйпільському напрямку відбулось сім бойових зіткнень в напрямку Гуляйполя.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив одну безуспішну атаку в районі Степового.

На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На решті напрямків – без особливих змін.

Ситуація на півночі Сумщини залишається стабільною попри постійні штурмові дії окупантів - Сирський06.12.25, 11:43 • 2788 переглядiв

Ольга Розгон

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Державний кордон України
Вовчанськ
Покровськ
Слов'янськ
Генеральний штаб Збройних сил України
Мирноград
Чернігівська область
Гуляйполе
Сіверськ
Україна
Краматорськ
Куп'янськ