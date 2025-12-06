На фронті відбулося 77 боєзіткнень: найгарячіше на Покровському та Костянтинівському напрямках - Генштаб

Станом на на 16:00 06.12.2025 на фронті вже пройшло 77 боїв. Найбільше зіткнень відбулося на Покровському та Костянтинівському напрямках. Сили оборони вживають заходів для недопущення просування противника вглиб української території. Про це повідомлеє Генштаб України, пише УНН.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії постраждали громади прикордонних населених пунктів, зокрема Клюси, Галаганівка Чернігівської області - йдеться у повідомленні.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках від початку доби ворог здійснив 72 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак ворожих військ. Ворог намагається просунутися в районах Вовчанська, Синельникового та у бік Ізбицького й Колодязного.

На Куп’янському напрямку російські окупанти шість разів атакували позиції наших захисників у напрямках населених пунктів Піщане та Колісниківка, одне боєзіткнення триває.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила дев’ять атак на позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Греківка, Твердохлібове, Зарічне та в напрямках Новосергіївки, Нового Миру та Ставок. Три бойових зіткнення тривають.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили шість атак. Загарбницькі підрозділи намагалися просунутись поблизу Ямполя, Дронівки, Серебрянки, Сіверська та Федорівки, ще одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку ашреслр наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 14 штурмових дій у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка та в бік населених пунктів Степанівка й Бересток. Одне бойове зіткнення досі триває.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 21 спробу потіснити наших захисників із займаних позицій в напрямках Нового Шахового, Новопавлівки та у районах населених пунктів Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке. Сили оборони стримують натиск і відбили вже 20 атак противника, один бій ще триває.

На Олександрівському напрямку ворог намагається прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Ялта, Іванівка, Зелений Гай, Вороне, Рибне та в напрямку Данилівки. Наші воїни відбили п’ять ворожих штурмів, ще дві атаки тривають.

На Гуляйпільському напрямку відбулось сім бойових зіткнень в напрямку Гуляйполя.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив одну безуспішну атаку в районі Степового.

На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На решті напрямків – без особливих змін.

