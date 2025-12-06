Ситуація на півночі Сумщини залишається стабільною попри постійні штурмові дії окупантів - Сирський

$42.180.00
49.230.00
ukenru
09:02 • 1914 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
07:49 • 8830 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
04:00 • 13086 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 23981 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 36241 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41 • 30276 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17 • 54188 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 36859 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 35937 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 46498 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1м/с
88%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ракетна небезпека по всій Україні: зафіксовано зліт МіГ-31К, у кількох містах вибухи5 грудня, 23:54 • 16877 перегляди
ЦПД: путін під час інтерв'ю уникнув відповіді про руйнування домівок на сході України6 грудня, 01:28 • 7432 перегляди
Ворожа атака на Київщину: троє поранених6 грудня, 01:53 • 8602 перегляди
Атаки рф на Європу: що стоїть за прольотом дронів над французькою базою атомних субмарин - аналіз ISW6 грудня, 03:03 • 10343 перегляди
"Ти навіть не в грі": радник путіна відреагував на "недовіру" Мерца до посередництва США у мирних переговорахPhoto6 грудня, 03:34 • 16158 перегляди
Публікації
Жива, штучна чи в горщику: фахівці розповіли, яка ялинка найекологічніша5 грудня, 17:32 • 23373 перегляди
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони5 грудня, 11:30 • 38776 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?5 грудня, 11:17 • 54192 перегляди
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі5 грудня, 06:30 • 49458 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 82811 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Андрій Гнатов
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Київська область
Сполучені Штати Америки
Фастів
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 21925 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 30224 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 32480 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 46417 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 45803 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Х-47М2 «Кинджал»
«Калібр» (сімейство ракет)
Опалення

Ситуація на півночі Сумщини залишається стабільною попри постійні штурмові дії окупантів - Сирський

Київ • УНН

 • 126 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав підрозділи на Північно-Слобожанському та Курському напрямках, де заслухав доповіді про оперативну обстановку. Ситуація на півночі Сумщини залишається стабільною, українські воїни утримують рубежі та завдають втрат ворогу.

Ситуація на півночі Сумщини залишається стабільною попри постійні штурмові дії окупантів - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав підрозділи, що працюють на Північно-Слобожанському та Курському напрямках, де заслухав доповіді щодо оперативної обстановки та бойових завдань, передає УНН.

Деталі

Під час поїздки командири доповіли Сирському про ситуацію щодо обстановки в районах відповідальності.

Противник намагається тиснути на позиції наших військ постійними штурмовими діями. Незважаючи на це, ситуація на півночі Сумщини залишається стабільною. Українські воїни впевнено утримують займані рубежі, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, знижують його бойовий потенціал 

- йдеться у дописі.

Також, під час нарад обговорили проблемні питання та пропозиції щодо їх вирішення.

Вислухав проблемні питання разом із пропозиціями, що сприятимуть їх вирішенню та підвищенню ефективності нашої бойової роботи. Серед іншого, віддав необхідні вказівки щодо забезпечення підрозділів всюдихідними транспортними засобами та додатковими засобами ураження для ударів по районах зосередження російських окупантів. За підсумками нарад уточнено бойові завдання, виходячи зі складу військ противника та характеру його дій 

– йдеться у дописі.

Нагадаємо

Протягом доби 5 грудня на фронті відбулося 184 бойові зіткнення, противник завдав 53 авіаційних удари, скинув 137 керованих авіаційних бомб, залучив 6602 дрони-камікадзе та здійснив 4988 обстрілів. Ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три артилерійські системи противника.

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Техніка
Війна в Україні
Сутички
Державний кордон України
Сумська область
Збройні сили України
Олександр Сирський