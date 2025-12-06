Ситуація на півночі Сумщини залишається стабільною попри постійні штурмові дії окупантів - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав підрозділи, що працюють на Північно-Слобожанському та Курському напрямках, де заслухав доповіді щодо оперативної обстановки та бойових завдань, передає УНН.

Деталі

Під час поїздки командири доповіли Сирському про ситуацію щодо обстановки в районах відповідальності.

Противник намагається тиснути на позиції наших військ постійними штурмовими діями. Незважаючи на це, ситуація на півночі Сумщини залишається стабільною. Українські воїни впевнено утримують займані рубежі, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, знижують його бойовий потенціал - йдеться у дописі.

Також, під час нарад обговорили проблемні питання та пропозиції щодо їх вирішення.

Вислухав проблемні питання разом із пропозиціями, що сприятимуть їх вирішенню та підвищенню ефективності нашої бойової роботи. Серед іншого, віддав необхідні вказівки щодо забезпечення підрозділів всюдихідними транспортними засобами та додатковими засобами ураження для ударів по районах зосередження російських окупантів. За підсумками нарад уточнено бойові завдання, виходячи зі складу військ противника та характеру його дій – йдеться у дописі.

Нагадаємо

Протягом доби 5 грудня на фронті відбулося 184 бойові зіткнення, противник завдав 53 авіаційних удари, скинув 137 керованих авіаційних бомб, залучив 6602 дрони-камікадзе та здійснив 4988 обстрілів. Ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три артилерійські системи противника.