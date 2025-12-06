184 бойові зіткнення та понад 50 авіаударів за добу на фронті: карти Генштабу

$42.180.02
49.230.00
ukenru
04:00 • 6070 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 19290 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 31980 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41 • 27292 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17 • 49821 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 35462 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 35135 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 45821 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
4 грудня, 19:56 • 51250 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський Video
4 грудня, 16:56 • 43696 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1м/с
83%
758мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Евакуаційний потяг доставив сім'ї з Дніпропетровщини до Мукачева: подробиціPhoto5 грудня, 21:40 • 10300 перегляди
Орбан піднімає ставки: Угорщина відмовилася випускати єврооблігації для допомоги Україні5 грудня, 21:59 • 7438 перегляди
кадиров обіцяє "жорстку відповідь" Україні після атаки дрона на грознийVideo5 грудня, 22:31 • 13892 перегляди
Ракетна небезпека по всій Україні: зафіксовано зліт МіГ-31К, у кількох містах вибухи5 грудня, 23:54 • 13420 перегляди
"Ти навіть не в грі": радник путіна відреагував на "недовіру" Мерца до посередництва США у мирних переговорахPhoto03:34 • 12689 перегляди
Публікації
Жива, штучна чи в горщику: фахівці розповіли, яка ялинка найекологічніша5 грудня, 17:32 • 20247 перегляди
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони5 грудня, 11:30 • 35657 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?5 грудня, 11:17 • 49821 перегляди
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі5 грудня, 06:30 • 46775 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 80209 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Фрідріх Мерц
Андрій Гнатов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Київська область
Фастів
Реклама
УНН Lite
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 20403 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 28656 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 31055 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 44990 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 44488 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Крилата ракета
МіГ-31
Х-47М2 «Кинджал»

184 бойові зіткнення та понад 50 авіаударів за добу на фронті: карти Генштабу

Київ • УНН

 • 360 перегляди

Протягом доби 5 грудня на фронті відбулося 184 бойові зіткнення, противник завдав 53 авіаційних удари, скинув 137 керованих авіаційних бомб, залучив 6602 дрони-камікадзе та здійснив 4988 обстрілів. Ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три артилерійські системи противника.

184 бойові зіткнення та понад 50 авіаударів за добу на фронті: карти Генштабу

Протягом доби 5 грудня на фронті зафіксовано 184 бойових зіткнення. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Деталі

Зазначається, що вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 53 авіаційних ударів, скинувши 137 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучив 6602 дрони-камікадзе та здійснив 4988 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 138 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по населеному пункту Коробчине Харківської області. Вчора ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три артилерійські системи противника

- йдеться у зведенні.

Ситуація по напрямках

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили одну атаку росіян. Противник завдав двох авіаційних ударів, загалом скинув п’ять керованих авіаційних бомб, та здійснив 198 обстрілів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

Минулої доби на Південно–Слобожанському напрямку відбулося десять боєзіткнень в районах Вовчанська, Приліпки, Одрадного та у бік Ізбицького й Лиману.

На Куп’янському напрямку зафіксовано п’ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районах населених пунктів Степова Новоселівка, Піщане та у бік Глушківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Нововодяне, Новоєгорівка, Зарічне, Дерилове та Колодязі.

На Слов’янському напрямку агресор атакував поблизу Дронівки, Серебрянки та у бік Сіверська. Загалом минулої доби відбулося вісім боєзіткнень.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили дві ворожі атаки поблизу населених пунктів Новомаркове та Васюківка.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 27 атак у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Клебан-Бик, Плещіївка, Яблунівка та Русин Яр.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 51 атаку агресора у районах населених пунктів Маяк, Володимирівка, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Молодецьке, Котлярівка, Ялта та Дачне.

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 14 ворожих штурмових дій у районах населених пунктів Олександроград, Соснівка, Єгорівка, Привільне, Рибне та Красногірське.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано сім бойових зіткнень в районах населених пунктів Солодке, Добропілля та Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку відбулося чотири бойові зіткнення – противник намагався просунутися поблизу населеного пункту Степногірськ та у бік Приморського.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили шість ворожих атак.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо

За минулу добу втрати російських окупаційних військ склали 1180 осіб. Сили оборони України також знешкодили два танки, дві бойові броньовані машини, 31 артилерійську систему, дві реактивні системи залпового вогню, 487 безпілотних літальних апаратів оперативно–тактичного рівня, 130 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки противника.

Затвердили, як Генштабу реорганізувати процес: Зеленський заявив про “хороше рішення” щодо розподілу людей між бригадами05.12.25, 22:04 • 4026 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Вовчанськ
Покровськ
Харківська область
Генеральний штаб Збройних сил України
Гуляйполе
Сіверськ
Україна
Куп'янськ