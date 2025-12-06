184 боевых столкновения и более 50 авиаударов за сутки на фронте: карты Генштаба

В течение суток 5 декабря на фронте зафиксировано 184 боевых столкновения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 53 авиационных удара, сбросив 137 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, задействовал 6602 дрона-камикадзе и совершил 4988 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 138 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по населенному пункту Коробчино Харьковской области. Вчера ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три артиллерийские системы противника — говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северно-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили одну атаку россиян. Противник нанес два авиационных удара, в общей сложности сбросил пять управляемых авиационных бомб, и совершил 198 обстрелов, в том числе шесть – из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки на Южно-Слобожанском направлении произошло десять боестолкновений в районах Волчанска, Прилипки, Отрадного и в сторону Избицкого и Лимана.

На Купянском направлении зафиксировано пять атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Песчаное и в сторону Глушковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новодяное, Новоегоровка, Заречное, Дерилово и Колодязи.

На Славянском направлении агрессор атаковал вблизи Дроновки, Серебрянки и в сторону Северска. Всего за прошедшие сутки произошло восемь боестолкновений.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили две вражеские атаки вблизи населенных пунктов Новомарково и Васюковка.

На Константиновском направлении враг совершил 27 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Клебан-Бык, Плещеевка, Яблоновка и Русин Яр.

На Покровском направлении наши защитники остановили 51 атаку агрессора в районах населенных пунктов Маяк, Владимировка, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Новосергеевка, Молодецкое, Котляровка, Ялта и Дачное.

На Александровском направлении Силы обороны отбили 14 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Александроград, Сосновка, Егоровка, Привольное, Рыбное и Красногорское.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано семь боевых столкновений в районах населенных пунктов Сладкое, Доброполье и Гуляйполе.

На Ореховском направлении произошло четыре боевых столкновения – противник пытался продвинуться вблизи населенного пункта Степногорск и в сторону Приморского.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили шесть вражеских атак.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним

За прошедшие сутки потери российских оккупационных войск составили 1180 человек. Силы обороны Украины также обезвредили два танка, две боевые бронированные машины, 31 артиллерийскую систему, две реактивные системы залпового огня, 487 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 130 единиц автомобильной и одну единицу специальной техники противника.

