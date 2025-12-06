184 боевых столкновения и более 50 авиаударов за сутки на фронте: карты Генштаба

$42.180.02
49.230.00
ukenru
04:00 • 5552 просмотра
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
5 декабря, 18:15 • 18907 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45 • 31705 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
5 декабря, 14:41 • 27034 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17 • 49485 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 35307 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 35021 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 45727 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56 • 51173 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56 • 43613 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
2.2м/с
89%
758мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Эвакуационный поезд доставил семьи из Днепропетровщины в Мукачево: подробностиPhoto5 декабря, 21:40 • 10145 просмотра
Орбан повышает ставки: Венгрия отказалась выпускать еврооблигации для помощи Украине5 декабря, 21:59 • 7106 просмотра
кадыров обещает "жесткий ответ" Украине после атаки дрона на грозныйVideo5 декабря, 22:31 • 13715 просмотра
Ракетная опасность по всей Украине: зафиксирован взлет МиГ-31К, в нескольких городах взрывы5 декабря, 23:54 • 13229 просмотра
"Ты даже не в игре": советник путина отреагировал на "недоверие" Мерца к посредничеству США в мирных переговорахPhoto03:34 • 12464 просмотра
публикации
Живая, искусственная или в горшке: специалисты рассказали, какая елка самая экологичная5 декабря, 17:32 • 20019 просмотра
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты5 декабря, 11:30 • 35436 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?5 декабря, 11:17 • 49485 просмотра
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше5 декабря, 06:30 • 46630 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 80065 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Фридрих Мерц
Андрей Гнатов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Киевская область
Fastiv
Реклама
УНН Lite
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 20325 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 28585 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 30990 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 44924 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 44432 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Крылатая ракета
МиГ-31
Х-47М2 "Кинжал"

184 боевых столкновения и более 50 авиаударов за сутки на фронте: карты Генштаба

Киев • УНН

 • 12 просмотра

В течение суток 5 декабря на фронте произошло 184 боевых столкновения, противник нанес 53 авиационных удара, сбросил 137 управляемых авиационных бомб, задействовал 6602 дрона-камикадзе и совершил 4988 обстрелов. Ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три артиллерийские системы противника.

184 боевых столкновения и более 50 авиаударов за сутки на фронте: карты Генштаба

В течение суток 5 декабря на фронте зафиксировано 184 боевых столкновения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 53 авиационных удара, сбросив 137 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, задействовал 6602 дрона-камикадзе и совершил 4988 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 138 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по населенному пункту Коробчино Харьковской области. Вчера ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три артиллерийские системы противника

— говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северно-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили одну атаку россиян. Противник нанес два авиационных удара, в общей сложности сбросил пять управляемых авиационных бомб, и совершил 198 обстрелов, в том числе шесть – из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки на Южно-Слобожанском направлении произошло десять боестолкновений в районах Волчанска, Прилипки, Отрадного и в сторону Избицкого и Лимана.

На Купянском направлении зафиксировано пять атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Песчаное и в сторону Глушковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новодяное, Новоегоровка, Заречное, Дерилово и Колодязи.

На Славянском направлении агрессор атаковал вблизи Дроновки, Серебрянки и в сторону Северска. Всего за прошедшие сутки произошло восемь боестолкновений.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили две вражеские атаки вблизи населенных пунктов Новомарково и Васюковка.

На Константиновском направлении враг совершил 27 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Клебан-Бык, Плещеевка, Яблоновка и Русин Яр.

На Покровском направлении наши защитники остановили 51 атаку агрессора в районах населенных пунктов Маяк, Владимировка, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Новосергеевка, Молодецкое, Котляровка, Ялта и Дачное.

На Александровском направлении Силы обороны отбили 14 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Александроград, Сосновка, Егоровка, Привольное, Рыбное и Красногорское.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано семь боевых столкновений в районах населенных пунктов Сладкое, Доброполье и Гуляйполе.

На Ореховском направлении произошло четыре боевых столкновения – противник пытался продвинуться вблизи населенного пункта Степногорск и в сторону Приморского.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили шесть вражеских атак.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним

За прошедшие сутки потери российских оккупационных войск составили 1180 человек. Силы обороны Украины также обезвредили два танка, две боевые бронированные машины, 31 артиллерийскую систему, две реактивные системы залпового огня, 487 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 130 единиц автомобильной и одну единицу специальной техники противника.

Утвердили, как Генштабу реорганизовать процесс: Зеленский заявил о «хорошем решении» по распределению людей между бригадами05.12.25, 22:04 • 3924 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Техника
Военное положение
Война в Украине
Волчанск
Покровск
Харьковская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Гуляйполе
Северск
Украина
Купянск