Ситуация на севере Сумщины остается стабильной, несмотря на постоянные штурмовые действия оккупантов - Сырский

Киев • УНН

 • 814 просмотра

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил подразделения на Северо-Слобожанском и Курском направлениях, где заслушал доклады об оперативной обстановке. Ситуация на севере Сумщины остается стабильной, украинские воины удерживают рубежи и наносят потери врагу.

Ситуация на севере Сумщины остается стабильной, несмотря на постоянные штурмовые действия оккупантов - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил подразделения, работающие на Северо-Слобожанском и Курском направлениях, где заслушал доклады об оперативной обстановке и боевых задачах, передает УНН.

Детали

Во время поездки командиры доложили Сырскому о ситуации в районах ответственности.

Противник пытается давить на позиции наших войск постоянными штурмовыми действиями. Несмотря на это, ситуация на севере Сумщины остается стабильной. Украинские воины уверенно удерживают занимаемые рубежи, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике, снижают его боевой потенциал 

- говорится в сообщении.

Также, во время совещаний обсудили проблемные вопросы и предложения по их решению.

Выслушал проблемные вопросы вместе с предложениями, которые будут способствовать их решению и повышению эффективности нашей боевой работы. Среди прочего, отдал необходимые указания по обеспечению подразделений вездеходными транспортными средствами и дополнительными средствами поражения для ударов по районам сосредоточения российских оккупантов. По итогам совещаний уточнены боевые задачи, исходя из состава войск противника и характера его действий 

– говорится в сообщении.

Напомним

В течение суток 5 декабря на фронте произошло 184 боевых столкновения, противник нанес 53 авиационных удара, сбросил 137 управляемых авиационных бомб, задействовал 6602 дрона-камикадзе и совершил 4988 обстрелов. Ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три артиллерийские системы противника.

