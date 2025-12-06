$42.180.00
6 декабря, 09:02
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращениеVideo
6 декабря, 07:49 • 18602 просмотра
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00 • 21002 просмотра
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
5 декабря, 18:15 • 31604 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45 • 41926 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
5 декабря, 14:41 • 32773 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17 • 60806 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 38473 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 36817 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 47306 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
На фронте произошло 77 боестолкновений: наиболее горячо на Покровском и Константиновском направлениях - Генштаб

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 392 просмотра

По состоянию на 16:00 06.12.2025 на фронте уже прошло 77 боев, с наибольшей активностью на Покровском и Константиновском направлениях. Силы обороны принимают меры для недопущения продвижения противника вглубь украинской территории.

На фронте произошло 77 боестолкновений: наиболее горячо на Покровском и Константиновском направлениях - Генштаб

По состоянию на 16:00 06.12.2025 на фронте уже прошло 77 боев. Больше всего столкновений произошло на Покровском и Константиновском направлениях. Силы обороны принимают меры для недопущения продвижения противника вглубь украинской территории. Об этом сообщает Генштаб Украины, пишет УНН.

Сегодня от огня вражеской артиллерии пострадали общины приграничных населенных пунктов, в частности Клюсы, Галагановка Черниговской области

- говорится в сообщении.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток враг совершил 72 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили пять атак вражеских войск. Враг пытается продвинуться в районах Волчанска, Синельниково и в сторону Избицкого и Колодязного.

На Купянском направлении российские оккупанты шесть раз атаковали позиции наших защитников в направлениях населенных пунктов Песчаное и Колесниковка, одно боестолкновение продолжается.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила девять атак на позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Грековка, Твердохлебово, Заречное и в направлениях Новосергеевки, Нового Мира и Ставок. Три боевых столкновения продолжаются.

На Славянском направлении Силы обороны отбили шесть атак. Захватнические подразделения пытались продвинуться вблизи Ямполя, Дроновки, Серебрянки, Северска и Федоровки, еще одно боестолкновение продолжается.

На Краматорском направлении ашреслр наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении враг совершил 14 штурмовых действий в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Плещеевка и в сторону населенных пунктов Степановка и Бересток. Одно боевое столкновение до сих пор продолжается.

Комбинированная атака рф в ночь на 6 декабря: Украина сбила 615 воздушных целей из 704, зафиксированы попадания ракет и дронов на 29 локациях06.12.25, 10:19 • 3404 просмотра

На Покровском направлении российские захватчики совершили 21 попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в направлениях Нового Шахового, Новопавловки и в районах населенных пунктов Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Молодецкое. Силы обороны сдерживают натиск и отбили уже 20 атак противника, один бой еще продолжается.

На Александровском направлении враг пытается прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Ялта, Ивановка, Зеленый Гай, Вороне, Рыбное и в направлении Даниловки. Наши воины отбили пять вражеских штурмов, еще две атаки продолжаются.

На Гуляйпольском направлении произошло семь боевых столкновений в направлении Гуляйполя.

На Ореховском направлении враг совершил одну безуспешную атаку в районе Степного.

На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.

На остальных направлениях – без особых изменений.

Ситуация на севере Сумщины остается стабильной, несмотря на постоянные штурмовые действия оккупантов - Сырский06.12.25, 11:43 • 2906 просмотров

Ольга Розгон

