Силы обороны контролируют северную часть Покровска и блокируют продвижение оккупантов в центре города - группировка "Восток"

Силы обороны контролируют северную часть Покровска и блокируют продвижение российских захватчиков в центре города. Враг несет значительные потери. Об этом группировка войск "Восток" сообщила в Facebook, пишет УНН.

Подразделения Сил обороны Украины в зоне ответственности УВ "Восток" сдерживают натиск противника и с начала суток отбили 49 российских штурмов - говорится в сообщении.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 21 попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в направлениях:

Нового Шахового,

Новопавловки и в районах населенных пунктов Красный Лиман,

Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Молодецкое.

Силы обороны Украины контролируют северную часть Покровска.

В центральной части города действуют наши штурмовые подразделения, которые блокируют продвижение противника. Враг несет значительные потери - подчеркнули военные.

Отмечается, что в Покровске продолжаются поисково-штурмовые действия и ликвидация захватнических групп в городской застройке.

В Мирнограде украинские подразделения держат оборонительные рубежи и ликвидируют противника на подступах к городу.

Кроме этого, организуются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения наших подразделений всем необходимым и своевременной эвакуации.

