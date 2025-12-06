Силы обороны контролируют северную часть Покровска и блокируют продвижение оккупантов в центре города - группировка "Восток"
Киев • УНН
Силы обороны Украины контролируют северную часть Покровска и блокируют продвижение российских захватчиков в центре города. Враг несет значительные потери, продолжаются поисково-штурмовые действия и ликвидация захватнических групп.
Силы обороны контролируют северную часть Покровска и блокируют продвижение российских захватчиков в центре города. Враг несет значительные потери. Об этом группировка войск "Восток" сообщила в Facebook, пишет УНН.
Подразделения Сил обороны Украины в зоне ответственности УВ "Восток" сдерживают натиск противника и с начала суток отбили 49 российских штурмов
На Покровском направлении российские захватчики совершили 21 попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в направлениях:
- Нового Шахового,
- Новопавловки и в районах населенных пунктов Красный Лиман,
- Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Молодецкое.
Силы обороны Украины контролируют северную часть Покровска.
В центральной части города действуют наши штурмовые подразделения, которые блокируют продвижение противника. Враг несет значительные потери
Отмечается, что в Покровске продолжаются поисково-штурмовые действия и ликвидация захватнических групп в городской застройке.
В Мирнограде украинские подразделения держат оборонительные рубежи и ликвидируют противника на подступах к городу.
Кроме этого, организуются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения наших подразделений всем необходимым и своевременной эвакуации.
На фронте произошло 77 боестолкновений: наиболее горячо на Покровском и Константиновском направлениях - Генштаб06.12.25, 16:49 • 2160 просмотров