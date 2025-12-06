$42.180.00
6 декабря, 09:02 • 13600 просмотра
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращениеVideo
6 декабря, 07:49 • 24714 просмотра
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00 • 26047 просмотра
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
5 декабря, 18:15 • 36580 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45 • 45486 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
5 декабря, 14:41 • 34333 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17 • 64620 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 39678 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 37312 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 47791 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
Силы обороны контролируют северную часть Покровска и блокируют продвижение оккупантов в центре города - группировка "Восток"

Киев • УНН

 • 154 просмотра

Силы обороны Украины контролируют северную часть Покровска и блокируют продвижение российских захватчиков в центре города. Враг несет значительные потери, продолжаются поисково-штурмовые действия и ликвидация захватнических групп.

Силы обороны контролируют северную часть Покровска и блокируют продвижение оккупантов в центре города - группировка "Восток"

Силы обороны контролируют северную часть Покровска и блокируют продвижение российских захватчиков в центре города. Враг несет значительные потери. Об этом группировка войск "Восток" сообщила в Facebook, пишет УНН.

Подразделения Сил обороны Украины в зоне ответственности УВ "Восток" сдерживают натиск противника и с начала суток отбили 49 российских штурмов

- говорится в сообщении.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 21 попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в направлениях:

  • Нового Шахового,
    • Новопавловки и в районах населенных пунктов Красный Лиман,
      • Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Молодецкое.

        Силы обороны Украины контролируют северную часть Покровска.

        В центральной части города действуют наши штурмовые подразделения, которые блокируют продвижение противника. Враг несет значительные потери

        - подчеркнули военные.

        Отмечается, что в Покровске продолжаются поисково-штурмовые действия и ликвидация захватнических групп в городской застройке.

        В Мирнограде украинские подразделения держат оборонительные рубежи и ликвидируют противника на подступах к городу.

        Кроме этого, организуются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения наших подразделений всем необходимым и своевременной эвакуации.

        Ольга Розгон

        Война в Украине
        Военное положение
        Война в Украине
        Столкновения
        Покровск
        Мирноград