Ситуация на поле боя для Украины ухудшается на фоне активного продвижения российских войск на нескольких направлениях и продвижения мирного плана, связанного со спецпосланником Дональда Трампа. По данным аналитиков, опрошенных The New York Times, российские силы наступают, тогда как диктатор владимир путин после переговоров с американскими чиновниками дал понять, что не отступает от своих жестких требований, пишет УНН.

Детали

Несмотря на то, что заявление путина о полном захвате стратегически важного города Покровск оказалось преждевременным, оно "отражало тенденцию, которая формировала его непоколебимый подход к переговорам: российские войска наступают".

В течение последних недель российские войска продвинулись на нескольких фронтах. Они находятся на грани захвата Покровска и почти окружили Мирноград. Наблюдается ускорение продвижения в южной части Запорожской области и успехи вокруг Купянска и Северска.

Ускорение темпов

По данным украинской группы DeepState, в ноябре российские войска захватили 505 квадратных километров территории, что значительно больше по сравнению с 267 квадратными километрами в октябре.

Военный аналитик Эмиль Кастехельми из Black Bird Group отметил, что "россияне действительно имеют преимущество".

Будущее выглядит действительно, действительно мрачным для Украины. Я не вижу четкого выхода – отметил Кастехельми.

Аналитик считает, что Украина "выглядит достаточно слабой, чтобы россияне думали, что могут выдвигать требования".

Хотя продвижение является медленным и дорогостоящим, главной целью путина остается захват остальной части Донецкой области, что позволит россии контролировать весь Донбасс.

После переговоров с американскими чиновниками, путин дал понять, что не отступает от своих требований. Специальный посланник Трампа Стив Уиткофф провел "конструктивные" переговоры с украинской делегацией в Майами.

Несмотря на то, что Украина, похоже, имеет достаточно ресурсов, чтобы предотвратить разрушение линии фронта, она "постепенно сгибается", пишет NYT, ссылаясь на нехватку человеческого ресурса и неопределенность относительно дальнейшей западной помощи.

