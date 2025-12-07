$42.180.00
6 декабря, 20:45
Зеленский имел сложный разговор с представителями Трампа по территориям - Axios
6 декабря, 09:02
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращениеVideo
6 декабря, 07:49
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
5 декабря, 18:15
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
5 декабря, 14:41
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Картина поля боя для Украины ухудшается на фоне продвижения войск РФ и мирного плана Трампа – NYT

Киев • УНН

 • 80 просмотра

Картина поля боя для Украины ухудшается на фоне активного продвижения российских войск на нескольких направлениях и продвижения мирного плана, связанного со спецпосланником Дональда Трампа. Российские войска наступают, тогда как диктатор Владимир Путин после переговоров с американскими чиновниками дал понять, что не отступает от своих жестких требований.

Картина поля боя для Украины ухудшается на фоне продвижения войск РФ и мирного плана Трампа – NYT

Ситуация на поле боя для Украины ухудшается на фоне активного продвижения российских войск на нескольких направлениях и продвижения мирного плана, связанного со спецпосланником Дональда Трампа. По данным аналитиков, опрошенных The New York Times, российские силы наступают, тогда как диктатор владимир путин после переговоров с американскими чиновниками дал понять, что не отступает от своих жестких требований, пишет УНН.

Детали

Несмотря на то, что заявление путина о полном захвате стратегически важного города Покровск оказалось преждевременным, оно "отражало тенденцию, которая формировала его непоколебимый подход к переговорам: российские войска наступают".

армия рф за сутки войны в Украине потеряла 1080 военных: потери россии по состоянию на 7 декабря07.12.25, 07:53 • 1856 просмотров

В течение последних недель российские войска продвинулись на нескольких фронтах. Они находятся на грани захвата Покровска и почти окружили Мирноград. Наблюдается ускорение продвижения в южной части Запорожской области и успехи вокруг Купянска и Северска.

Ускорение темпов

По данным украинской группы DeepState, в ноябре российские войска захватили 505 квадратных километров территории, что значительно больше по сравнению с 267 квадратными километрами в октябре.

ВСУ за сутки отбили более 160 вражеских атак: Генштаб обновил карты боев07.12.25, 09:00 • 1064 просмотра

Военный аналитик Эмиль Кастехельми из Black Bird Group отметил, что "россияне действительно имеют преимущество". 

Будущее выглядит действительно, действительно мрачным для Украины. Я не вижу четкого выхода 

– отметил Кастехельми. 

Аналитик считает, что Украина "выглядит достаточно слабой, чтобы россияне думали, что могут выдвигать требования".

Хотя продвижение является медленным и дорогостоящим, главной целью путина остается захват остальной части Донецкой области, что позволит россии контролировать весь Донбасс.

Разрушенная Константиновка. Фото: Reuters
Разрушенная Константиновка. Фото: Reuters

После переговоров с американскими чиновниками, путин дал понять, что не отступает от своих требований. Специальный посланник Трампа Стив Уиткофф провел "конструктивные" переговоры с украинской делегацией в Майами.

Несмотря на то, что Украина, похоже, имеет достаточно ресурсов, чтобы предотвратить разрушение линии фронта, она "постепенно сгибается", пишет NYT, ссылаясь на нехватку человеческого ресурса и неопределенность относительно дальнейшей западной помощи.

Силы обороны контролируют северную часть Покровска и блокируют продвижение оккупантов в центре города - группировка "Восток"06.12.25, 21:01 • 4560 просмотров

Степан Гафтко

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Владимир Путин
The New York Times
Украина