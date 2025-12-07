ВСУ за сутки отбили более 160 вражеских атак: Генштаб обновил карты боев

За прошедшие сутки, 6 декабря, на фронте произошло 161 боевое столкновение. Самая сложная ситуация сохраняется на Покровском направлении, которое армия РФ штурмовала 45 раз. Об этом информирует УНН со ссылкой на утреннюю сводку Генштаба Вооруженных сил Украины от 7 декабря 2025 года.

Подробности

Согласно оперативной информации по состоянию на 08:00, вчера противник нанес два ракетных и 60 авиационных ударов, применил 57 ракет и сбросил 143 управляемые авиабомбы. Кроме этого, совершил 4291 обстрел, в том числе 117 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 6360 дронов-камикадзе.

Авиационным ударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Маломихайловка, Даниловка, Зализничное, Гуляйполе, Веселянка Запорожской области; Ольговка Херсонской области - отчитывается Генштаб ВСУ.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны поразила четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник нанес один авиационный удар, в общей сложности сбросил четыре управляемые авиабомбы, и совершил 165 обстрелов, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили шесть атак противника в районах Волчанска, Синельниково и в сторону Избицкого и Колодязного.

На Купянском направлении вчера произошло девять атак захватчиков. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в направлениях населенных пунктов Петропавловка, Песчаное и Колесниковка.

На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Среднее, Твердохлебово, Заречное и в направлениях Новоселовки, Дробышево, Новосергиевки, Нового Мира и Ставков.

На Славянском направлении Силы обороны отбили 13 атак противника вблизи Ямполя, Дроновки, Серебрянки, Северска и Федоровки.

На Краматорском направлении произошло одно боевое столкновение вблизи Миньковки.

На Константиновском направлении враг совершил 23 атаки в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Александро-Шультино, Щербиновка, Плещеевка и в сторону населенных пунктов Степановка, Софиевка и Бересток.

На Покровском направлении наши защитники остановили 45 штурмовых действий агрессора в сторону Нового Шахового, Новопавловки и в районах населенных пунктов Гришино, Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное.

На Александровском направлении противник вчера совершил 16 атак в районах населенных пунктов Ялта, Ивановка, Зеленый Гай, Вороне, Рыбное, Александроград, Сосновка, Степное, Успеновка, Павловка и в направлении Даниловки.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 14 атак россиян в районе населенных пунктов Гуляйполе, Сладкое и в направлении Доброполья.

На Ореховском направлении враг совершил одну попытку прорвать оборону наших защитников в районе Степного.

На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним

В течение 6 декабря российские войска потеряли 1080 военных, 33 артиллерийские системы и 3 танка. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.12.25 составили более 1,18 млн личного состава.

