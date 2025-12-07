ЗСУ за добу відбили понад 160 ворожих атак: Генштаб оновив карти боїв

$42.180.00
6 грудня, 20:45
Зеленський мав складну розмову з представниками Трампа щодо територій - Axios
6 грудня, 09:02
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

росія атакувала Новгород-Сіверський: пошкоджені будинки, відділок поліції, медколедж, загинула людина
6 грудня, 21:02
Орбан відправляє делегацію до москви для підготовки до завершення війни в Україні
6 грудня, 21:24
За добу зафіксовано понад 150 зіткнень на фронті: найактивніші бої на шести напрямках
6 грудня, 21:48
Apple переживає найбільші кадрові перестановки за десятиліття: із компанії звільнилися четверо топкерівників
6 грудня, 23:02
Глава МЗС Польщі відправив Ілона Маска на Марс
01:07
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради
6 грудня, 12:23
Жива, штучна чи в горщику: фахівці розповіли, яка ялинка найекологічніша
5 грудня, 17:32
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони
5 грудня, 11:30
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 11:17
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі
5 грудня, 06:30
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віктор Орбан
Ілон Маск
Рустем Умєров
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Польща
Німеччина
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO
5 грудня, 12:40
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому
5 грудня, 06:50
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білого
4 грудня, 14:10
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році
4 грудня, 08:53
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню
3 грудня, 09:06
Техніка
Соціальна мережа
The Guardian
The New York Times
Опалення

ЗСУ за добу відбили понад 160 ворожих атак: Генштаб оновив карти боїв

Київ • УНН

 • 18 перегляди

6 грудня на фронті відбулося 161 бойове зіткнення, найскладніша ситуація на Покровському напрямку, де армія рф штурмувала 45 разів. Противник завдав двох ракетних, 60 авіаційних ударів та здійснив 4291 обстріл.

ЗСУ за добу відбили понад 160 ворожих атак: Генштаб оновив карти боїв

Протягом минулої доби, 6 грудня на фронті відбулося 161 бойове зіткнення. Найскладніша ситуація зберігається на Покровському напрямку, який армія рф штурмувала 45 разів. Про це інформує УНН з посиланням на ранкове зведення Генштабу Збройних сил України від 7 грудня 2025 року.

Деталі

Згідно з оперативною інформацією станом на 08:00, вчора противник завдав двох ракетних та 60 авіаційних ударів, застосував 57 ракет й скинув 143 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4291 обстріл, зокрема 117 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6360 дронів-камікадзе.

Авіаційних ударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Маломихайлівка, Данилівка, Залізничне, Гуляйполе, Веселянка Запорізької області; Ольгівка Херсонської області

- звітує Генштаб ЗСУ.

За минулу добу авіація Сил оборони уразила чотири райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник завдав одного авіаційного удару, загалом скинув чотири керовані авіабомби, та здійснив 165 обстрілів, зокрема три - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили шість атак противника в районах Вовчанська, Синельникового та у бік Ізбицького й Колодязного.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дев’ять атак загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у напрямках населених пунктів Петропавлівка, Піщане та Колісниківка.

На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Середнє, Твердохлібове, Зарічне та в напрямках Новоселівки, Дробишевого, Новосергіївки, Нового Миру та Ставків.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили 13 атак противника поблизу Ямполя, Дронівки, Серебрянки, Сіверська та Федорівки.

На Краматорському напрямку відбулося одне бойове зіткнення поблизу Міньківки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 23 атаки у районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка та в бік населених пунктів Степанівка, Софіївка й Бересток.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 45 штурмових дій агресора в бік Нового Шахового, Новопавлівки та у районах населених пунктів Гришине, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне.

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 16 атак у районах населених пунктів Ялта, Іванівка, Зелений Гай, Вороне, Рибне, Олександроград, Соснівка, Степове, Успенівка, Павлівка та в напрямку Данилівки.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 14 атак росіян в районі населених пунктів Гуляйполе, Солодке та в напрямку Добропілля.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив одну спробу прорвати оборону наших захисників в районі Степового.

На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо

Протягом 6 грудня російські війська втратили 1080 військових, 33 артилерійські системи та 3 танки. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.12.25 склали понад 1,18 млн особового складу.

Пентагон вивчає застосування автономних систем озброєнь в Україні для майбутніх операцій - Гегсет
07.12.25, 04:24

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Запорізька область
Генеральний штаб Збройних сил України
Херсонська область
Україна