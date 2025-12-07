Пентагон вивчає застосування автономних систем озброєнь в Україні для майбутніх операцій - Гегсет

$42.180.00
49.230.00
ukenru
6 грудня, 20:45 • 22772 перегляди
Зеленський мав складну розмову з представниками Трампа щодо територій - Axios
6 грудня, 09:02 • 29805 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49 • 40029 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 38963 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 46937 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 50717 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41 • 37525 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17 • 74068 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 41642 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 38172 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
0м/с
96%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ілон Маск заявив, що ЄС "слід ліквідувати" після штрафу його соцмережі XVideo6 грудня, 17:30 • 16499 перегляди
У Польщі в автобус з 26 українцями врізався легковик: що відомо6 грудня, 18:12 • 4560 перегляди
Молдова запросила в Румунії екстрену допомогу з електроенергією після атаки рф по Україні 6 грудня, 18:23 • 3816 перегляди
Європа - ваш найближчий союзник, а не проблема: Туск звернувся до США після публікації безпекової стратегіїVideo6 грудня, 18:46 • 3314 перегляди
Орбан відправляє делегацію до москви для підготовки до завершення війни в Україні6 грудня, 21:24 • 9852 перегляди
Публікації
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради6 грудня, 12:23 • 28635 перегляди
Жива, штучна чи в горщику: фахівці розповіли, яка ялинка найекологічніша5 грудня, 17:32 • 40282 перегляди
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони5 грудня, 11:30 • 54569 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?5 грудня, 11:17 • 74068 перегляди
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі5 грудня, 06:30 • 64095 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Віктор Орбан
Ілон Маск
Радослав Сікорський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Німеччина
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 31270 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 39986 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 41669 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 55655 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 54199 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The Guardian
Опалення
Бук (ЗРК)

Пентагон вивчає застосування автономних систем озброєнь в Україні для майбутніх операцій - Гегсет

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Збройні сили США аналізують використання автономних систем озброєнь у війні в Україні, щоб застосувати ці напрацювання у власних операціях. Глава Пентагону Піт Гегсет підкреслив, що ШІ відіграватиме ключову роль у війнах майбутнього, закликаючи союзників збільшувати оборонні бюджети.

Пентагон вивчає застосування автономних систем озброєнь в Україні для майбутніх операцій - Гегсет

Збройні сили Сполучених Штатів Америки аналізують, як автономні системи озброєнь використовуються у війні в Україні, щоб у подальшому застосувати ці напрацювання у власних операціях. Про це заявив глава Пентагону Піт Гегсет, виступаючи на форумі президентського фонду імені Рональда Рейгана у Каліфорнії, передає УНН із посиланням на Міноборони США у соцмережі Х.

Ми бачимо в Україні автономність. Ми, наша армія, навчаємось на цьому

- заявив Піт Гегсет.

Він зазначив, що поряд із автономним озброєнням ключову роль у війнах майбутнього відіграватимуть і технології штучного інтелекту.

Глава Пентагону наголосив, що союзникам США необхідно збільшувати оборонні бюджети. За словами Гегсета, Сполучені Штати планують разом із партнерами сформувати глобальну систему оборонного захисту.

"Це сформує спільний потужний оборонний щит із добре озброєними союзниками по всьому світу, які готові до власної оборони, захисту своїх та спільних інтересів", - додав міністр оборони Сполучених Штатів.

Нагадаємо

Представники Пентагону заявили, що Вашингтон поки що не задоволений успіхами Європи в нарощуванні свого оборонного потенціалу після розширеного вторгнення росії в Україну в 2022 році. Американські офіційні особи повідомили своїх колег, що якщо Європа не вкладеться в строк до 2027 року, США можуть припинити участь у деяких механізмах координації оборони НАТО.

"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню03.12.25, 10:06 • 54199 переглядiв

Віта Зеленецька

Війна в УкраїніПолітикаТехнології
Техніка
Війна в Україні
Піт Гегсет
Міністерство оборони США
Пентагон
НАТО
Сполучені Штати Америки
Україна