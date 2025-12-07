Пентагон вивчає застосування автономних систем озброєнь в Україні для майбутніх операцій - Гегсет

Збройні сили Сполучених Штатів Америки аналізують, як автономні системи озброєнь використовуються у війні в Україні, щоб у подальшому застосувати ці напрацювання у власних операціях. Про це заявив глава Пентагону Піт Гегсет, виступаючи на форумі президентського фонду імені Рональда Рейгана у Каліфорнії, передає УНН із посиланням на Міноборони США у соцмережі Х.

Ми бачимо в Україні автономність. Ми, наша армія, навчаємось на цьому - заявив Піт Гегсет.

Він зазначив, що поряд із автономним озброєнням ключову роль у війнах майбутнього відіграватимуть і технології штучного інтелекту.

Глава Пентагону наголосив, що союзникам США необхідно збільшувати оборонні бюджети. За словами Гегсета, Сполучені Штати планують разом із партнерами сформувати глобальну систему оборонного захисту.

"Це сформує спільний потужний оборонний щит із добре озброєними союзниками по всьому світу, які готові до власної оборони, захисту своїх та спільних інтересів", - додав міністр оборони Сполучених Штатів.

Нагадаємо

Представники Пентагону заявили, що Вашингтон поки що не задоволений успіхами Європи в нарощуванні свого оборонного потенціалу після розширеного вторгнення росії в Україну в 2022 році. Американські офіційні особи повідомили своїх колег, що якщо Європа не вкладеться в строк до 2027 року, США можуть припинити участь у деяких механізмах координації оборони НАТО.

