6 декабря, 20:45 • 22961 просмотра
Зеленский имел сложный разговор с представителями Трампа по территориям - Axios
6 декабря, 09:02 • 30053 просмотра
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращениеVideo
6 декабря, 07:49 • 40273 просмотра
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00 • 39182 просмотра
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
5 декабря, 18:15 • 47088 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45 • 50771 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
5 декабря, 14:41 • 37562 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17 • 74193 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 41669 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 38178 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Пентагон изучает применение автономных систем вооружений в Украине для будущих операций - Хегсет

Киев • УНН

 • 94 просмотра

Вооруженные силы США анализируют использование автономных систем вооружений в войне в Украине, чтобы применить эти наработки в собственных операциях. Глава Пентагона Пит Хегсет подчеркнул, что ИИ будет играть ключевую роль в войнах будущего, призывая союзников увеличивать оборонные бюджеты.

Пентагон изучает применение автономных систем вооружений в Украине для будущих операций - Хегсет

Вооруженные силы Соединенных Штатов Америки анализируют, как автономные системы вооружений используются в войне в Украине, чтобы в дальнейшем применить эти наработки в собственных операциях. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет, выступая на форуме президентского фонда имени Рональда Рейгана в Калифорнии, передает УНН со ссылкой на Минобороны США в соцсети Х.

Мы видим в Украине автономность. Мы, наша армия, учимся на этом

- заявил Пит Хегсет.

Он отметил, что наряду с автономным вооружением ключевую роль в войнах будущего будут играть и технологии искусственного интеллекта.

Глава Пентагона подчеркнул, что союзникам США необходимо увеличивать оборонные бюджеты. По словам Хегсета, Соединенные Штаты планируют вместе с партнерами сформировать глобальную систему оборонной защиты.

"Это сформирует общий мощный оборонный щит с хорошо вооруженными союзниками по всему миру, которые готовы к собственной обороне, защите своих и общих интересов", - добавил министр обороны Соединенных Штатов.

Напомним

Представители Пентагона заявили, что Вашингтон пока не удовлетворен успехами Европы в наращивании своего оборонного потенциала после расширенного вторжения России в Украину в 2022 году. Американские официальные лица сообщили своим коллегам, что если Европа не уложится в срок до 2027 года, США могут прекратить участие в некоторых механизмах координации обороны НАТО.

"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню03.12.25, 10:06

Вита Зеленецкая

