Пентагон изучает применение автономных систем вооружений в Украине для будущих операций - Хегсет

Вооруженные силы Соединенных Штатов Америки анализируют, как автономные системы вооружений используются в войне в Украине, чтобы в дальнейшем применить эти наработки в собственных операциях. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет, выступая на форуме президентского фонда имени Рональда Рейгана в Калифорнии, передает УНН со ссылкой на Минобороны США в соцсети Х.

Мы видим в Украине автономность. Мы, наша армия, учимся на этом - заявил Пит Хегсет.

Он отметил, что наряду с автономным вооружением ключевую роль в войнах будущего будут играть и технологии искусственного интеллекта.

Глава Пентагона подчеркнул, что союзникам США необходимо увеличивать оборонные бюджеты. По словам Хегсета, Соединенные Штаты планируют вместе с партнерами сформировать глобальную систему оборонной защиты.

"Это сформирует общий мощный оборонный щит с хорошо вооруженными союзниками по всему миру, которые готовы к собственной обороне, защите своих и общих интересов", - добавил министр обороны Соединенных Штатов.

Напомним

Представители Пентагона заявили, что Вашингтон пока не удовлетворен успехами Европы в наращивании своего оборонного потенциала после расширенного вторжения России в Украину в 2022 году. Американские официальные лица сообщили своим коллегам, что если Европа не уложится в срок до 2027 года, США могут прекратить участие в некоторых механизмах координации обороны НАТО.

