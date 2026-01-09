$42.990.27
Производство нефти в РФ резко упало в декабре из-за санкций США и атак Украины - Bloomberg

Киев • УНН

 • 96 просмотра

Производство сырой нефти в России в декабре испытало самое большое падение за последние 18 месяцев. Это произошло из-за западных санкций и активных ударов украинских дронов по энергетической инфраструктуре.

Производство нефти в РФ резко упало в декабре из-за санкций США и атак Украины - Bloomberg

Добыча сырой нефти в России в декабре испытала самое большое падение за последние 18 месяцев из-за западных санкций, которые вынуждают накапливать баррели в море, а также из-за активных ударов украинских дронов по энергетической инфраструктуре страны. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По данным источников, знакомых с правительственными данными, Россия в среднем в сутки добывала 9,326 млн баррелей нефти, что более чем на 100 тыс. баррелей меньше, чем в ноябре, и почти на 250 тыс. баррелей в день меньше, чем разрешено в рамках соглашения с Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК+) и союзниками. Цифра не включает конденсат.

Спад производства произошел на фоне широкомасштабных атак украинских дронов на российскую нефтяную инфраструктуру, которые непосредственно ограничивают добычу и влияют на перерабатывающие заводы, потребляющие нефть. Одновременно российские грузы накапливаются в море из-за нежелания некоторых покупателей забирать нефть после масштабных санкций США против двух крупнейших производителей России — Роснефть PJSC и Лукойл PJSC.

Министерство энергетики России пока не ответило на запрос Bloomberg относительно декабрьских показателей добычи. В России продолжается государственный праздник.

Резкое падение

Производство нефти в России в декабре упало сильнее всего за 1,5 года.

Снижение в декабре стало самым глубоким с июня 2024 года — периода, когда Россия должна была сокращать добычу в соответствии с соглашением с ОПЕК+. Группа производителей договорилась вернуть баррели на рынок между апрелем и декабрем 2025 года, а затем удерживать объемы производства стабильными в первом квартале 2026 года.

До декабря добыча России росла, даже если темпы прироста замедлялись в конце года. Требование ОПЕК+ для России на декабрь 2025 года составляло 9,574 млн баррелей в день.

Исторически Россия часто превышала квоты ОПЕК+, и ей приходилось дополнительно сокращать добычу, чтобы компенсировать превышение.

Сокращение производства в декабре произошло на фоне трудностей с реализацией экспортных грузов. К концу декабря объем российской нефти на танкерах превысил 185 млн баррелей, поскольку ключевые покупатели, включая некоторые индийские НПЗ, искали обходные пути для санкционированных баррелей.

Переработка сырой нефти на российских НПЗ в большей части декабря оставалась ниже сезонного исторического среднего уровня: некоторые заводы были вынуждены сократить или полностью приостановить работу из-за рекордных атак Украины, что ограничивало внутреннее потребление нефти.

Одновременно Украина впервые с начала войны нанесла удары по российским нефтяным месторождениям в Каспийском море, непосредственно повлияв на добычу, а также по танкерам, транспортирующим баррели Москвы в мир. Нападения на суда заставили часть танкеров идти обходными путями и повысили осторожность при работе с российской нефтью у владельцев судов.

Производство конденсата — которое не учитывается в этих цифрах — обычно не превышает 10% от общей добычи, так что для превышения уровня ноября потребовалось бы непропорциональное и резкое увеличение производства конденсата в декабре.

Российское правительство засекретило статистику добычи нефти в 2022 году после вторжения в Украину.

Ольга Розгон

