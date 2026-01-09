Виробництво нафти в рф різко впало в грудні через санкції США та атаки України - Bloomberg

Виробництво сирої нафти в Росії в грудні зазнало найбільшого падіння за останні 18 місяців через західні санкції, які змушують накопичувати барелі на морі, а також через активні удари українських дронів по енергетичній інфраструктурі країни. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За даними джерел, знайомих з урядовими даними, Росія в середньому добу видобувала 9,326 млн барелів нафти, що на понад 100 тис. барелів менше, ніж у листопаді, і майже на 250 тис. барелів на день менше, ніж дозволено в межах угоди з Організацією країн-експортерів нафти (ОПЕК+) та союзниками. Цифра не включає конденсат.

Спад виробництва відбувся на тлі широкомасштабних атак українських дронів на російську нафтову інфраструктуру, які безпосередньо обмежують видобуток та впливають на переробні заводи, що споживають нафту. Одночасно російські вантажі накопичуються на морі через небажання деяких покупців забирати нафту після масштабних санкцій США проти двох найбільших виробників Росії — Роснефть PJSC та Лукойл PJSC.

Міністерство енергетики Росії поки що не відповіло на запит Bloomberg щодо грудневих показників видобутку. У Росії триває державне свято.

Різке падіння

Виробництво нафти в Росії в грудні впало найсильніше за 1,5 року.

Зниження в грудні стало найглибшим з червня 2024 року — періоду, коли Росія мала скорочувати видобуток відповідно до угоди з ОПЕК+. Група виробників домовилася повернути барелі на ринок між квітнем і груднем 2025 року, а потім утримувати обсяги виробництва стабільними у першому кварталі 2026 року.

До грудня видобуток Росії зростав, навіть якщо темпи приросту сповільнювалися наприкінці року. Вимога ОПЕК+ для Росії на грудень 2025 року становила 9,574 млн барелів на день.

Історично Росія часто перевищувала квоти ОПЕК+, і їй доводилося додатково скорочувати видобуток, щоб компенсувати перевищення.

У США підтвердили затримання російського танкера Olina

Скорочення виробництва у грудні відбулося на тлі труднощів із реалізацією експортних вантажів. До кінця грудня обсяг російської нафти на танкерах перевищив 185 млн барелів, оскільки ключові покупці, включно з деякими індійськими НПЗ, шукали обхідні шляхи для санкціонованих барелів.

Переробка сирої нафти на російських НПЗ у більшій частині грудня залишалася нижчою за сезонний історичний середній рівень: деякі заводи були змушені скоротити або повністю призупинити роботу через рекордні атаки України, що обмежувало внутрішнє споживання нафти.

Одночасно Україна вперше з початку війни завдала ударів по російських нафтових родовищах у Каспійському морі, безпосередньо вплинувши на видобуток, а також по танкерах, що транспортують барелі Москви до світу. Напади на судна змусили частину танкерів йти обхідними шляхами та підвищили обережність при роботі з російською нафтою у власників суден.

Виробництво конденсату — яке не враховується у цих цифрах — зазвичай не перевищує 10% від загального видобутку, тож для перевищення рівня листопада потрібне було б непропорційне й різке збільшення виробництва конденсату в грудні.

Російський уряд засекретив статистику видобутку нафти у 2022 році після вторгнення в Україну.

Нафта здорожчала через скорочення запасів у США та ситуацію у Венесуелі