Ексклюзив
14:11 • 4266 перегляди
Миротворча місія в Україні: ключові умови ефективності
13:58 • 9248 перегляди
Як залишатися онлайн під час тривалих знеструмлень: Федоров назвав три способи
Ексклюзив
13:48 • 12683 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичів
13:23 • 10755 перегляди
"Ситуація на дорогах може бути критичною": українців попередили про негоду 9 січня зі штормовим вітром, завірюхами та ожеледицею
12:46 • 10863 перегляди
Обмеження на рух вантажівок в Україні знову розширили: деталі
12:09 • 10307 перегляди
Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації з Трампом
10:13 • 15958 перегляди
Блекаут у Дніпрі і області: в місті оголосили надзвичайну ситуацію національного рівня - Філатов
10:10 • 12631 перегляди
МЗС через погіршення ситуації з безпекою закликало українців покинути Іран
8 січня, 07:21 • 48067 перегляди
Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven: очікується поставка Gravehawk
8 січня, 06:38 • 37903 перегляди
Атака рф на Дніпровщину та Запоріжжя: яка ситуація зі світлом, водою, теплом і залізницею на ранок
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичів
Нафта здорожчала через скорочення запасів у США та ситуацію у Венесуелі

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Ціни на нафту зросли після скорочення запасів у США та подій у Венесуелі. Ф'ючерси на Brent подорожчали до $60,34, WTI - до $56,36.

Нафта здорожчала через скорочення запасів у США та ситуацію у Венесуелі

Ціни на нафту в четвер дещо зросли, відновившись після двох днів падіння, оскільки більш значне, ніж очікувалося, скорочення запасів сирої нафти у США дало інвесторам підстави для купівлі ф’ючерсів, тоді як ринок стежить за розвитком подій у Венесуелі. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Ф’ючерси на нафту Brent подорожчали на 38 центів, або на 0,6%, — до 60,34 долара за барель станом на 01:04 за Гринвічем. Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) зросла на 37 центів, або на 0,7%, — до 56,36 долара за барель.

Обидва еталонні сорти в середу подешевшали більш ніж на 1% уже другий день поспіль, оскільки учасники ринку очікують значну глобальну пропозицію нафти цього року. Зокрема, аналітики Morgan Stanley оцінюють профіцит на рівні до 3 млн барелів на добу в першій половині 2026 року.

Це падіння спонукало частину трейдерів скористатися моментом для купівлі ф’ючерсів у четвер, зазначив аналітик Fujitomi Securities Міцуру Мураїші.

"Покупки на зниженні дещо підштовхнули ціни вгору, однак стійкі побоювання щодо надлишкової пропозиції обмежують подальше зростання. Хоча ринки стежать за подіями у Венесуелі, низхідний тренд, імовірно, збережеться", — сказав він, прогнозуючи, що ціна WTI може опуститися нижче 54 доларів за барель.

Захоплення Мадуро: як США посилюють вплив у Венесуелі та що думає москва - Reuters05.01.26, 20:58 • 10134 перегляди

За даними Управління енергетичної інформації США (EIA), запаси сирої нафти в країні за тиждень, що завершився 2 січня, скоротилися на 3,8 млн барелів — до 419,1 млн барелів. Аналітики, опитані Reuters, очікували зростання запасів на 447 тис. барелів.

У середу високопосадовці США заявили, що Сполучені Штати мають на невизначений час контролювати продажі венесуельської нафти та доходи від них, аби стабілізувати економіку цієї країни, відновити її нафтогазовий сектор і забезпечити дії Венесуели в інтересах США.

Нафтова компанія Chevron веде переговори з урядом США щодо розширення ключової ліцензії на діяльність у Венесуелі, що дозволило б їй збільшити експорт сирої нафти на власні нафтопереробні заводи та продавати її іншим покупцям, повідомили в середу чотири джерела, обізнані з переговорами.

Арешт Ніколаса Мадуро загрожує росії втратою впливу на нафтовому ринку - розвідка08.01.26, 13:54 • 1970 переглядiв

Ольга Розгон

