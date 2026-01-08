Нафта здорожчала через скорочення запасів у США та ситуацію у Венесуелі

Ціни на нафту в четвер дещо зросли, відновившись після двох днів падіння, оскільки більш значне, ніж очікувалося, скорочення запасів сирої нафти у США дало інвесторам підстави для купівлі ф’ючерсів, тоді як ринок стежить за розвитком подій у Венесуелі. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Ф’ючерси на нафту Brent подорожчали на 38 центів, або на 0,6%, — до 60,34 долара за барель станом на 01:04 за Гринвічем. Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) зросла на 37 центів, або на 0,7%, — до 56,36 долара за барель.

Обидва еталонні сорти в середу подешевшали більш ніж на 1% уже другий день поспіль, оскільки учасники ринку очікують значну глобальну пропозицію нафти цього року. Зокрема, аналітики Morgan Stanley оцінюють профіцит на рівні до 3 млн барелів на добу в першій половині 2026 року.

Це падіння спонукало частину трейдерів скористатися моментом для купівлі ф’ючерсів у четвер, зазначив аналітик Fujitomi Securities Міцуру Мураїші.

"Покупки на зниженні дещо підштовхнули ціни вгору, однак стійкі побоювання щодо надлишкової пропозиції обмежують подальше зростання. Хоча ринки стежать за подіями у Венесуелі, низхідний тренд, імовірно, збережеться", — сказав він, прогнозуючи, що ціна WTI може опуститися нижче 54 доларів за барель.

Захоплення Мадуро: як США посилюють вплив у Венесуелі та що думає москва - Reuters

За даними Управління енергетичної інформації США (EIA), запаси сирої нафти в країні за тиждень, що завершився 2 січня, скоротилися на 3,8 млн барелів — до 419,1 млн барелів. Аналітики, опитані Reuters, очікували зростання запасів на 447 тис. барелів.

У середу високопосадовці США заявили, що Сполучені Штати мають на невизначений час контролювати продажі венесуельської нафти та доходи від них, аби стабілізувати економіку цієї країни, відновити її нафтогазовий сектор і забезпечити дії Венесуели в інтересах США.

Нафтова компанія Chevron веде переговори з урядом США щодо розширення ключової ліцензії на діяльність у Венесуелі, що дозволило б їй збільшити експорт сирої нафти на власні нафтопереробні заводи та продавати її іншим покупцям, повідомили в середу чотири джерела, обізнані з переговорами.

Арешт Ніколаса Мадуро загрожує росії втратою впливу на нафтовому ринку - розвідка