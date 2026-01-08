Нефть подорожала из-за сокращения запасов в США и ситуации в Венесуэле

Цены на нефть в четверг несколько выросли, восстановившись после двух дней падения, поскольку более значительное, чем ожидалось, сокращение запасов сырой нефти в США дало инвесторам основания для покупки фьючерсов, тогда как рынок следит за развитием событий в Венесуэле. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Фьючерсы на нефть Brent подорожали на 38 центов, или на 0,6%, — до 60,34 доллара за баррель по состоянию на 01:04 по Гринвичу. Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) выросла на 37 центов, или на 0,7%, — до 56,36 доллара за баррель.

Оба эталонных сорта в среду подешевели более чем на 1% уже второй день подряд, поскольку участники рынка ожидают значительное глобальное предложение нефти в этом году. В частности, аналитики Morgan Stanley оценивают профицит на уровне до 3 млн баррелей в сутки в первой половине 2026 года.

Это падение побудило часть трейдеров воспользоваться моментом для покупки фьючерсов в четверг, отметил аналитик Fujitomi Securities Мицуру Мураиши.

"Покупки на снижении несколько подтолкнули цены вверх, однако устойчивые опасения относительно избыточного предложения ограничивают дальнейший рост. Хотя рынки следят за событиями в Венесуэле, нисходящий тренд, вероятно, сохранится", — сказал он, прогнозируя, что цена WTI может опуститься ниже 54 долларов за баррель.

Захват Мадуро: как США усиливают влияние в Венесуэле и что думает Москва - Reuters

По данным Управления энергетической информации США (EIA), запасы сырой нефти в стране за неделю, завершившуюся 2 января, сократились на 3,8 млн баррелей — до 419,1 млн баррелей. Аналитики, опрошенные Reuters, ожидали роста запасов на 447 тыс. баррелей.

В среду высокопоставленные чиновники США заявили, что Соединенные Штаты должны на неопределенное время контролировать продажи венесуэльской нефти и доходы от них, чтобы стабилизировать экономику этой страны, восстановить ее нефтегазовый сектор и обеспечить действия Венесуэлы в интересах США.

Нефтяная компания Chevron ведет переговоры с правительством США относительно расширения ключевой лицензии на деятельность в Венесуэле, что позволило бы ей увеличить экспорт сырой нефти на собственные нефтеперерабатывающие заводы и продавать ее другим покупателям, сообщили в среду четыре источника, осведомленные с переговорами.

Арест Николаса Мадуро грозит россии потерей влияния на нефтяном рынке - разведка