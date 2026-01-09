В США подтвердили задержание российского танкера Olina
Киев • УНН
Южное Командование Вооруженных сил США подтвердило задержание российского танкера Olina в Карибском море. Операция "Южное копье" направлена на пресечение незаконной деятельности и восстановление безопасности.
Южное командование Вооруженных сил США подтвердило задержание российского танкера Olina в Карибском море. Об этом говорится в сообщении командования в соцсети Х, передает УНН.
Сегодня утром наши совместные межведомственные силы вновь послали четкий сигнал: "преступникам нет безопасного убежища". В предрассветной операции морские пехотинцы и моряки из Объединенной оперативной группы "Южный копье", поддерживая Министерство внутренней безопасности, высадились с корабля USS Gerald R. Ford и без инцидентов задержали моторный танкер Olina в Карибском море
В командовании заявили, что операция "Южный копье" Министерства обороны неизменно выполняет свою миссию по защите родины, пресекая незаконную деятельность и восстанавливая безопасность в Западном полушарии.
Напомним
В пятницу, 9 января, США начали операцию по задержанию российского танкера Olina в Карибском бассейне. Впоследствии появились сообщения, что танкер все же захватили.