В США подтвердили задержание российского танкера Olina

Южное командование Вооруженных сил США подтвердило задержание российского танкера Olina в Карибском море. Об этом говорится в сообщении командования в соцсети Х, передает УНН.

Сегодня утром наши совместные межведомственные силы вновь послали четкий сигнал: "преступникам нет безопасного убежища". В предрассветной операции морские пехотинцы и моряки из Объединенной оперативной группы "Южный копье", поддерживая Министерство внутренней безопасности, высадились с корабля USS Gerald R. Ford и без инцидентов задержали моторный танкер Olina в Карибском море