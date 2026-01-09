$42.990.27
14:55 • 94 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
14:44 • 700 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
13:30 • 4398 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Эксклюзив
13:30 • 8512 просмотра
Заработок на смерти: могли ли данные умерших пациентов Odrex становиться товаром?
13:24 • 5826 просмотра
Следующее заседание "Рамштайн" состоится в феврале - Шмыгаль
Эксклюзив
12:35 • 9590 просмотра
Слив воды из систем отопления жилых домов в Киеве: эксперт объяснил, почему это необходимо
12:10 • 5760 просмотра
Если будет соответствующий сигнал: Сибига заявил, что украинская делегация готова прибыть в США для переговоров
11:53 • 11805 просмотра
В СБУ показали обломки "Орешника", которым рф атаковала Львовскую областьPhotoVideo
Эксклюзив
11:31 • 12813 просмотра
Минздрав проверил еще две фирмы, на которые оформлена скандальная клиника Odrex
10:37 • 13928 просмотра
Каллас: использование рф "орешника" является эскалацией против Украины и предупреждением для Европы и США, нужно усилить поддержку
В США подтвердили задержание российского танкера Olina

Киев • УНН

 • 86 просмотра

Южное Командование Вооруженных сил США подтвердило задержание российского танкера Olina в Карибском море. Операция "Южное копье" направлена на пресечение незаконной деятельности и восстановление безопасности.

В США подтвердили задержание российского танкера Olina

Южное командование Вооруженных сил США подтвердило задержание российского танкера Olina в Карибском море. Об этом говорится в сообщении командования в соцсети Х, передает УНН.

Сегодня утром наши совместные межведомственные силы вновь послали четкий сигнал: "преступникам нет безопасного убежища". В предрассветной операции морские пехотинцы и моряки из Объединенной оперативной группы "Южный копье", поддерживая Министерство внутренней безопасности, высадились с корабля USS Gerald R. Ford и без инцидентов задержали моторный танкер Olina в Карибском море 

- говорится в сообщении.

В командовании заявили, что операция "Южный копье" Министерства обороны неизменно выполняет свою миссию по защите родины, пресекая незаконную деятельность и восстанавливая безопасность в Западном полушарии.

Напомним

В пятницу, 9 января, США начали операцию по задержанию российского танкера Olina в Карибском бассейне. Впоследствии появились сообщения, что танкер все же захватили.

Павел Башинский

Соединённые Штаты