США и Европа разработали план поддержки Украины после подписания «мирного соглашения»

Соединенные Штаты Америки вместе с европейскими союзниками подготовили два проекта документов, очерчивающих стратегию поддержки Украины после потенциального достижения "мирного соглашения". Об этом информирует издание The New York Times со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

Отмечается, что впервые за несколько месяцев европейские чиновники отметили конструктивное сотрудничество с американскими переговорщиками.

По информации NYT, американские и европейские представители сообщили, что проекты документов по вопросам безопасности были проработаны во время более восьми часов интенсивных обсуждений с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими украинскими делегатами в Берлине в воскресенье и понедельник.

В переговорах участвовали руководители и должностные лица по национальной безопасности примерно из десяти европейских стран, в частности Франции, Германии, Италии и Великобритании.

Как пишет издание, один из проектов документов очерчивает общие принципы, являющиеся обязательством, похожим на гарантии статьи 5 НАТО, по которой все члены Альянса должны оказать помощь любой стране, подвергшейся нападению.

Другая часть соглашения, которую американские чиновники назвали "оперативным военным документом", содержит более подробные положения. Она описывает, как американские и европейские силы будут взаимодействовать с ВСУ, чтобы обеспечить невозможность повторного захвата украинских территорий Россией в ближайшие годы.

Ни один из документов пока не обнародован. В то же время, по словам осведомленных источников, они содержат конкретные директивы для различных сценариев возможного нового вторжения РФ.

Лица, ознакомленные с ними, заявили, что оперативный проект документа содержит многочисленные конкретные указания, призванные успокоить Украину в различных сценариях возможного вторжения России. Один американский чиновник, который разговаривал с журналистами на условиях анонимности, заявил, что документ является "очень конкретным" относительно того, как предотвратить дальнейшие вторжения и наказать Россию, если они произойдут - говорится в сообщении.

Первоочередной задачей является план доведения численности ВСУ до "мирного уровня" в 800 000 военнослужащих с современным оборудованием и подготовкой, чтобы они были "мощным сдерживающим фактором для России".

Для сравнения, армия Германии насчитывает около 180 000 вооруженных военнослужащих - сообщает The New York Times.

Создание таких вооруженных сил потребует "постоянной и значительной поддержки" Украины, говорится в совместном заявлении лидеров 10 европейских стран и высокопоставленных должностных лиц Европейского Союза.

Один европейский дипломат, по данным NYT, отметил без уточнений, что документ содержит "очень конкретные" детали относительно военной техники, которая нужна Украине.

В проекте документа также приводятся подробности относительно европейских войск, которые будут оказывать помощь Украине, работая внутри страны для обеспечения безопасности воздушного и морского пространства.

Чиновники не раскрыли, какие именно страны разместят свои войска в Украине, однако президент Зеленский во вторник сообщил, что несколько государств дали такие обещания в частном порядке.

Ожидается, что эти подразделения будут расположены на западе Украины, вдали от линии фронта, и будут служить дополнительным средством сдерживания возможной будущей агрессии России.

По данным NYT, документ также подробно описывает, как США будут помогать выявлять попытки России осуществлять операции под "фальшивым флагом", которые могут служить поводом для возобновления военных действий. Официальные лица уже годами подчеркивают, что такая тактика является типичной для Москвы.

