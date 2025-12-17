США и Европа разработали план поддержки Украины после подписания «мирного соглашения»

$42.250.05
49.650.19
ukenru
16 декабря, 17:02 • 10577 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
16 декабря, 16:20 • 19651 просмотра
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
16 декабря, 16:11 • 19135 просмотра
Украина вернула 45 граждан, содержавшихся в пунктах временного содержания иностранцев в рфVideo
16 декабря, 15:35 • 22632 просмотра
В Украине высвободили 800 МВт электрической мощности: графики отключений сократятся
16 декабря, 13:38 • 21704 просмотра
"Может, на выходных": Зеленский раскрыл детали о новой ожидаемой встрече Украины и США в Майами с фидбеком от российской стороны
16 декабря, 10:57 • 24480 просмотра
Европа готовится к войне с россией, пока Трамп стремится к миру в Украине - WSJ
16 декабря, 10:49 • 25718 просмотра
Бельгия отклонила уступки Еврокомиссии для разблокировки активов рф для кредита Украине - Politico
16 декабря, 08:50 • 24413 просмотра
Новогодний стол–2026 подорожал почти на 11%: сколько будет стоить праздничное меню
16 декабря, 08:08 • 29240 просмотра
Генпрокурор Кравченко сообщил о найденном оружии, новых доказательствах и дополнительной квалификации по делу об убийстве Андрея ПарубияVideo
16 декабря, 08:00 • 24486 просмотра
Предложение не вечно: Politico узнало детали о предлагаемых США гарантиях безопасности для Украины, "подобных статье 5" НАТО
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1.6м/с
90%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Маск "наркоман", Вэнс "теоретик заговора" – руководитель аппарата Белого дома резко раскритиковала окружение Трампа16 декабря, 16:09 • 6570 просмотра
Завтра в большинстве областей Украины будут действовать графики отключений16 декабря, 16:31 • 5724 просмотра
Интернет дома без света: в Минцифры рассказали, как подключить xPON16 декабря, 16:49 • 7208 просмотра
Польша готовит отмену спецстатуса для украинцев: что изменится с марта 2026 года16 декабря, 18:20 • 3044 просмотра
США заморозили технологическое соглашение с Британией на $40 млрд16 декабря, 18:54 • 3116 просмотра
публикации
Украина не имеет сертифицированной организации, которая может определять подлинность деталей вертолетов Ми-8МТ16 декабря, 14:38 • 20716 просмотра
"Суверенная фабрика ИИ" за 225 миллионов: как тендер ГП "Дія" вывел на российский след16 декабря, 12:02 • 34352 просмотра
"Вместе наши голоса сильнее": семьи погибших и бывшие пациенты скандальной клиники запустили сайт Stop OdrexPhoto16 декабря, 10:19 • 37931 просмотра
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
Эксклюзив
15 декабря, 13:38 • 77983 просмотра
Как избежать или уменьшить риск ДТП: в патрульной полиции дали советы15 декабря, 13:34 • 72614 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кир Стармер
Борис Писториус
Наталья Калмыкова
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Нидерланды
Франция
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 45522 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 62846 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 62693 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 66282 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 101031 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
YouTube
MIM-104 Patriot
ИРИС-Т

США и Европа разработали план поддержки Украины после подписания «мирного соглашения»

Киев • УНН

 • 378 просмотра

США и европейские союзники подготовили два проекта документов по поддержке Украины после потенциального «мирного соглашения», которые обсуждались с Президентом Зеленским в Берлине. Документы очерчивают общие принципы и детальные положения взаимодействия сил, а также предусматривают доведение численности ВСУ до 800 000 военнослужащих.

США и Европа разработали план поддержки Украины после подписания «мирного соглашения»

Соединенные Штаты Америки вместе с европейскими союзниками подготовили два проекта документов, очерчивающих стратегию поддержки Украины после потенциального достижения "мирного соглашения". Об этом информирует издание The New York Times со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

Отмечается, что впервые за несколько месяцев европейские чиновники отметили конструктивное сотрудничество с американскими переговорщиками.

По информации NYT, американские и европейские представители сообщили, что проекты документов по вопросам безопасности были проработаны во время более восьми часов интенсивных обсуждений с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими украинскими делегатами в Берлине в воскресенье и понедельник.

Зеленский раскрыл последствия отказа РФ от мирного плана Трампа16.12.25, 03:54 • 31604 просмотра

В переговорах участвовали руководители и должностные лица по национальной безопасности примерно из десяти европейских стран, в частности Франции, Германии, Италии и Великобритании.

Как пишет издание, один из проектов документов очерчивает общие принципы, являющиеся обязательством, похожим на гарантии статьи 5 НАТО, по которой все члены Альянса должны оказать помощь любой стране, подвергшейся нападению.

США готовы к военному ответу в случае повторной агрессии РФ против Украины - Туск16.12.25, 04:38 • 21394 просмотра

Другая часть соглашения, которую американские чиновники назвали "оперативным военным документом", содержит более подробные положения. Она описывает, как американские и европейские силы будут взаимодействовать с ВСУ, чтобы обеспечить невозможность повторного захвата украинских территорий Россией в ближайшие годы.

Ни один из документов пока не обнародован. В то же время, по словам осведомленных источников, они содержат конкретные директивы для различных сценариев возможного нового вторжения РФ.

Лица, ознакомленные с ними, заявили, что оперативный проект документа содержит многочисленные конкретные указания, призванные успокоить Украину в различных сценариях возможного вторжения России. Один американский чиновник, который разговаривал с журналистами на условиях анонимности, заявил, что документ является "очень конкретным" относительно того, как предотвратить дальнейшие вторжения и наказать Россию, если они произойдут

- говорится в сообщении.

Первоочередной задачей является план доведения численности ВСУ до "мирного уровня" в 800 000 военнослужащих с современным оборудованием и подготовкой, чтобы они были "мощным сдерживающим фактором для России".

Для сравнения, армия Германии насчитывает около 180 000 вооруженных военнослужащих

- сообщает The New York Times.

Создание таких вооруженных сил потребует "постоянной и значительной поддержки" Украины, говорится в совместном заявлении лидеров 10 европейских стран и высокопоставленных должностных лиц Европейского Союза.

Один европейский дипломат, по данным NYT, отметил без уточнений, что документ содержит "очень конкретные" детали относительно военной техники, которая нужна Украине.

"Может, на выходных": Зеленский раскрыл детали о новой ожидаемой встрече Украины и США в Майами с фидбеком от российской стороны16.12.25, 14:38 • 21704 просмотра

В проекте документа также приводятся подробности относительно европейских войск, которые будут оказывать помощь Украине, работая внутри страны для обеспечения безопасности воздушного и морского пространства.

Чиновники не раскрыли, какие именно страны разместят свои войска в Украине, однако президент Зеленский во вторник сообщил, что несколько государств дали такие обещания в частном порядке.

Ожидается, что эти подразделения будут расположены на западе Украины, вдали от линии фронта, и будут служить дополнительным средством сдерживания возможной будущей агрессии России.

По данным NYT, документ также подробно описывает, как США будут помогать выявлять попытки России осуществлять операции под "фальшивым флагом", которые могут служить поводом для возобновления военных действий. Официальные лица уже годами подчеркивают, что такая тактика является типичной для Москвы.

Трамп считает, что путин хочет оккупировать всю Украину - руководитель аппарата Белого дома17.12.25, 01:46 • 1290 просмотров

Вита Зеленецкая

Политика
российская пропаганда
Техника
Военное положение
Война в Украине
The New York Times
НАТО
Европейский Союз
Франция
Великобритания
Италия
Германия
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Берлин