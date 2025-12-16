$42.190.08
Зеленский раскрыл последствия отказа РФ от мирного плана Трампа

Киев • УНН

 • 2566 просмотра

Президент Зеленский обеспокоен возможностью отклонения Россией мирного плана Трампа, что может вызвать турбулентность в дипломатическом процессе. В случае отказа РФ, Соединенные Штаты Америки усилят санкции и увеличат поставки оружия Украине.

Зеленский раскрыл последствия отказа РФ от мирного плана Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность по поводу возможности отклонения Россией наработок по мирному плану Дональда Трампа. Непринятие Кремлем предложенных изменений может повлечь за собой существенные осложнения и нестабильность в дипломатическом процессе. Об этом Зеленский сказал во время общения с журналистами, передает УНН.

Если Путин будет отвергать все, будет то, что сейчас у нас в самолете. Турбулентность. Она действительно сейчас у нас происходит. Но она не так велика по сравнению с войной, безусловно. И с тем, если Путин разрушит любые дипломатические возможности и желания, как нашей, европейской и американской сторон. Надо, чтобы у нас была экономика стабильная

- сказал Президент Украины.

По его словам, в случае, если Россия откажется от переговорного процесса, Соединенные Штаты усилят санкционное давление на Кремль и увеличат поставки вооружения Украине. Это позволит и в дальнейшем успешно сдерживать российскую агрессию и обеспечивать оборону государства.

Америка будет давить санкциями и даст нам больше оружия, если он будет все отвергать. Я думаю, это справедливый наш будет запрос к американцам

- сказал Зеленский.

Он добавил, что вместе с европейскими лидерами будет просить Вашингтон предоставить часть гарантий безопасности Украине. Это позволит укрепить обороноспособность и поддержать дипломатические усилия в мирных переговорах.

Напомним

В понедельник, 15 декабря в Берлине встретились европейские лидеры с украинской и американской делегациями. Стороны обсуждали мирный план по Украине.

Во время Берлинских переговоров лидеры стран ЕС приветствовали прогресс в мирных усилиях Трампа, согласившись сотрудничать для достижения мира и сохранения суверенитета Украины. Они поддержали создание многонациональных сил в Украине и ее вступление в ЕС.

Позитивно оценил переговоры с европейскими лидерами в Берлине по урегулированию конфликта в Украине президент США Дональд Трамп. Он заявил, что мир в Украине "стал ближе, чем когда-либо ранее".

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Военное положение
Война в Украине
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Берлин