Зеленський розкрив наслідки відмови рф від мирного плану Трампа

Президент України Володимир Зеленський висловив занепокоєння щодо можливості відхилення росією напрацювань по мирному плану Дональда Трампа. Неприйняття кремлем запропонованих змін може спричинити суттєві ускладнення та нестабільність у дипломатичному процесі. Про це Зеленський сказав під час спілкування з журналістами, передає УНН.

Якщо путін буде відкидати все, буде те, що зараз у нас в літаку. Турбулентність. Вона дійсно зараз у нас відбувається. Але вона не така велика у порівнянні з війною, безумовно. І з тим, якщо путін зруйнує будь-які дипломатичні можливості і бажання, як нашої, європейської та американської сторін. Треба, щоб у нас була економіка стабільна - сказав Президент України.

За його словами, у випадку, якщо росія відмовиться від переговорного процесу, Сполучені Штати посилять санкційний тиск на кремль і збільшать постачання озброєння Україні. Це дозволить і надалі успішно стримувати російську агресію та забезпечувати оборону держави.

Америка буде тиснути санкціями і дасть нам більше зброї, якщо він буде все відкидати. Я думаю, це справедливий наш буде запит до американців - сказав Зеленський.

Він додав, що разом з європейськими лідерами проситиме Вашингтон надати частину гарантій безпеки Україні. Це дозволить зміцнити обороноздатність та підтримати дипломатичні зусилля у мирних перемовинах.

Нагадаємо

У понеділок, 15 грудня у Берліні зустрілись європейські лідери з українською та американською делегаціями. Сторони обговорювали мирний план щодо України.

Під час Берлінських переговорів лідери країн ЄС привітали прогрес у мирних зусиллях Трампа, погодившись співпрацювати для досягнення миру та збереження суверенітету України. Вони підтримали створення багатонаціональних сил в Україні та її вступ до ЄС.

Позитивно оцінив переговори з європейськими лідерами в Берліні щодо врегулювання конфлікту в Україні президент США Дональд Трамп. Він заявив, що мир в Україні "став ближчим, ніж будь-коли раніше".

