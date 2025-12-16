$42.190.08
"Наші перемовні команди зустрінуться в США найближчим часом" - Зеленський назвав наступні кроки у переговорах
02:54 • 7416 перегляди
Зеленський розкрив наслідки відмови рф від мирного плану Трампа
02:00 • 3796 перегляди
ЄС готує новий пакет санкцій проти росії та забезпечить дві третини фінансових потреб України - Єврокомісія
01:30 • 6350 перегляди
"Ні де-юре, ні де-факто ми визнавати Донбас російським не будемо" - Зеленський
00:23 • 6800 перегляди
Президент України готовий до виборів за умови припинення вогню, референдум щодо територій поки не розглядається
00:04 • 6308 перегляди
Зеленський: Україна та США підтримують ідею перемир'я на Різдво, все залежить від росії
15 грудня, 21:58 • 5874 перегляди
Наступні переговори України та США можуть відбутися в Маямі цього тижня
15 грудня, 19:26 • 12891 перегляди
Берлінські переговори: лідери підтримують "багатонаціональні сили" в Україні та рішуче виступають за її вступ до ЄС
15 грудня, 15:22 • 40111 перегляди
Українські дрони "Sub Sea Baby" вперше в історії уразили російський підводний човен у Новоросійську
15 грудня, 15:05 • 35062 перегляди
Умєров сподівається, що до кінця дня вдасться остаточно узгодити позиції з американською стороною щодо угоди
Зеленський розкрив наслідки відмови рф від мирного плану Трампа

Київ • УНН

 • 7426 перегляди

Президент Зеленський занепокоєний можливістю відхилення росією мирного плану Трампа, що може спричинити турбулентність у дипломатичному процесі. У разі відмови рф, Сполучені Штати Америки посилять санкції та збільшать постачання зброї Україні.

Зеленський розкрив наслідки відмови рф від мирного плану Трампа

Президент України Володимир Зеленський висловив занепокоєння щодо можливості відхилення росією напрацювань по мирному плану Дональда Трампа. Неприйняття кремлем запропонованих змін може спричинити суттєві ускладнення та нестабільність у дипломатичному процесі. Про це Зеленський сказав під час спілкування з журналістами, передає УНН.  

Якщо путін буде відкидати все, буде те, що зараз у нас в літаку. Турбулентність. Вона дійсно зараз у нас відбувається. Але вона не така велика у порівнянні з війною, безумовно. І з тим, якщо путін зруйнує будь-які дипломатичні можливості і бажання, як нашої, європейської та американської сторін. Треба, щоб у нас була економіка стабільна

- сказав Президент України.

За його словами, у випадку, якщо росія відмовиться від переговорного процесу, Сполучені Штати посилять санкційний тиск на кремль і збільшать постачання озброєння Україні. Це дозволить і надалі успішно стримувати російську агресію та забезпечувати оборону держави.

Америка буде тиснути санкціями і дасть нам більше зброї, якщо він буде все відкидати. Я думаю, це справедливий наш буде запит до американців

- сказав Зеленський.

Він додав, що разом з європейськими лідерами проситиме Вашингтон надати частину гарантій безпеки Україні. Це дозволить зміцнити обороноздатність та підтримати дипломатичні зусилля у мирних перемовинах. 

Нагадаємо

У понеділок, 15 грудня у Берліні зустрілись європейські лідери з українською та американською делегаціями. Сторони обговорювали мирний план щодо України.        

Під час Берлінських переговорів лідери країн ЄС привітали прогрес у мирних зусиллях Трампа, погодившись співпрацювати для досягнення миру та збереження суверенітету України. Вони підтримали створення багатонаціональних сил в Україні та її вступ до ЄС.

Позитивно оцінив переговори з європейськими лідерами в Берліні щодо врегулювання конфлікту в Україні президент США Дональд Трамп. Він заявив, що мир в Україні "став ближчим, ніж будь-коли раніше".

Віта Зеленецька

