Сибига подвел итоги турне по соседним странам: есть договоренности, которые почувствует враг

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига по итогам первого турне в должности - в соседние страны - заявил о "договоренностях, которые почувствует враг, и которые станут публичными впоследствии", пишет УНН.

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"Вернулся в Киев, работаем уже в столице. Первое региональное турне успешно завершили. (...) Президент Украины Владимир Зеленский направил меня в первую поездку именно к нашим соседям, Румынии, Словакии и Молдове. Это сигнал: мы настроены на развитие прагматичной и предсказуемой политики добрососедства со взаимным уважением и выгодой", - указал Сибига в Facebook, отметив, что провел переговоры в Бухаресте, Братиславе, Кишиневе, а также по дороге в Вене.

Министр подчеркнул, что "соседи важны для нас стратегически, в контексте интеграции Украины в ЕС и НАТО". "Впереди важные решения. Исторические шаги в НАТО. Вступление в Евросоюз", - отметил глава МИД.

"Мы стремимся идти по этому пути настолько быстро, насколько это возможно. Хотим открывать переговорные кластеры с ЕС параллельно, а не последовательно. Хотим, чтобы семилетний бюджет ЕС, обсуждение которого начнется в феврале, был бюджетом расширения и учел политическую реальность членства Украины. В этом контексте возлагаем особые надежды на польское председательство, которое начнется 1 января", - написал Сибига.

По его словам, в Бухаресте и Братиславе интеграция в ЕС и НАТО была ключевой темой. "Уверен, что можем рассчитывать на поддержку", - добавил он.

В Кишиневе, как указал Сибига, скоординировали совместную работу на пути в ЕС. "Молдова на пороге президентских выборов и еврореферендума. Очень важно сохранить европейский курс, несмотря на российскую дезинформацию и попытки дестабилизации", - подчеркнул министр.

Есть и договоренности, которые почувствует враг, и которые станут публичными впоследствии. Есть подтверждение новых пакетов помощи. Есть поддержка украинских инициатив, в частности конкретных финансовых взносов в Grain From Ukraine - отметил Сибига.

Глава МИД подчеркнул, что этот визит был "не только о вполне ощутимых и конкретных вещах".

"Договорились о возможности совместного пограничного контроля с Румынией, чтобы упростить процедуры. Договорились расширить консульское присутствие и открыть новые генконсульства в Румынии и Словакии. Договорились о проведении совместного заседания правительств Украины и Румынии, с перспективой расширения формата до трехстороннего с участием Молдовы. Со Словакией межправительственные консультации намечены на начало октября и мы тщательно к ним готовимся. На таких межправительственных заседаниях финализируем важные практические проекты в сферах экономики, торговли, логистики, транспорта, энергетики, защиты прав граждан", - рассказал он.

"Турне по соседним странам завершили и уже готовимся к сегменту высокого уровня Генассамблеи ООН. Украинская дипломатия продолжает работать в темпе, которого требуют реалии войны, и приносить конкретные результаты для страны", - подытожил Сибига.

Сибига обсудил с главой МИД Индии двусторонние отношения и предстоящую Генассамблею ООН