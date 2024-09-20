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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Глава МИД рассказал о трех ключевых направлениях новой политики в отношении украинцев за рубежом

Глава МИД рассказал о трех ключевых направлениях новой политики в отношении украинцев за рубежом

Киев  •  УНН

20 сентября 2024, 12:03  •  4733 просмотра

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Глава МИД Андрей Сибига рассказал о трех ключевых направлениях новой политики в отношении украинцев за рубежом. Среди них - электронный консул, множественное гражданство и открытие украинских центров в соседних странах.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал о трех ключевых направлениях новой политики в отношении украинцев за рубежом, среди которых - электронный консул, множественное гражданство и открытие украинских центров в соседних странах, пишет УНН.

Детали

"Во время визита в Молдову побывал в гостях у Национального конгресса украинцев в Кишиневе. Мы имели очень искренний и откровенный разговор. Я озвучил, что именно мы закладываем в МИД в основу новой политики в отношении украинцев за рубежом, а это сейчас, напоминаю, 7,5 миллионов человек", - указал Сибига в Facebook и перечислил:

  • Первое - электронный консул. «Чтобы максимально упростить и ускорить предоставление ключевых услуг для украинцев за рубежом, как оформление документов, в частности паспортов. Неправильно, что люди их ждут по 3 месяца», - указал министр. 
  • Второе - это введение множественного гражданства. «Сейчас идет соответствующая работа над финальной версией закона», - указал Сибига. 
  • Третье - открытие украинских центров, в частности Институтов в странах-соседях. «Именно из этих стран нам сейчас надо начать расширять нашу сеть Украинского Института», - сообщил глава МИД.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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