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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский подал еще один законопроект о множественном гражданстве

Зеленский подал еще один законопроект о множественном гражданстве

Киев  •  УНН

7 августа 2024, 19:16  •  8169 просмотра

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Президент Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о множественном гражданстве. Проект определяет принципы гражданства и основания для его потери, в частности при приобретении гражданства государства-агрессора.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект относительно множественного гражданства, который был инициирован президентом Владимир Зеленским. Об этом сообщается на сайте парламента, передает УНН

Детали

Как отмечается, проект закона называется "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения реализации права на приобретение и сохранение гражданства Украины".

Отмечается, что законом определены принципы законодательства Украины о гражданстве, в частности принцип единого гражданства, который понимается Законом в двух аспектах:

  • внутреннем - гражданство государства Украина, что исключает возможность существования гражданства административно-территориальных единиц Украины,
  • и внешнем - признание гражданина Украины, который приобрел гражданство (подданство) другого государства или государств, в правовых отношениях с Украиной только гражданином Украины

В законопроекте уточняются условия обретения гражданства Украины по рождению, по территориальному происхождению, а также условия принятия в гражданство Украины. Множественность гражданства (подданства) допускается в следующих случаях:

  • приобретение ребенком гражданства Украины и другого государства по рождению;
  • приобретение ребенком гражданства усыновителей-иностранцев;
  • приобретение гражданином Украины другого гражданства через брак с иностранцем;
  • автоматическое приобретение другого гражданства гражданином Украины через законодательство другого государства без получения подтверждающего документа;
  • упрощенное приобретение гражданства Украины иностранцами из государств, включенных в соответствующий перечень;
  • приобретение гражданином Украины гражданства государств, граждане которых получают украинское гражданство в упрощенном порядке.

Кроме закрепления допустимых случаев множественности гражданства, проект закона определяет основания для потери гражданства Украины.

В частности множественность гражданства не допускается для лиц, имеющих гражданство государства, признанного Верховной Радой Украины агрессором или оккупантом, или государства, не признающего территориальную целостность и суверенитет Украины, в частности, голосовала против Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "О территориальной целостности Украины" от 27 марта 2014 № 68/262.

Контекст

Ранее Зеленский заявил, что проект закона позволит иметь гражданство Украины этническим украинцам, их потомкам из разных государств, кроме России. Речь идет обо всех, кто в периоды различных волн эмиграции вынужденно оставил родную землю, оказавшись в Европе, США, Канаде, государствах Азии, Латинской Америки и всех, кто помогает Украине, несмотря на сотни и тысячи километров от родной земли.

ВР наступного тижня планує розглянути законопроект про множинне громадянство. Мобілізаційного законопроекту у планах немає - нардеп15 марта 2024, 18:11 • 38455 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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