Зеленский подал еще один законопроект о множественном гражданстве

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект относительно множественного гражданства, который был инициирован президентом Владимир Зеленским. Об этом сообщается на сайте парламента, передает УНН.

Детали

Как отмечается, проект закона называется "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения реализации права на приобретение и сохранение гражданства Украины".

Отмечается, что законом определены принципы законодательства Украины о гражданстве, в частности принцип единого гражданства, который понимается Законом в двух аспектах:

внутреннем - гражданство государства Украина, что исключает возможность существования гражданства административно-территориальных единиц Украины,

и внешнем - признание гражданина Украины, который приобрел гражданство (подданство) другого государства или государств, в правовых отношениях с Украиной только гражданином Украины

В законопроекте уточняются условия обретения гражданства Украины по рождению, по территориальному происхождению, а также условия принятия в гражданство Украины. Множественность гражданства (подданства) допускается в следующих случаях:

приобретение ребенком гражданства Украины и другого государства по рождению;

приобретение ребенком гражданства усыновителей-иностранцев;

приобретение гражданином Украины другого гражданства через брак с иностранцем;

автоматическое приобретение другого гражданства гражданином Украины через законодательство другого государства без получения подтверждающего документа;

упрощенное приобретение гражданства Украины иностранцами из государств, включенных в соответствующий перечень;

приобретение гражданином Украины гражданства государств, граждане которых получают украинское гражданство в упрощенном порядке.

Кроме закрепления допустимых случаев множественности гражданства, проект закона определяет основания для потери гражданства Украины.

В частности множественность гражданства не допускается для лиц, имеющих гражданство государства, признанного Верховной Радой Украины агрессором или оккупантом, или государства, не признающего территориальную целостность и суверенитет Украины, в частности, голосовала против Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "О территориальной целостности Украины" от 27 марта 2014 № 68/262.

Контекст

Ранее Зеленский заявил, что проект закона позволит иметь гражданство Украины этническим украинцам, их потомкам из разных государств, кроме России. Речь идет обо всех, кто в периоды различных волн эмиграции вынужденно оставил родную землю, оказавшись в Европе, США, Канаде, государствах Азии, Латинской Америки и всех, кто помогает Украине, несмотря на сотни и тысячи километров от родной земли.

ВР наступного тижня планує розглянути законопроект про множинне громадянство. Мобілізаційного законопроекту у планах немає - нардеп