ВР на следующей неделе планирует рассмотреть законопроект о множественном гражданстве. Мобилизационного законопроекта в планах нет - нардеп

На следующей неделе Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект о множественном гражданстве, а мобилизационный законопроект - пока нет. Также на следующей неделе не будет отчета председателя Службы безопасности Украины. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.

Разослали повестку дня на следующую неделю: ожидаемо нет закона о мобилизации. Также снова нет отчета главы СБУ. Но будет закон о двойном гражданстве (№10425) - сообщил Железняк.

Напомним

Новый закон о множественном гражданстве призван урегулировать вопрос предоставления украинского паспорта иностранцам и членам их семей, которые принимают непосредственное участие в защите независимости и территориальной целостности Украины.