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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ВР на следующей неделе планирует рассмотреть законопроект о множественном гражданстве. Мобилизационного законопроекта в планах нет - нардеп

ВР на следующей неделе планирует рассмотреть законопроект о множественном гражданстве. Мобилизационного законопроекта в планах нет - нардеп

Киев  •  УНН

15 марта 2024, 18:11  •  12404 просмотра

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На следующей неделе украинский парламент планирует рассмотреть законопроект о множественном гражданстве, но не законопроект о мобилизации или отчет главы Службы безопасности.

На следующей неделе Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект о множественном гражданстве, а мобилизационный законопроект - пока нет. Также на следующей неделе не будет отчета председателя Службы безопасности Украины. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.

Разослали повестку дня на следующую неделю: ожидаемо нет закона о мобилизации. Также снова нет отчета главы СБУ. Но будет закон о двойном гражданстве (№10425) 

- сообщил Железняк.

Напомним

Новый закон о множественном гражданстве призван урегулировать вопрос предоставления украинского паспорта иностранцам и членам их семей, которые принимают непосредственное участие в защите независимости и территориальной целостности Украины.

Павел Башинский

Павел Башинский

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