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Закон про множинне громадянство: кому і за що даватимуть український паспорт

Закон про множинне громадянство: кому і за що даватимуть український паспорт

Київ • УНН

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Україна запропонувала новий закон про множинне громадянство, спрямований на іноземців та членів їхніх сімей, які брали безпосередню участь у захисті незалежності та територіальної цілісності країни. Законопроект пропонує спрощені процедури для певних категорій іноземних громадян, а також встановлює умови набуття та припинення громадянства України.

Новий закон про множинне громадянство покликаний врегулювати питання надання українського паспорта іноземцям та членам їх сімей, які беруть безпосередню участь у захисті незалежності та територіальної цілісності України. Про це йдеться у пояснювальній записці до проєкту закону на сайті Верховної Ради, передає УНН.

Метою прийняття проєкту Закону України "Про деякі питання у сфері міграції щодо підстав і порядку набуття та припинення громадянства України" є актуалізація положень законодавства у сфері міграції, громадянства, зокрема підстав і порядку набуття та припинення громадянства України, а також удосконалення правового регулювання питань щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які у складі Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів формувань, беруть участь у захисті незалежності та територіальної цілісності України, членів їх сімей.

– значить на початку пояснювальної записки до проєкту закону.

Деталі

Відповідно до основних положень викладених у пояснювальній записці законопроєкт пропонує:

1)  визначити держави, громадяни (піддані) яких набувають громадянство України за спрощеною процедурою;

2) визначити категорію людей, які для набуття українського громадянства мають припинити іноземне громадянство

3) запровадити декларацію про визнання себе громадянином України;

4) актуалізувати категорію людей, які не можуть набути українського громадянства;

5) переглянути підстави для втрати громадянства України.

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6) уточнити повноваження державних органів, які ухвалюють рішення у набутті громадянства;

7) урегульовати питання можливості подання паспортного документа іноземцям, та особам без громадянства, які проходять / проходили військову службу за контрактом у ЗСУ, Національній гвардії, або інших українських військових формуваннях, для отримання посвідки на тимчасове проживання;

8) унормувати питання щодо правового статусу перебування на території України іноземців та осіб без громадянства, які були залучені до захисту України, зокрема, у складі ТРО.

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Додатково

Пропонований закон опирається на положення Конституції України, Закону України "Про громадянство України", "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", "Про імміграцію",  Указ Президента України від 27 березня 2001 року № 215/2001 "Питання організації виконання Закону України "Про громадянство України".

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради закон про множинне громадянство.  Документ, що відповідно до заяв Зеленського дозволить ухвалити комплексні зміни до законодавства та запровадити інститут множинного громадянства.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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