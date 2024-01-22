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Експерт пояснив, яке значення матиме і на які виклики відповідає запровадження множинного громадянства

Експерт пояснив, яке значення матиме і на які виклики відповідає запровадження множинного громадянства

Київ • УНН

 • 168390 перегляди

Президент України Володимир Зеленський подасть законопроєкт про запровадження множинного громадянства. Максим Ялі, політолог-міжнародник, вважає, що це заохотить тих, хто живе за кордоном, допомагати Україні

Президент України Володимир Зеленський сьогодні заявив, що подає до Верховної Ради законопроект про запровадження множинного громадянства. Про політичне значення ініціативи та про виклики, з якими вона допоможе впоратися, розповів журналістці УНН політолог-міжнародник Максим Ялі.

Деталі

Максим Ялі вважає законопроект про запровадження множинного громадянства важливим та доволі очікуваним рішенням. Він дозволить отримати права громадян України людям, які відчувають себе частиною нації та допомагають Україні, живучи по всьому світові. "Це буде додатковим стимулом для них, якщо не повертатися, то принаймні більше допомагати, зокрема в такі тяжкі часи, як зараз", - пояснив Максим Ялі.

Також новий законопроект надасть можливість отримати громадянство тим представникам іноземних держав, які зараз воюють за Україну на фронті.

"Я сам знав таких людей, які воювали з 2014 року, мешкали в Україні, проливали за неї кров, але не мали громадянства відповідно. Навіть були такі випадки, коли вони були змушені залишати державу, зокрема їхати в ту ж саму росію, де їх очікував суд і в’язниця за те, що вони саме воювали на боці України", - розповідає експерт.

Окрім того, Ялі зауважив, що вже чимало українців мають подвійне громадянство, і для них ухвалення законопроекту може стати важливим чинником, щоб повернутися в Україну.

За словами експерта, це дуже важливо, бо наразі Україна стикнулася з дуже складною демографічною ситуацією.

"Рівень народжуваності минулого року був найменшим за всі роки незалежності. Пов’язано це, звичайно, з тим, що величезна кількість жінок репродуктивного віку виїхала за кордон і, звичайно, з тим, що люди не наважуються народжувати у війні, - сказав Максим Ялі. - Це величезний виклик, бо необхідно відбудовувати державу".

"В принципі законопроект про множинне громадянство також буде заохочувати представників інших держав отримувати наше громадянство і брати участь у відбудові", - зазначив експерт.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні, 22 січня, вносить до Верховної Ради законопроєкт, який дозволить ухвалити комплексні зміни до законодавства та запровадити інститут множинного громадянства.

Оприлюднено текст указу Зеленського про історично населені українцями території рф 22.01.24, 12:20 • 27966 переглядiв

Ганна Оніщенко

Ганна Оніщенко

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