Зеленський заявив, що подає до Ради законопроєкт про множинне громадянство
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський подає до Верховної Ради законопроєкт про запровадження множинного громадянства. Цей крок є частиною комплексних змін до законодавства країни.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні, 22 січня, вносить до Верховної Ради законопроєкт, який дозволить ухвалити комплексні зміни до законодавства та запровадити інститут множинного громадянства. Про це Глава держави сказав у своєму зверненні з нагоди Дня Соборності України, пише УНН.
Сьогодні я вношу у Верховну Раду України ключовий законопроєкт, який дасть змогу ухвалити комплексні зміни до законодавства та запровадити інститут множинного громадянства
Зі слів Президента, це дасть змогу мати українське громадянство всім етнічним українцям та їхнім нащадкам із різних країн світу. "Звісно, окрім громадян країни-агресора", - зазначив він.
"Усі, хто в періоди різних хвиль еміграції вимушено залишив рідну землю, опинившись у Європі, США, Канаді, країнах Азії, Латинської Америки. Усі, хто допомагає нам попри сотні й тисячі кілометрів від рідної землі. Іноземні добровольці, які стали на захист України, усі, хто воює за свободу України, як за рідну Батьківщину. І Україна стане для них такою", - додав Глава держави.
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