Зеленский заявил, что подает в Раду законопроект о множественном гражданстве

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня, 22 января, вносит в Верховную Раду законопроект, который позволит принять комплексные изменения в законодательство и ввести институт множественного гражданства. Об этом Глава государства сказал в своем обращении по случаю Дня Соборности Украины, пишет УНН.

Сегодня я вношу в Верховную Раду Украины ключевой законопроект, который позволит принять комплексные изменения в законодательство и ввести институт множественного гражданства - сказал Зеленский.

По словам Президента, это позволит иметь украинское гражданство всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира. "Конечно, кроме граждан страны-агрессора", – отметил он.

"Все, кто в периоды разных волн эмиграции вынужденно покинул родную землю, оказавшись в Европе, США, Канаде, странах Азии, Латинской Америки. Все, кто помогает нам, несмотря на сотни и тысячи километров от родной земли. Иностранные добровольцы, вставшие на защиту Украины, все, кто сражается за свободу Украины, как за родную Родину. И Украина станет для них такой", - добавил Глава государства.

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