Зеленский заявил, что подает в Раду законопроект о множественном гражданстве

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Круговая порука в судебной системе не позволяет привлечь к ответственности судей ВС - эксперты
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Круговая порука в судебной системе не позволяет привлечь к ответственности судей ВС - эксперты

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На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему
19 январь 2024, 16:58  •  195653 просмотра

На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему

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Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо
19 январь 2024, 15:12  •  251926 просмотра

Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо

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Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов
19 январь 2024, 14:20  •  215377 просмотра

Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов

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Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт
19 январь 2024, 12:55  •  208412 просмотра

Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт

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Кирилл Кернес настолько оторван от реальности, что может создать партию "Успешный Берлин"
19 январь 2024, 08:36  •  214216 просмотра

Кирилл Кернес настолько оторван от реальности, что может создать партию "Успешный Берлин"

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Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение
18 январь 2024, 13:28  •  195243 просмотра

Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение

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Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп
18 январь 2024, 10:55  •  184321 просмотра

Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп

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Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт
18 январь 2024, 08:56  •  170937 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт

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Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей
18 январь 2024, 08:28  •  165465 просмотра

Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей

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Новости по теме

Зеленский заявил, что подает в Раду законопроект о множественном гражданстве

Президент Украины Владимир Зеленский подает в Верховную Раду законопроект о введении множественного гражданства. Этот шаг является частью комплексных изменений в законодательство страны.

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Зеленский заявил, что подает в Раду законопроект о множественном гражданстве

Лодки, грузовики и БПЛА: как Биржа Благотворительности "ДоброДій" поддерживает защитников

Как Биржа Благотворительности "ДоброДій" поддерживает защитников.

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Лодки, грузовики и БПЛА: как Биржа Благотворительности "ДоброДій" поддерживает защитников

россияне утром ведут штурмы вблизи Макеевки: по поселку бьют из авиации и артиллерии - Луганская ОВА

Российские войска штурмуют позиции Сил обороны возле Макеевки Луганской области. Сам поселок атаковали с применением авиации и артиллерии. Глава Луганской ОВА также сообщает о планах оккупантов тщательно проверить "идеологию" педагогов.

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россияне утром ведут штурмы вблизи Макеевки: по поселку бьют из авиации и артиллерии - Луганская ОВА

Нацгвардейца задержали по подозрению в убийстве четырех человек в Лимане - ГБР

В Украине задержан военнослужащий Национальной гвардии по подозрению в убийстве четырех человек, в том числе двух сотрудников полиции и двух гражданских женщин, в Донецкой области. Сейчас Государственное бюро расследований проводит досудебное расследование.

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Нацгвардейца задержали по подозрению в убийстве четырех человек в Лимане - ГБР

Сумщина ночью подверглась 5 вражеским обстрелам: зафиксировано 22 взрыва

Российские войска пять раз атаковали Сумскую область в Украине в течение ночи, что привело к 22 взрывам в четырех населенных пунктах.

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Сумщина ночью подверглась 5 вражеским обстрелам: зафиксировано 22 взрыва

Теннис: Ястремская впервые вышла в четвертьфинал Australian Open

Украинская теннисистка Даяна Ястремская впервые вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису после победы в четвертом раунде.

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Теннис: Ястремская впервые вышла в четвертьфинал Australian Open

Враг нанес 145 ударов по Запорожской области: совершил 56 дроновых атак

Российская армия осуществила 145 обстрелов, в том числе 56 ударов с беспилотников, по 21 населенному пункту в Запорожской области.

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Враг нанес 145 ударов по Запорожской области: совершил 56 дроновых атак

Армия рф обстреляла более 20 населенных пунктов в Харьковской области, есть погибший и раненая

Российские войска обстреляли более 20 населенных пунктов в Харьковской области, в результате чего один человек погиб и один получил ранения.

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россияне убили еще двух жителей Донецкой области - ОВА

Двое мирных жителей Донецкой области погибли и четверо получили ранения в результате вооруженной агрессии рф, сообщил Вадим Филашкин, глава Донецкой областной военной администрации. С 24 февраля в Донецкой области погибли 1835 мирных жителей, еще 4488 получили ранения.

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россияне убили еще двух жителей Донецкой области - ОВА

Еще плюс 830 оккупантов и 11 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 376 860 человек личного состава и 6192 танков.

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Еще плюс 830 оккупантов и 11 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага