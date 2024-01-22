Зеленский заявил, что подает в Раду законопроект о множественном гражданстве
Президент Украины Владимир Зеленский подает в Верховную Раду законопроект о введении множественного гражданства. Этот шаг является частью комплексных изменений в законодательство страны.
Лодки, грузовики и БПЛА: как Биржа Благотворительности "ДоброДій" поддерживает защитников
Как Биржа Благотворительности "ДоброДій" поддерживает защитников.
россияне утром ведут штурмы вблизи Макеевки: по поселку бьют из авиации и артиллерии - Луганская ОВА
Российские войска штурмуют позиции Сил обороны возле Макеевки Луганской области. Сам поселок атаковали с применением авиации и артиллерии. Глава Луганской ОВА также сообщает о планах оккупантов тщательно проверить "идеологию" педагогов.
Нацгвардейца задержали по подозрению в убийстве четырех человек в Лимане - ГБР
В Украине задержан военнослужащий Национальной гвардии по подозрению в убийстве четырех человек, в том числе двух сотрудников полиции и двух гражданских женщин, в Донецкой области. Сейчас Государственное бюро расследований проводит досудебное расследование.
Сумщина ночью подверглась 5 вражеским обстрелам: зафиксировано 22 взрыва
Российские войска пять раз атаковали Сумскую область в Украине в течение ночи, что привело к 22 взрывам в четырех населенных пунктах.
Теннис: Ястремская впервые вышла в четвертьфинал Australian Open
Украинская теннисистка Даяна Ястремская впервые вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису после победы в четвертом раунде.
Враг нанес 145 ударов по Запорожской области: совершил 56 дроновых атак
Российская армия осуществила 145 обстрелов, в том числе 56 ударов с беспилотников, по 21 населенному пункту в Запорожской области.
Армия рф обстреляла более 20 населенных пунктов в Харьковской области, есть погибший и раненая
Российские войска обстреляли более 20 населенных пунктов в Харьковской области, в результате чего один человек погиб и один получил ранения.
россияне убили еще двух жителей Донецкой области - ОВА
Двое мирных жителей Донецкой области погибли и четверо получили ранения в результате вооруженной агрессии рф, сообщил Вадим Филашкин, глава Донецкой областной военной администрации. С 24 февраля в Донецкой области погибли 1835 мирных жителей, еще 4488 получили ранения.
Еще плюс 830 оккупантов и 11 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 376 860 человек личного состава и 6192 танков.