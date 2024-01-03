Изменились цены на оформление ID-карты, вида на жительство и удостоверения лица без гражданства

В 2024 году выросла стоимость оформления некоторых документов. Например ID-карты, вида на жительство и удостоверения личности без гражданства. Об этом сообщили в МВД, передает УНН.

Детали

Таким образом чтобы сделать паспорт гражданина Украины (ID-карта) до 10 рабочих дней понадобится 874 гривны, вместо 820. А до 20 рабочих дней - 504 гривны вместо 450.

В то же время люди, которые получают паспорт гражданина Украины в форме форме ID-карты впервые не должны платить ничего.

Получение временного вида на жительство в Украине теперь стоит 1396 гривен стоит 1396 гривен. А вид на постоянное проживание в Украине - 1151 гривен.

Удостоверение лица без гражданства для выезда за границу обойдется в 6867 гривен.

В сообщении говорится, что изменение цен связано с тем, что "Полиграфический комбинат "Украина" изменил цену на бланки отдельных биометрических документов.

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