Изменились цены на оформление ID-карты, вида на жительство и удостоверения лица без гражданства

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Комитет Рады по нацбезопасности и обороне выяснит, есть ли в управлении ФГВ ФЛ имущество, которое может быть нужно ВСУ - Вениславский
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Комитет Рады по нацбезопасности и обороне выяснит, есть ли в управлении ФГВ ФЛ имущество, которое может быть нужно ВСУ - Вениславский

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Украинские производители гречки заинтересованы поставлять свою продукцию в ВСУ - Международная ассоциация гречки
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Украинские производители гречки заинтересованы поставлять свою продукцию в ВСУ - Международная ассоциация гречки

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И.о. главы КСУ Головатого внесут в реестр коррупционеров: суд признал его виновным
2 января  •  159590 просмотра

И.о. главы КСУ Головатого внесут в реестр коррупционеров: суд признал его виновным

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Автомобили нужны ВСУ, поэтому инициативу владельцев банка "Конкорд" о передаче броневика военным можно только приветствовать - член комитета Рады по нацбезопасности и обороне
2 января  •  168543 просмотра

Автомобили нужны ВСУ, поэтому инициативу владельцев банка "Конкорд" о передаче броневика военным можно только приветствовать - член комитета Рады по нацбезопасности и обороне

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Комитет Рады по нацбезопасности и обороне на примере ситуации с инкассаторским авто банка "Конкорд" рассмотрит возможность передачи аналогичного имущества сразу ВСУ
2 января  •  164796 просмотра

Комитет Рады по нацбезопасности и обороне на примере ситуации с инкассаторским авто банка "Конкорд" рассмотрит возможность передачи аналогичного имущества сразу ВСУ

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В Киеве назвали количество новорожденных в Новый год
2 января  •  170516 просмотра

В Киеве назвали количество новорожденных в Новый год

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ФГВФЛ должен отменить торги по инкассаторскому броневику банка "Конкорд" и передать его военным - эксперт
2 января  •  175942 просмотра

ФГВФЛ должен отменить торги по инкассаторскому броневику банка "Конкорд" и передать его военным - эксперт

Эксклюзив
Сына одиозного судьи Аблова объявили в розыск: подозревают в убийстве
1 января  •  227043 просмотра

Сына одиозного судьи Аблова объявили в розыск: подозревают в убийстве

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Волонтеры передавали военным инкассаторские бусы, ведь они подходят для фронта - волонтер
1 января  •  252925 просмотра

Волонтеры передавали военным инкассаторские бусы, ведь они подходят для фронта - волонтер

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Инкассаторские авто точно бы пригодились на фронте - военный эксперт
1 января  •  190119 просмотра

Инкассаторские авто точно бы пригодились на фронте - военный эксперт

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Что год Дракона принесет Украине: астролог дала ответ
30 декабря  •  218903 просмотра

Что год Дракона принесет Украине: астролог дала ответ

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Без снега и морозов: синоптики рассказали, какой погоды ждать на Новый год
30 декабря  •  256149 просмотра

Без снега и морозов: синоптики рассказали, какой погоды ждать на Новый год

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Священник московского патриархата, который отправил своего сына в россию, прикрылся людьми и не пустил в церковь своих прихожан, которые перешли в Православную церковь Украины
29 декабря  •  248284 просмотра

Священник московского патриархата, который отправил своего сына в россию, прикрылся людьми и не пустил в церковь своих прихожан, которые перешли в Православную церковь Украины

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Политологи назвали главные события этого года и основные вызовы, которые ожидают в следующем
29 декабря  •  250173 просмотра

Политологи назвали главные события этого года и основные вызовы, которые ожидают в следующем

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Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса может играть на руку врага
28 декабря  •  277989 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса может играть на руку врага

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НАПК выявило нарушения в отчетности некоторых партий и возобновило государственное финансирование партии "Голос"

Государственное финансирование партии "Голос" было восстановлено НАПК после устранения выявленных нарушений. Сейчас четыре парламентские партии получают государственное финансирование.

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