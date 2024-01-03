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Змінилися ціни на оформлення ID-картки, посвідки на проживання та посвідчення особи без громадянства

Змінилися ціни на оформлення ID-картки, посвідки на проживання та посвідчення особи без громадянства

Київ • УНН

 • 113414 перегляди

Вартість оформлення ID-карток, посвідок на проживання та посвідчень особи без громадянства в Україні зросла у зв'язку з підвищенням цін на поліграфічному комбінаті "Україна"

В 2024 році зросла вартість оформлення деяких документів. Наприклад ID-картки, посвідки на проживання та посвідчення особи без громадянства. Про це повідомили в МВС, передає УНН.

Деталі

Таким чином щоб зробити паспорт  громадянина України (ID-картка) до 10 робочих днів знадобиться 874 гривні, замість 820. А до 20 робочих днів - 504 гривні замість 450.

Водночас люди, які отримують паспорт громадянина України у формі ID-картки вперше не мають сплачувати нічого.

Отримання посвідки на тимчасове проживання в Україні тепер коштує 1396 гривень. А посвідка на постійне проживання в Україні – 1151 гривень.

Посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон обійдеться в 6867 гривень.

В повідомленні йдеться, що зміна цін пов’язана із тим, що "Поліграфічний комбінат "Україна" змінив ціну на бланки окремих біометричних документів.

Як змінюється розмір пенсійних виплат в новому 2024 році01.01.24, 05:05 • 32962 перегляди

Ганна Оніщенко

Ганна Оніщенко

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