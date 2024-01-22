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Оприлюднено текст указу Зеленського про історично населені українцями території рф

Оприлюднено текст указу Зеленського про історично населені українцями території рф

Київ • УНН

 • 27966 перегляди

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, спрямований на збереження національної ідентичності українців у рф. Указ передбачає розробку плану дій, протидію дезінформації та вивчення злочинів проти українців у росії.

На сайті Офісу Президента оприлюднено текст підписаного Володимиром Зеленським указу "Про історично населені українцями території російської федерації". Документом постановлено внести на розгляд РНБО план дій щодо збереження національної ідентичності українців в рф, передає УНН.

Деталі 

В документі зазначається, що росія впродовж століть систематично вчиняла і продовжує вчиняти дії, спрямовані на знищення національної ідентичності українців, у тому числі на історично населених ними землях на Кубані, Стародубщині, Північній та Східній Слобожанщині в межах сучасних Краснодарського краю, Білгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської областей рф. 

Президент доручив уряду розробити із залученням міжнародних експертів, вчених, громадськості та внести на розгляд РНБО план дій щодо збереження національної ідентичності українців рф, у тому числі на історично населених ними землях, передбачивши, зокрема:

  • опрацювання питання стосовно збору та вивчення фактів і свідчень про злочини, вчинені проти українців, що проживають (проживали) на територіях росії, історично населених етнічними українцями, про політику примусової русифікації, політичні репресії та депортації щодо українців, відновлення та збереження історичної пам’яті, у тому числі щодо утворення центру із зазначених питань;
  • активізацію роботи з протидії дезінформації та пропаганді рф щодо історії та сьогодення українців в росії та всіх поневолених нею народів із залученням вітчизняних та зарубіжних вчених, експертів, представників української громадськості за кордоном та організацій закордонних українців до підготовки та проведення заходів, спрямованих на розвінчування російських міфів про Україну;
  • розвиток взаємодії між українцями та поневоленими росією народами;
  • забезпечення спільно з Національною академією наук підготовки й поширення в Україні та світі матеріалів про понад тисячолітню історію українського державотворення, історичні зв’язки земель, населених етнічними українцями, з українськими національними державними утвореннями у різні історичні періоди;
  • висвітлення у навчальних програмах і підручниках для закладів освіти правдивої історії етнічних українців на історично населених ними землях у межах рф. 

Також Зеленський доручив міністерству закордонних справ забезпечити врахування положень цього Указу під час розробки комплексної стратегії взаємодії України з українською всесвітньою спільнотою.

Раніше УНН повідомляв, що Президент України Володимир Зеленський під час привітання з Днем Соборності повідомив, що підписав указ "Про історично населені українцями території російської федерації". 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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