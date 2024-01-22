Обнародован текст указа Зеленского об исторически населенных украинцами территориях рф

Эксклюзив
Юридический департамент НБУ не имеет полномочий давать рекомендации ФГВФЛ - юрист
  •  26320 просмотра

Юридический департамент НБУ не имеет полномочий давать рекомендации ФГВФЛ - юрист

Эксклюзив
Круговая порука в судебной системе не позволяет привлечь к ответственности судей ВС - эксперты
  •  103077 просмотра

Круговая порука в судебной системе не позволяет привлечь к ответственности судей ВС - эксперты

Эксклюзив
На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему
19 январь 2024, 16:58  •  208188 просмотра

На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему

Эксклюзив
Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо
19 январь 2024, 15:12  •  262295 просмотра

Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо

Эксклюзив
Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов
19 январь 2024, 14:20  •  225154 просмотра

Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов

Эксклюзив
Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт
19 январь 2024, 12:55  •  217077 просмотра

Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт

Эксклюзив
Кирилл Кернес настолько оторван от реальности, что может создать партию "Успешный Берлин"
19 январь 2024, 08:36  •  219809 просмотра

Кирилл Кернес настолько оторван от реальности, что может создать партию "Успешный Берлин"

Эксклюзив
Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение
18 январь 2024, 13:28  •  198464 просмотра

Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение

Эксклюзив
Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп
18 январь 2024, 10:55  •  186388 просмотра

Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп

Эксклюзив
Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт
18 январь 2024, 08:56  •  172404 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Обнародован текст указа Зеленского об исторически населенных украинцами территориях рф

Обнародован текст указа Зеленского об исторически населенных украинцами территориях рф

Киев  •  УНН

22 январь 2024, 10:20  •  17796 просмотра

Read in English

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, направленный на сохранение национальной идентичности украинцев в рф. Указ предусматривает разработку плана действий, противодействие дезинформации и изучение преступлений против украинцев в россии.

На сайте Офиса Президента обнародован текст подписанного Владимиром Зеленским указа "Об исторически населенных украинцами территориях российской федерации". Документом постановлено внести на рассмотрение СНБО план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в рф, передает УНН.

Детали 

В документе отмечается, что россия на протяжении веков систематически совершала и продолжает совершать действия, направленные на уничтожение национальной идентичности украинцев, в том числе на исторически населенных ими землях на Кубани, Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей рф. 

Президент поручил правительству разработать с привлечением международных экспертов, ученых, общественности и внести на рассмотрение СНБО план действий по сохранению национальной идентичности украинцев рф, в том числе на исторически населенных ими землях, предусмотрев, в частности:

  • проработка вопроса относительно сбора и изучения фактов и свидетельств о преступлениях, совершенных против украинцев, проживающих (проживавших) на территориях россии, исторически населенных этническими украинцами, о политике принудительной русификации, политических репрессиях и депортациях в отношении украинцев, восстановление и сохранение исторической памяти, в том числе о создании центра по указанным вопросам;
  • активизацию работы по противодействию дезинформации и пропаганде рф относительно истории и настоящего украинцев в россии и всех порабощенных ею народов с привлечением отечественных и зарубежных ученых, экспертов, представителей украинской общественности за рубежом и организаций зарубежных украинцев к подготовке и проведению мероприятий, направленных на развенчание российских мифов об Украине;
  • развитие взаимодействия между украинцами и порабощенными россией народами;
  • обеспечение совместно с Национальной академией наук подготовки и распространения в Украине и мире материалов о более чем тысячелетней истории украинского государства, исторические связи земель, населенных этническими украинцами, с украинскими национальными государственными образованиями в разные исторические периоды;
  • освещение в учебных программах и учебниках для учебных заведений правдивой истории этнических украинцев на исторически населенных ими землях в пределах рф. 

Также Зеленский поручил министерству иностранных дел обеспечить учет положений этого Указа при разработке комплексной стратегии взаимодействия Украины с украинским всемирным сообществом.

Ранее УНН сообщал, что Президент Украины Владимир Зеленский во время поздравления с Днем Соборности сообщил, что подписал указ "Об исторически населенных украинцами территориях российской федерации". 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Политика
Оприлюднено текст указу Зеленського про історично населені українцями території рф
The text of Zelensky's decree on the territories historically inhabited by Ukrainians in Russia is published
Новости по теме

Обнародован текст указа Зеленского об исторически населенных украинцами территориях рф

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, направленный на сохранение национальной идентичности украинцев в рф. Указ предусматривает разработку плана действий, противодействие дезинформации и изучение преступлений против украинцев в россии.

Политика •   •  17796 просмотра
Обнародован текст указа Зеленского об исторически населенных украинцами территориях рф

Украина "должна отдать" России часть своей территории, чтобы прекратить войну - премьер Словакии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина "должна отдать" часть своей территории россии, чтобы прекратить войну. Ожидается, что Фицо, который пообещал выступать против членства Украины в НАТО и санкций против россии, встретится с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем 24 января.

Политика •   •  16352 просмотра
Украина "должна отдать" России часть своей территории, чтобы прекратить войну - премьер Словакии

На Таврическом направлении ВСУ уничтожили российский самоходный миномет "Тюльпан" - Тарнавский

На Таврическом направлении Вооруженные силы Украины уничтожили почти 100 единиц вражеской военной техники и провели 29 боевых столкновений, сообщил бригадный генерал Александр Тарнавский.

Война •   •  22488 просмотра
На Таврическом направлении ВСУ уничтожили российский самоходный миномет "Тюльпан" - Тарнавский

Шмыгаль встретился с Туском в Киеве: премьеры Украины и Польши почтили память павших в войне защитников Украины

В День Соборности Украины премьер-министр Денис Шмыгаль и его польский коллега Дональд Туск почтили память павших в войне защитников Украины.

Политика •   •  18835 просмотра
Шмыгаль встретился с Туском в Киеве: премьеры Украины и Польши почтили память павших в войне защитников Украины

Расходы на оборону в Украине, за 2023 год, составили 1 843,8 млрд грн

В 2023 году расходы общего фонда госбюджета на безопасность и оборону составили 60,8% от всей суммы расходов общего фонда государственного бюджета Украины. Средства были направлены на зарплаты военнослужащим, оборудование и медицинское обеспечение.

Война •   •  23150 просмотра
Расходы на оборону в Украине, за 2023 год, составили 1 843,8 млрд грн

"Украина сейчас нуждается в большей и более быстрой военной поддержке": Боррель и главы МИД ЕС переговорили с Кулебой

Совет ЕС на уровне министров иностранных дел рассматривает вопрос продолжения поддержки Украины, в заседании принял участие министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС, отметил, что Украина сейчас нуждается в быстрой и большей военной поддержке.

Политика •   •  16685 просмотра
"Украина сейчас нуждается в большей и более быстрой военной поддержке": Боррель и главы МИД ЕС переговорили с Кулебой

Нацполиция открыла 4 уголовных производств по факту прослушивания команды Bihus.Info

Национальная полиция Украины открыла четыре уголовных производства по факту незаконного прослушивания и видеосъемки журналистской команды Bihus. Info. Сейчас продолжаются следственные действия, изъяты записи и жесткие диски для проведения экспертиз.

Криминал и ЧП •   •  14644 просмотра
Нацполиция открыла 4 уголовных производств по факту прослушивания команды Bihus.Info

Украинцы через "Дія" выбрали жюри нацотбора Евровидения-2024

Украинцы проголосовали через "Дія" за Андрея Данилко, Джамалу и Сергея Танчинца, которые вошли в состав выбранного жюри на нацотбор Евровидения-2024. Если победители согласятся, они помогут решить, кто будет представлять Украину на Евровидении.

Культура •   •  14685 просмотра
Украинцы через "Дія" выбрали жюри нацотбора Евровидения-2024

россияне утром ударили по Краматорску в Донецкой области: один человек погиб, еще один ранен

В результате утреннего обстрела российскими войсками Краматорска Донецкой области один человек погиб и один получил ранения. Оружие, которое было использовано во время нападения, сейчас устанавливается.

Война •   •  18599 просмотра
россияне утром ударили по Краматорску в Донецкой области: один человек погиб, еще один ранен

Британская разведка: доминирование Украины в Черном море обеспечило увеличение экспорта по "зерновому коридору"

Украина увеличила свой экспорт через Черноморский коридор благодаря эффективным контрмерам против российского флота, говорится в отчете Министерства обороны Великобритании.

Война •   •  18933 просмотра
Британская разведка: доминирование Украины в Черном море обеспечило увеличение экспорта по "зерновому коридору"