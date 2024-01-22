Обнародован текст указа Зеленского об исторически населенных украинцами территориях рф
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, направленный на сохранение национальной идентичности украинцев в рф. Указ предусматривает разработку плана действий, противодействие дезинформации и изучение преступлений против украинцев в россии.
На сайте Офиса Президента обнародован текст подписанного Владимиром Зеленским указа "Об исторически населенных украинцами территориях российской федерации". Документом постановлено внести на рассмотрение СНБО план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в рф, передает УНН.
Детали
В документе отмечается, что россия на протяжении веков систематически совершала и продолжает совершать действия, направленные на уничтожение национальной идентичности украинцев, в том числе на исторически населенных ими землях на Кубани, Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей рф.
Президент поручил правительству разработать с привлечением международных экспертов, ученых, общественности и внести на рассмотрение СНБО план действий по сохранению национальной идентичности украинцев рф, в том числе на исторически населенных ими землях, предусмотрев, в частности:
- проработка вопроса относительно сбора и изучения фактов и свидетельств о преступлениях, совершенных против украинцев, проживающих (проживавших) на территориях россии, исторически населенных этническими украинцами, о политике принудительной русификации, политических репрессиях и депортациях в отношении украинцев, восстановление и сохранение исторической памяти, в том числе о создании центра по указанным вопросам;
- активизацию работы по противодействию дезинформации и пропаганде рф относительно истории и настоящего украинцев в россии и всех порабощенных ею народов с привлечением отечественных и зарубежных ученых, экспертов, представителей украинской общественности за рубежом и организаций зарубежных украинцев к подготовке и проведению мероприятий, направленных на развенчание российских мифов об Украине;
- развитие взаимодействия между украинцами и порабощенными россией народами;
- обеспечение совместно с Национальной академией наук подготовки и распространения в Украине и мире материалов о более чем тысячелетней истории украинского государства, исторические связи земель, населенных этническими украинцами, с украинскими национальными государственными образованиями в разные исторические периоды;
- освещение в учебных программах и учебниках для учебных заведений правдивой истории этнических украинцев на исторически населенных ими землях в пределах рф.
Также Зеленский поручил министерству иностранных дел обеспечить учет положений этого Указа при разработке комплексной стратегии взаимодействия Украины с украинским всемирным сообществом.
Ранее УНН сообщал, что Президент Украины Владимир Зеленский во время поздравления с Днем Соборности сообщил, что подписал указ "Об исторически населенных украинцами территориях российской федерации".
Обнародован текст указа Зеленского об исторически населенных украинцами территориях рф
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, направленный на сохранение национальной идентичности украинцев в рф. Указ предусматривает разработку плана действий, противодействие дезинформации и изучение преступлений против украинцев в россии.
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