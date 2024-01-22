Зеленський підписав указ про історично населені українцями території росії

Сьогодні Президент України Володимир Зеленський під час привітання з Днем Соборності повідомив, що підписав указ "Про історично населені українцями території російської федерації", передає УНН.

Сьогодні мною підписано указ "Про історично населені українцями території російської федерації". Це повернення правди про історичне минуле заради українського майбутнього - сказав Зеленський.

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За словами Президента, українці мають робити кроки не лише для зміцнення соборності України, "а й дії задля соборності прав і свобод, правди про українців, правди про нас і правди про нашу історію".

Тому вже підписано указ "Про історично населені українцями території російської федерації", що покликаний допомогти в досягненні історичної справедливості, вказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні, 22 січня, вносить до Верховної Ради законопроєкт, який дозволить ухвалити комплексні зміни до законодавства та запровадити інститут множинного громадянства.

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