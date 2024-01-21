Зеленський: Росія повинна відчути, що найбільше від агресії втрачає сам агресор
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія має бути притягнута до відповідальності за агресію в Україні. Посилаючись на безперервне насильство в конфлікті, Зеленський наголосив на важливості міжнародної співпраці та правоохоронної діяльності проти "воєнних злочинців".
Росія повинна відповісти за терор та відчути й запам’ятати назавжди, що найбільше від агресії втрачає сам агресор. Про це заявив у вечірньому звернення президент Володимир Зеленський, передає УНН.
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Без рішень Москви про початок цієї агресії, цього терору були б живі зараз тисячі й тисячі людей. І тому так важливо притягти Росію до повноцінної, справедливої відповідальності на всіх рівнях. І на індивідуальному – щоб кожен воєнний злочинець відповідав, кожен терорист. І на рівні всієї держави-терориста – її активами та можливостями
Він розповів, що від початку лише цієї доби відбулося близько 60 боїв. Найбільш інтенсивно – Авдіївський напрямок, також Бахмутський, Мар’їнський, Купʼянський, Південь України. Було понад 50 російських обстрілів тільки з реактивних систем залпового вогню, а ще – десятки авіаційних та ракетні удари.
За один день, за даними президента, російські окупанти, обстріляли понад сто міст України у дев’яти областях: від Чернігівщини й Сумщини до Миколаївщини та Кіровоградської області. Особливо жорстокі російські удари – по Донеччині.
Також Зеленський поінформував про плани на наступні тижні.
Чітко бачимо завдання – і щодо пакетів, які посилять наші позиції на фронті, і щодо політичної взаємодії з партнерами, і щодо того, що потрібно для фінансової стійкості України. Особливий напрям – це Євросоюз, відносини з найближчими сусідами. Ми готуємо більше взаємодії та нову комунікацію, нові важливі перемовини
Він подякував усім, хто вірить, що російський терор має програти.
Усе, що посилює Україну та захищає наших людей, додає міцності кожному у Європі та кожному у світі, хто цінує міжнародне право. Усе, що послаблює Росію й повертає війну додому, у Росію, додає стабільності міжнародним відносинам, рятує світ від іще більших криз
Зеленський не бачить поки що потреби в мобілізації півмільйона людей21.01.24, 14:15 • 78899 переглядiв