Зеленський: Росія повинна відчути, що найбільше від агресії втрачає сам агресор

Росія повинна відповісти за терор та відчути й запам’ятати назавжди, що найбільше від агресії втрачає сам агресор. Про це заявив у вечірньому звернення президент Володимир Зеленський, передає УНН.

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Без рішень Москви про початок цієї агресії, цього терору були б живі зараз тисячі й тисячі людей. І тому так важливо притягти Росію до повноцінної, справедливої відповідальності на всіх рівнях. І на індивідуальному – щоб кожен воєнний злочинець відповідав, кожен терорист. І на рівні всієї держави-терориста – її активами та можливостями

Він розповів, що від початку лише цієї доби відбулося близько 60 боїв. Найбільш інтенсивно – Авдіївський напрямок, також Бахмутський, Мар’їнський, Купʼянський, Південь України. Було понад 50 російських обстрілів тільки з реактивних систем залпового вогню, а ще – десятки авіаційних та ракетні удари.

За один день, за даними президента, російські окупанти, обстріляли понад сто міст України у дев’яти областях: від Чернігівщини й Сумщини до Миколаївщини та Кіровоградської області. Особливо жорстокі російські удари – по Донеччині.

Також Зеленський поінформував про плани на наступні тижні.

Чітко бачимо завдання – і щодо пакетів, які посилять наші позиції на фронті, і щодо політичної взаємодії з партнерами, і щодо того, що потрібно для фінансової стійкості України. Особливий напрям – це Євросоюз, відносини з найближчими сусідами. Ми готуємо більше взаємодії та нову комунікацію, нові важливі перемовини