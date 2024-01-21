Зеленский: Россия должна почувствовать, что больше всего от агрессии теряет сам агрессор

Россия должна ответить за террор и почувствовать и запомнить навсегда, что больше всего от агрессии теряет сам агрессор. Об этом заявил в вечернем обращении президент Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Без решений Москвы о начале этой агрессии, этого террора были бы живы сейчас тысячи и тысячи людей. И поэтому так важно привлечь Россию к полноценной, справедливой ответственности на всех уровнях. И на индивидуальном - чтобы каждый военный преступник отвечал, каждый террорист. И на уровне всего государства-террориста - его активами и возможностями сказал президент.

Он рассказал, что с начала только этих суток произошло около 60 боев. Наиболее интенсивно - Авдеевское направление, также Бахмутское, Марьинское, Купянское, Юг Украины. Было более 50 российских обстрелов только из реактивных систем залпового огня, а еще - десятки авиационных и ракетных ударов.

За один день, по данным президента, российские оккупанты обстреляли более ста городов Украины в девяти областях: от Черниговщины и Сумщины до Николаевщины и Кировоградской области. Особенно жестокие российские удары - по Донецкой области.

Также Зеленский проинформировал о планах на следующие недели.

Четко видим задачи - и по пакетам, которые усилят наши позиции на фронте, и по политическому взаимодействию с партнерами, и по тому, что нужно для финансовой устойчивости Украины. Особое направление - это Евросоюз, отношения с ближайшими соседями. Мы готовим больше взаимодействия и новую коммуникацию, новые важные переговоры сказал Зеленский.

Он поблагодарил всех, кто верит, что российский террор должен проиграть.

Все, что усиливает Украину и защищает наших людей, добавляет прочности каждому в Европе и каждому в мире, кто ценит международное право. Все, что ослабляет Россию и возвращает войну домой, в Россию, добавляет стабильности международным отношениям, спасает мир от еще больших кризисов подытожил Зеленский.

Зеленский не видит пока потребности в мобилизации полмиллиона человек