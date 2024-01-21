Зеленский: Россия должна почувствовать, что больше всего от агрессии теряет сам агрессор

Эксклюзив
На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему
19 январь 2024, 16:58  •  175268 просмотра

На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему

Эксклюзив
Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо
19 январь 2024, 15:12  •  223691 просмотра

Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо

Эксклюзив
Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов
19 январь 2024, 14:20  •  193909 просмотра

Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов

Эксклюзив
Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт
19 январь 2024, 12:55  •  188702 просмотра

Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт

Эксклюзив
Кирилл Кернес настолько оторван от реальности, что может создать партию "Успешный Берлин"
19 январь 2024, 08:36  •  195431 просмотра

Кирилл Кернес настолько оторван от реальности, что может создать партию "Успешный Берлин"

Эксклюзив
Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение
18 январь 2024, 13:28  •  184651 просмотра

Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение

Эксклюзив
Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп
18 январь 2024, 10:55  •  178910 просмотра

Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп

Эксклюзив
Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт
18 январь 2024, 08:56  •  167237 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт

Эксклюзив
Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей
18 январь 2024, 08:28  •  163197 просмотра

Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей

Эксклюзив
Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения
17 январь 2024, 16:14  •  162543 просмотра

Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения

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Новости по теме

Зеленский: Россия должна почувствовать, что больше всего от агрессии теряет сам агрессор

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия должна быть привлечена к ответственности за агрессию в Украине. Ссылаясь на непрерывное насилие в конфликте, Зеленский подчеркнул важность международного сотрудничества и правоохранительной деятельности против "военных преступников".

Политика •   •  16032 просмотра
Зеленский: Россия должна почувствовать, что больше всего от агрессии теряет сам агрессор

Генштаб Беларуси: нападение на наших союзников будем расценивать как агрессию против нас

В новой военной доктрине Беларуси говорится о том, что любое нападение на ее союзников будет рассматриваться как агрессия против самой Беларуси, сообщил Артем Буторин из Генерального штаба Вооруженных сил. Доктрина очерчивает реакцию страны на потенциальные военные угрозы, включая возможное применение тактического ядерного оружия.

Новости Мира •   •  19793 просмотра
Генштаб Беларуси: нападение на наших союзников будем расценивать как агрессию против нас

Удар по рынку в Донецке: количество погибших возросло до 27

По словам Дениса Пушилина, главаря так называемой "Донецкой народной республики", в результате атаки на рынок во временно оккупированном Донецке погибли 27 человек и 25 получили ранения. Как сообщается, атака была осуществлена с помощью беспилотников, нацеленных на оживленные районы.

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Удар по рынку в Донецке: количество погибших возросло до 27

ПАСЕ на зимней сессии обсудит резолюцию о положении детей в Украине - нардеп

Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проведет дебаты о положении детей в Украине, по результатам которых планирует принять резолюцию. Дискуссия будет сосредоточена на вопросах возвращения детей, вывезенных россией и наказания государства-агрессора.

Политика •   •  22059 просмотра
ПАСЕ на зимней сессии обсудит резолюцию о положении детей в Украине - нардеп

В Италии отменили показ фильма с пропагандой россии о войне в Украине

В итальянском городе Витербо отменили показ российского пропагандистского фильма о войне в Украине после того, как местные СМИ раскритиковали его за ложь.

Политика •   •  22276 просмотра
В Италии отменили показ фильма с пропагандой россии о войне в Украине

российские войска обстреливают Херсон - МВА

В Херсоне слышны взрывы, по сообщениям, российские войска обстреливают город с оккупированного левого берега.

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российские войска обстреливают Херсон - МВА

Атакованный беспилотниками СБУ российский нефтяной терминал остановил работу - источники

Атака беспилотников СБУ привела к остановке российского нефтяного терминала в ленинградской области, нанеся значительный материальный ущерб россии.

Война •   •  24700 просмотра
Атакованный беспилотниками СБУ российский нефтяной терминал остановил работу - источники

В Киеве почтили память Героев Небесной Сотни

В столице состоялся марш в честь Героев Небесной Сотни - активистов, погибших во время Революции Достоинства.

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В Киеве почтили память Героев Небесной Сотни

Европа должна предоставить больше финансирования Украине - министр обороны Британии

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс призывает Европу увеличить финансирование Украины после того, как Великобритания выделила 2,5 миллиарда фунтов стерлингов и заключила соглашение о безопасности.

Политика •   •  23334 просмотра
Европа должна предоставить больше финансирования Украине - министр обороны Британии

Партизаны зафиксировали переброску техники рф через железную дорогу в Евпатории

Партизаны во временно оккупированной Евпатории зафиксировали переброску различной российской военной техники, в том числе танков. Среди техники также есть ремонтные и эвакуационные машины.

Война •   •  26653 просмотра
Партизаны зафиксировали переброску техники рф через железную дорогу в Евпатории