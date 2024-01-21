Зеленский: Россия должна почувствовать, что больше всего от агрессии теряет сам агрессор
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия должна быть привлечена к ответственности за агрессию в Украине. Ссылаясь на непрерывное насилие в конфликте, Зеленский подчеркнул важность международного сотрудничества и правоохранительной деятельности против "военных преступников".
Генштаб Беларуси: нападение на наших союзников будем расценивать как агрессию против нас
В новой военной доктрине Беларуси говорится о том, что любое нападение на ее союзников будет рассматриваться как агрессия против самой Беларуси, сообщил Артем Буторин из Генерального штаба Вооруженных сил. Доктрина очерчивает реакцию страны на потенциальные военные угрозы, включая возможное применение тактического ядерного оружия.
Удар по рынку в Донецке: количество погибших возросло до 27
По словам Дениса Пушилина, главаря так называемой "Донецкой народной республики", в результате атаки на рынок во временно оккупированном Донецке погибли 27 человек и 25 получили ранения. Как сообщается, атака была осуществлена с помощью беспилотников, нацеленных на оживленные районы.
ПАСЕ на зимней сессии обсудит резолюцию о положении детей в Украине - нардеп
Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проведет дебаты о положении детей в Украине, по результатам которых планирует принять резолюцию. Дискуссия будет сосредоточена на вопросах возвращения детей, вывезенных россией и наказания государства-агрессора.
В Италии отменили показ фильма с пропагандой россии о войне в Украине
В итальянском городе Витербо отменили показ российского пропагандистского фильма о войне в Украине после того, как местные СМИ раскритиковали его за ложь.
российские войска обстреливают Херсон - МВА
В Херсоне слышны взрывы, по сообщениям, российские войска обстреливают город с оккупированного левого берега.
Атакованный беспилотниками СБУ российский нефтяной терминал остановил работу - источники
Атака беспилотников СБУ привела к остановке российского нефтяного терминала в ленинградской области, нанеся значительный материальный ущерб россии.
В Киеве почтили память Героев Небесной Сотни
В столице состоялся марш в честь Героев Небесной Сотни - активистов, погибших во время Революции Достоинства.
Европа должна предоставить больше финансирования Украине - министр обороны Британии
Министр обороны Великобритании Грант Шаппс призывает Европу увеличить финансирование Украины после того, как Великобритания выделила 2,5 миллиарда фунтов стерлингов и заключила соглашение о безопасности.
Партизаны зафиксировали переброску техники рф через железную дорогу в Евпатории
Партизаны во временно оккупированной Евпатории зафиксировали переброску различной российской военной техники, в том числе танков. Среди техники также есть ремонтные и эвакуационные машины.