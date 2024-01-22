Зеленский подписал указ об исторически населенных украинцами территориях россии

Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский во время поздравления с Днем Соборности сообщил, что подписал указ "Об исторически населенных украинцами территориях российской федерации", передает УНН.

Сегодня мною подписан указ "Об исторически населенных украинцами территориях российской федерации". Это возвращение правды об историческом прошлом ради украинского будущего - сказал Зеленский.

Детали

По словам Президента, украинцы должны делать шаги не только для укрепления соборности Украины, "но и действия для соборности прав и свобод, правды об украинцах, правды о нас и правды о нашей истории".

Поэтому уже подписан указ "Об исторически населенных украинцами территориях российской федерации", который призван помочь в достижении исторической справедливости, указал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня, 22 января, вносит в Верховную Раду законопроект, который позволит принять комплексные изменения в законодательство и ввести институт множественного гражданства.

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