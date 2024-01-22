Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня заявил, что подает в Верховную Раду законопроект о введении множественного гражданства. О политическом значении инициативы и о вызовах, с которыми она поможет справиться, рассказал журналисту УНН политолог-международник Максим Яли.

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Максим Яли считает законопроект о введении множественного гражданства важным и довольно ожидаемым решением. Он позволит получить права граждан Украины людям, которые чувствуют себя частью нации и помогают Украине, живя по всему миру. "Это будет дополнительным стимулом для них, если не возвращаться, то по крайней мере больше помогать, в частности в такие тяжелые времена, как сейчас", - пояснил Максим Яли.

Также новый законопроект предоставит возможность получить гражданство тем представителям иностранных государств, которые сейчас воюют за Украину на фронте.

"Я сам знал таких людей, которые воевали с 2014 года, жили в Украине, проливали за нее кровь, но не имели гражданства соответственно. Даже были такие случаи, когда они были вынуждены покидать государство, в частности ехать в ту же самую россию, где их ожидал суд и тюрьма за то, что они именно воевали на стороне Украины", - рассказывает эксперт.

Кроме того, Яли отметил, что уже немало украинцев имеют двойное гражданство, и для них принятие законопроекта может стать важным фактором, чтобы вернуться в Украину.

По словам эксперта, это очень важно, потому что сейчас Украина столкнулась с очень сложной демографической ситуацией.

"Уровень рождаемости в прошлом году был наименьшим за все годы независимости. Связано это, конечно, с тем, что огромное количество женщин репродуктивного возраста выехало за границу и, конечно, с тем, что люди не решаются рожать в войне, - сказал Максим Яли. - Это огромный вызов, потому что необходимо отстраивать государство".

"В принципе законопроект о множественном гражданстве также будет поощрять представителей других государств получать наше гражданство и участвовать в восстановлении", - отметил эксперт.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня, 22 января, вносит в Верховную Раду законопроект, который позволит принять комплексные изменения в законодательство и ввести институт множественного гражданства.

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