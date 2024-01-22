Закон о множественном гражданстве: кому и за что будут давать украинский паспорт
Киев • УНН
Украина предложила новый закон о множественном гражданстве, направленный на иностранцев и членов их семей, которые принимали непосредственное участие в защите независимости и территориальной целостности страны. Законопроект предлагает упрощенные процедуры для определенных категорий иностранных граждан, а также устанавливает условия приобретения и прекращения гражданства Украины.
Новый закон о множественном гражданстве призван урегулировать вопрос предоставления украинского паспорта иностранцам и членам их семей, которые принимают непосредственное участие в защите независимости и территориальной целостности Украины. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту закона на сайте Верховной Рады, передает УНН.
Целью принятия проекта Закона Украины "О некоторых вопросах в сфере миграции относительно оснований и порядка приобретения и прекращения гражданства Украины" является актуализация положений законодательства в сфере миграции, гражданства, в частности оснований и порядка приобретения и прекращения гражданства Украины, а также совершенствование правового регулирования вопросов правового статуса иностранцев и лиц без гражданства, которые в составе Вооруженных Сил Украины, других образованных в соответствии с законами формирований, участвуют в защите независимости и территориальной целостности Украины,
Детали
В соответствии с основными положениями изложенных в пояснительной записке законопроект предлагает:
1) определить государства, граждане (подданные) которых приобретают гражданство Украины по упрощенной процедуре;
2) определить категорию людей, которые для получения украинского гражданства должны прекратить иностранное гражданство
3) ввести декларацию о признании себя гражданином Украины;
4) актуализировать категорию людей, которые не могут получить украинское гражданство;
5) пересмотреть основания для утраты гражданства Украины.
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6) уточнить полномочия государственных органов, принимающих решения в приобретении гражданства;
7) урегулировать вопрос возможности представления паспортного документа иностранцам и лицам без гражданства, которые проходят / проходили военную службу по контракту в ВСУ, Национальной гвардии, или других украинских военных формированиях, для получения вида на жительство;
8) унормировать вопрос о правовом статусе пребывания на территории Украины иностранцев и лиц без гражданства, которые были привлечены к защите Украины, в частности, в составе ТРО.
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Дополнительно
Предлагаемый закон опирается на положения Конституции Украины, Закона Украины "О гражданстве Украины", "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства", "Об иммиграции", Указ Президента Украины от 27 марта 2001 года № 215/2001 "Вопросы организации выполнения Закона Украины "О гражданстве Украины".
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду закон о множественном гражданстве. Документ, который в соответствии с заявлениями Зеленского позволит принять комплексные изменения в законодательство и ввести институт множественного гражданства.
Закон о множественном гражданстве: кому и за что будут давать украинский паспорт
Украина предложила новый закон о множественном гражданстве, направленный на иностранцев и членов их семей, которые принимали непосредственное участие в защите независимости и территориальной целостности страны. Законопроект предлагает упрощенные процедуры для определенных категорий иностранных граждан, а также устанавливает условия приобретения и прекращения гражданства Украины.
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