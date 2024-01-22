Закон о множественном гражданстве: кому и за что будут давать украинский паспорт

Новый закон о множественном гражданстве призван урегулировать вопрос предоставления украинского паспорта иностранцам и членам их семей, которые принимают непосредственное участие в защите независимости и территориальной целостности Украины. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту закона на сайте Верховной Рады, передает УНН.

Целью принятия проекта Закона Украины "О некоторых вопросах в сфере миграции относительно оснований и порядка приобретения и прекращения гражданства Украины" является актуализация положений законодательства в сфере миграции, гражданства, в частности оснований и порядка приобретения и прекращения гражданства Украины, а также совершенствование правового регулирования вопросов правового статуса иностранцев и лиц без гражданства, которые в составе Вооруженных Сил Украины, других образованных в соответствии с законами формирований, участвуют в защите независимости и территориальной целостности Украины, - значит в начале пояснительной записки к проекту закона.

Детали

В соответствии с основными положениями изложенных в пояснительной записке законопроект предлагает:

1) определить государства, граждане (подданные) которых приобретают гражданство Украины по упрощенной процедуре;

2) определить категорию людей, которые для получения украинского гражданства должны прекратить иностранное гражданство

3) ввести декларацию о признании себя гражданином Украины;

4) актуализировать категорию людей, которые не могут получить украинское гражданство;

5) пересмотреть основания для утраты гражданства Украины.

Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства

6) уточнить полномочия государственных органов, принимающих решения в приобретении гражданства;

7) урегулировать вопрос возможности представления паспортного документа иностранцам и лицам без гражданства, которые проходят / проходили военную службу по контракту в ВСУ, Национальной гвардии, или других украинских военных формированиях, для получения вида на жительство;

8) унормировать вопрос о правовом статусе пребывания на территории Украины иностранцев и лиц без гражданства, которые были привлечены к защите Украины, в частности, в составе ТРО.

Это практика развитых стран: в ВР объяснили, почему в Украине следует разрешить множественное гражданство

Дополнительно

Предлагаемый закон опирается на положения Конституции Украины, Закона Украины "О гражданстве Украины", "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства", "Об иммиграции", Указ Президента Украины от 27 марта 2001 года № 215/2001 "Вопросы организации выполнения Закона Украины "О гражданстве Украины".

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду закон о множественном гражданстве. Документ, который в соответствии с заявлениями Зеленского позволит принять комплексные изменения в законодательство и ввести институт множественного гражданства.