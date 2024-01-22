Закон о множественном гражданстве: кому и за что будут давать украинский паспорт

Эксклюзив
"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ
  •  88521 просмотра

"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ

Эксклюзив
"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение
  •  103131 просмотра

"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение

Эксклюзив
Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства
  •  107821 просмотра

Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства

Эксклюзив
Смерть экс-заместителя генпрокурора Колинько: в Нацполиции рассказали об экспертизах по делу
  •  114097 просмотра

Смерть экс-заместителя генпрокурора Колинько: в Нацполиции рассказали об экспертизах по делу

Эксклюзив
Юридический департамент НБУ не имеет полномочий давать рекомендации ФГВФЛ - юрист
  •  115852 просмотра

Юридический департамент НБУ не имеет полномочий давать рекомендации ФГВФЛ - юрист

Эксклюзив
Круговая порука в судебной системе не позволяет привлечь к ответственности судей ВС - эксперты
  •  121322 просмотра

Круговая порука в судебной системе не позволяет привлечь к ответственности судей ВС - эксперты

Эксклюзив
На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему
19 январь 2024, 16:58  •  223676 просмотра

На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему

Эксклюзив
Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо
19 январь 2024, 15:12  •  274536 просмотра

Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо

Эксклюзив
Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов
19 январь 2024, 14:20  •  232963 просмотра

Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов

Эксклюзив
Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт
19 январь 2024, 12:55  •  221610 просмотра

Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Закон о множественном гражданстве: кому и за что будут давать украинский паспорт

Закон о множественном гражданстве: кому и за что будут давать украинский паспорт

Киев  •  УНН

22 январь 2024, 21:30  •  5091 просмотра

Read in English

Украина предложила новый закон о множественном гражданстве, направленный на иностранцев и членов их семей, которые принимали непосредственное участие в защите независимости и территориальной целостности страны. Законопроект предлагает упрощенные процедуры для определенных категорий иностранных граждан, а также устанавливает условия приобретения и прекращения гражданства Украины.

Новый закон о множественном гражданстве призван урегулировать вопрос предоставления украинского паспорта иностранцам и членам их семей, которые принимают непосредственное участие в защите независимости и территориальной целостности Украины. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту закона на сайте Верховной Рады, передает УНН.

Целью принятия проекта Закона Украины "О некоторых вопросах в сфере миграции относительно оснований и порядка приобретения и прекращения гражданства Украины" является актуализация положений законодательства в сфере миграции, гражданства, в частности оснований и порядка приобретения и прекращения гражданства Украины, а также совершенствование правового регулирования вопросов правового статуса иностранцев и лиц без гражданства, которые в составе Вооруженных Сил Украины, других образованных в соответствии с законами формирований, участвуют в защите независимости и территориальной целостности Украины,

- значит в начале пояснительной записки к проекту закона.

Детали

В соответствии с основными положениями изложенных в пояснительной записке законопроект предлагает:

1)  определить государства, граждане (подданные) которых приобретают гражданство Украины по упрощенной процедуре;

2) определить категорию людей, которые для получения украинского гражданства должны прекратить иностранное гражданство

3) ввести декларацию о признании себя гражданином Украины;

4) актуализировать категорию людей, которые не могут получить украинское гражданство;

5) пересмотреть основания для утраты гражданства Украины.

Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства22 январь 2024, 13:19 • 107821 просмотр

6) уточнить полномочия государственных органов, принимающих решения в приобретении гражданства;

7) урегулировать вопрос возможности представления паспортного документа иностранцам и лицам без гражданства, которые проходят / проходили военную службу по контракту в ВСУ, Национальной гвардии, или других украинских военных формированиях, для получения вида на жительство;

8) унормировать вопрос о правовом статусе пребывания на территории Украины иностранцев и лиц без гражданства, которые были привлечены к защите Украины, в частности, в составе ТРО.

Это практика развитых стран: в ВР объяснили, почему в Украине следует разрешить множественное гражданство22 январь 2024, 14:56 • 19265 просмотров

Дополнительно

Предлагаемый закон опирается на положения Конституции Украины, Закона Украины "О гражданстве Украины", "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства", "Об иммиграции",  Указ Президента Украины от 27 марта 2001 года № 215/2001 "Вопросы организации выполнения Закона Украины "О гражданстве Украины".

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду закон о множественном гражданстве.  Документ, который в соответствии с заявлениями Зеленского позволит принять комплексные изменения в законодательство и ввести институт множественного гражданства.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Политика
Закон про множинне громадянство: кому і за що даватимуть український паспорт
The Law on Multiple Citizenship: Who Will Be Given a Ukrainian Passport and for What
Новости по теме

Закон о множественном гражданстве: кому и за что будут давать украинский паспорт

Украина предложила новый закон о множественном гражданстве, направленный на иностранцев и членов их семей, которые принимали непосредственное участие в защите независимости и территориальной целостности страны. Законопроект предлагает упрощенные процедуры для определенных категорий иностранных граждан, а также устанавливает условия приобретения и прекращения гражданства Украины.

Политика •   •  5091 просмотра
Закон о множественном гражданстве: кому и за что будут давать украинский паспорт

Саперы взяли в плен 11 оккупантов на востоке Украины

Украинские саперы взяли в плен 11 российских военнослужащих во время выполнения боевых задач на востоке Украины, сообщает пресс-служба Вооруженных сил Украины. Захватом пленных занимался 808-й отдельный полк.

Война •   •  14005 просмотра
Саперы взяли в плен 11 оккупантов на востоке Украины

Израиль предлагает двухмесячное прекращение огня в обмен на освобождение всех заложников

Израиль предлагает двухмесячное прекращение огня в Газе, что станет самым длинным предложением, которое он делал Хамасу, в обмен на освобождение всех заложников, говорится в сообщении Axios. Предложение поступило на фоне усилий египетских, катарских и американских посредников, которые пытаются договориться о сделке.

Новости Мира •   •  13689 просмотра
Израиль предлагает двухмесячное прекращение огня в обмен на освобождение всех заложников

Сумщина: россияне совершили сорок обстрелов приграничья, под огонь попали восемь громад

Российские военные атаковали восемь населенных пунктов в Сумской области Украины, в понедельник было зафиксировано 186 взрывов. Атаки включали минометные, артиллерийские и беспилотные обстрелы.

Война •   •  15439 просмотра
Сумщина: россияне совершили сорок обстрелов приграничья, под огонь попали восемь громад

Протесты во Франции из-за закона о мигрантах: докладчик ООН рассказала что не так с предлагаемым законопроектом

Докладчик ООН по вопросам расизма К. П. Ашвини раскритиковала предложенный французским правительством закон о мигрантах, назвав его нарушением человеческого равенства и свободы. Это произошло после того, как более 75 000 французских граждан в 160 городах протестовали против предложенного закона.

Новости Мира •   •  13818 просмотра
Протесты во Франции из-за закона о мигрантах: докладчик ООН рассказала что не так с предлагаемым законопроектом

Суд отправил Романа Гринкевича под стражу и определил залог в полмиллиарда гривен

Роман Гринкевич, подозреваемый по делу о мошенничестве на миллиард гривен при закупке одежды для Вооруженных сил, был взят под стражу до 17 марта Печерским районным судом Киева с возможностью внесения залога в размере 500 миллионов гривен.

Криминал и ЧП •   •  13497 просмотра
Суд отправил Романа Гринкевича под стражу и определил залог в полмиллиарда гривен

В течение 2022-2023 годов Роман Гринкевич 11 раз выезжал за границу по системе "Шлях" - прокурор

Роман Гринкевич, подозреваемый по делу о мошенничестве с военной одеждой на 1 миллиард гривен, в течение 2022-2023 годов 11 раз выезжал из Украины.

Криминал и ЧП •   •  12535 просмотра
В течение 2022-2023 годов Роман Гринкевич 11 раз выезжал за границу по системе "Шлях" - прокурор

Зеленский провел ряд важных совещаний: одно из них касалось российских активов

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречи, направленные на координацию действий с мировыми партнерами и выработку стратегии по замороженным российским активам. Цель - усилить позицию Украины против российской агрессии и выступить за конфискацию этих активов для защиты Украины.

Политика •   •  14908 просмотра
Зеленский провел ряд важных совещаний: одно из них касалось российских активов

Оккупанты сбросили четыре управляемые бомбы на село в Херсонской области: удар пришелся по жилым домам

Как сообщается, российская армия сбросила четыре управляемые авиабомбы на село в Херсонской области, разрушив несколько домов, но обошлось без жертв.

Война •   •  18419 просмотра
Оккупанты сбросили четыре управляемые бомбы на село в Херсонской области: удар пришелся по жилым домам

Воздушные Силы ВСУ нанесли 8 ударов по позициям рф и уничтожили российскую ракету Х-59

Украинские военные нанесли восемь авиаударов по позициям противника, а также уничтожили российскую управляемую ракету Х-59. Эти атаки были частью широкомасштабных оборонительных мероприятий, во время которых украинские войска отбили 53 отдельные атаки противника.

Война •   •  18202 просмотра
Воздушные Силы ВСУ нанесли 8 ударов по позициям рф и уничтожили российскую ракету Х-59