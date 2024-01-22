Это практика развитых стран: в ВР объяснили, почему в Украине следует разрешить множественное гражданство

Институт множественного гражданства в Украине позволит объединить граждан стран по всему миру. Об этом заявил народный депутат, председатель парламентского Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко, передает УНН.

Детали

По его словам, власть должна работать на будущее страны и думать о том, чтобы украинцев действительно было 60 миллионов.

В рамках инициированного президентом закона надо будет проработать определенные механизмы, чтобы, например, человек, который воюет сейчас на стороне Украины и является гражданином Беларуси или другого государства, враждебно относящегося к Украине, имел возможность принять украинское гражданство. Это вопрос юридической техники, и я не сомневаюсь, что он будет решен в этом документе - пояснил нардеп

Изменились цены на оформление ID-карты, вида на жительство и удостоверения лица без гражданства

Он также подчеркнул, что множественное гражданство - это практика развитых стран, во многих государствах Евросоюза, в США и в Великобритании действует эта норма.

Украина стремится к полноправному членству в ЕС, поэтому внедрение института множественного гражданства - это важно. При этом соответствующая норма должна действовать таким образом, чтобы обеспечить конституционный принцип равенства всех граждан - убежден Мережко.

Справочно

Множественное гражданство - это правовой статус, который позволяет лицу одновременно быть гражданином нескольких государств. Основания для приобретения гражданства могут быть разными: факт рождения на территории определенной страны, национальная или этническая принадлежность, брак и т.д..

Сейчас множественное гражданство является легальным в более чем 60 странах мира.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня, 22 января, вносит в Верховную Раду законопроект, который позволит принять комплексные изменения в законодательство и ввести институт множественного гражданства.