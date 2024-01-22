Це практика розвинених країн: у ВР пояснили, чому в Україні слід дозволити множинне громадянство
Київ • УНН
Голова комітету з питань зовнішньої політики переконаний, що Україна прямує до повноправного членства в ЄС, тому впровадження інституту множинного громадянства – це важливо.
Інститут множинного громадянства в Україні дозволить об'єднати громадян країн по всьому світу. Про це заявив народний депутат, голова парламентського Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко, передає УНН.
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За його словами, влада повинна працювати на майбутнє крани і думати про те, щоб українців справді було 60 мільйонів.
В рамках ініційованого президентом закону треба буде опрацювати певні механізми, щоб, наприклад, людина, яка воює зараз на боці України і є громадянином Білорусі чи іншої держави, що вороже ставиться до України, мала можливість узяти українське громадянство. Це питання юридичної техніки, і я не сумніваюся, що воно буде розв’язане в цьому документі
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Він також підкреслив, що множинне громадянство – це практика розвинених країн, у багатьох державах Євросоюзу, у США й у Великій Британії діє ця норма.
Україна прямує до повноправного членства в ЄС, тому впровадження інституту множинного громадянства – це важливо. При цьому відповідна норма має діяти в такий спосіб, щоб забезпечити конституційний принцип рівності всіх громадян
Довідково
Множинне громадянство – це правовий статус, який дозволяє особі одночасно бути громадянином кількох держав. Підстави щодо набуття громадянства можуть бути різними: факт народження на території певної країни, національна або етнічна належність, одруження тощо.
Наразі множинне громадянство є легальним у понад 60 країн світу.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні, 22 січня, вносить до Верховної Ради законопроєкт, який дозволить ухвалити комплексні зміни до законодавства та запровадити інститут множинного громадянства.