Зеленський вніс до ВР законопроект про множинне громадянство
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді закон про множинне громадянство.
Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради закон про множинне громадянство, передає УНН.
На сайті ВР документ зареєстровано під назвою "Проект Закон про деякі питання у сфері міграції щодо підстав і порядку набуття та припинення громадянства України".
Текс документу наразі відсутній на сайті ВР.
Це практика розвинених країн: у ВР пояснили, чому в Україні слід дозволити множинне громадянство22.01.24, 16:56 • 22343 перегляди
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні, 22 січня, вносить до Верховної Ради законопроєкт, який дозволить ухвалити комплексні зміни до законодавства та запровадити інститут множинного громадянства.