Зеленский внес в ВР законопроект о множественном гражданстве
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной Раде закон о множественном гражданстве.
В прошлом году семерым чиновникам Минобороны было объявлено о подозрении в коррупции - Костин
Генеральный прокурор Андрей Костин объявил, что в 2023 году семерым должностным лицам Министерства обороны Украины было сообщено о подозрении в коррупции, а одно дело было передано в Высший антикоррупционный суд. Преступления включали закупку некачественных бронежилетов и средств индивидуальной защиты, а также растрату средств.
"Никто не верит в победу так, как я": стали известны победители конкурса детского рисунка в Одесской области
Председатель Одесской областной государственной администрации Олег Кипер поздравил и наградил победителей конкурса рисунков "Никто так не верит в нашу победу, как я", в котором приняли участие более трех тысяч детей.
Bloomberg: на этой неделе парламент Турции планирует проголосовать за вступление Швеции в НАТО
После полутора лет споров, на этой неделе парламент Турции может проголосовать за вступление Швеции в Организацию Североатлантического договора.
"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ
По его словам, ВСУ необходимо немедленно распространять и совершенствовать использование средств радиоэлектронной разведки.
Шторм "Иша" разрушил несколько деревьев в буковой аллее "Игры престолов" в Северной Ирландии
Шторм Иша повредил несколько деревьев в "Dark Hedges" в Северной Ирландии, - месте, известном благодаря своему появлению в сериале "Игра престолов". Защитники природы выразили обеспокоенность состоянием региона после урагана.
Ситуация на Северском и Бахмутском направлениях остается напряженной: Сырский посетил бригады в Донецкой области
Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский посетил боевые бригады в Донецкой области. Он обсудил с командирами возможные стратегии обороны и пути решения проблемных вопросов.
Приняла участие в конкурсе, чтобы масштабировать помощь защитникам: победительница конкурса "Роби своє з Kurator" открыла собственную коптильню
Конкурс "Роби своє з Kurator" организован брендом Kurator и благотворительным фондом "МХП-Громаді" для отрасли HoReCa.
Японский космический аппарат SLIM потерял питание после посадки на Луну и ждет возможности зарядить солнечные панели
Японский космический аппарат SLIM совершил посадку на Луну, но потерял питание из-за изменения ориентации, повлиявшей на его солнечные панели. Японское космическое агентство JAXA анализирует данные, чтобы подтвердить точность посадки.
Удар по Краматорску: количество раненых увеличилось до двух
По сообщениям, в результате утреннего ракетного обстрела Краматорска российскими войсками один человек погиб и двое получили ранения. Ракетный обстрел был осуществлен осколочно-фугасной ракетой "Искандер", в результате чего было повреждено несколько зданий и объектов инфраструктуры.