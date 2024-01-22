Зеленский внес в ВР законопроект о множественном гражданстве

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду закон о множественном гражданстве, передает УНН.

На сайте ВР документ зарегистрирован под названием "Проект Закон о некоторых вопросах в сфере миграции относительно оснований и порядка приобретения и прекращения гражданства Украины".

Текс документа пока отсутствует на сайте ВР.

Это практика развитых стран: в ВР объяснили, почему в Украине следует разрешить множественное гражданство

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня, 22 января, вносит в Верховную Раду законопроект, который позволит принять комплексные изменения в законодательство и ввести институт множественного гражданства.