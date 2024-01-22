Зеленский внес в ВР законопроект о множественном гражданстве

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"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ
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"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ

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"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение
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"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение

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Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства
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Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства

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Смерть экс-заместителя генпрокурора Колинько: в Нацполиции рассказали об экспертизах по делу
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Смерть экс-заместителя генпрокурора Колинько: в Нацполиции рассказали об экспертизах по делу

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Юридический департамент НБУ не имеет полномочий давать рекомендации ФГВФЛ - юрист
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Юридический департамент НБУ не имеет полномочий давать рекомендации ФГВФЛ - юрист

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Круговая порука в судебной системе не позволяет привлечь к ответственности судей ВС - эксперты
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Круговая порука в судебной системе не позволяет привлечь к ответственности судей ВС - эксперты

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На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему
19 январь 2024, 16:58  •  222018 просмотра

На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему

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Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо
19 январь 2024, 15:12  •  273570 просмотра

Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо

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Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов
19 январь 2024, 14:20  •  232168 просмотра

Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов

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Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт
19 январь 2024, 12:55  •  221511 просмотра

Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт

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Зеленский внес в ВР законопроект о множественном гражданстве

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной Раде закон о множественном гражданстве.

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Зеленский внес в ВР законопроект о множественном гражданстве

В прошлом году семерым чиновникам Минобороны было объявлено о подозрении в коррупции - Костин

Генеральный прокурор Андрей Костин объявил, что в 2023 году семерым должностным лицам Министерства обороны Украины было сообщено о подозрении в коррупции, а одно дело было передано в Высший антикоррупционный суд. Преступления включали закупку некачественных бронежилетов и средств индивидуальной защиты, а также растрату средств.

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В прошлом году семерым чиновникам Минобороны было объявлено о подозрении в коррупции - Костин

"Никто не верит в победу так, как я": стали известны победители конкурса детского рисунка в Одесской области

Председатель Одесской областной государственной администрации Олег Кипер поздравил и наградил победителей конкурса рисунков "Никто так не верит в нашу победу, как я", в котором приняли участие более трех тысяч детей.

Общество •   •  3580 просмотра
"Никто не верит в победу так, как я": стали известны победители конкурса детского рисунка в Одесской области

Bloomberg: на этой неделе парламент Турции планирует проголосовать за вступление Швеции в НАТО

После полутора лет споров, на этой неделе парламент Турции может проголосовать за вступление Швеции в Организацию Североатлантического договора.

Новости Мира •   •  4479 просмотра
Bloomberg: на этой неделе парламент Турции планирует проголосовать за вступление Швеции в НАТО

"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ

По его словам, ВСУ необходимо немедленно распространять и совершенствовать использование средств радиоэлектронной разведки.

Война •   •  23116 просмотра
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"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ

Шторм "Иша" разрушил несколько деревьев в буковой аллее "Игры престолов" в Северной Ирландии

Шторм Иша повредил несколько деревьев в "Dark Hedges" в Северной Ирландии, - месте, известном благодаря своему появлению в сериале "Игра престолов". Защитники природы выразили обеспокоенность состоянием региона после урагана.

Культура •   •  6577 просмотра
Шторм "Иша" разрушил несколько деревьев в буковой аллее "Игры престолов" в Северной Ирландии

Ситуация на Северском и Бахмутском направлениях остается напряженной: Сырский посетил бригады в Донецкой области

Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский посетил боевые бригады в Донецкой области. Он обсудил с командирами возможные стратегии обороны и пути решения проблемных вопросов.

Война •   •  10262 просмотра
Ситуация на Северском и Бахмутском направлениях остается напряженной: Сырский посетил бригады в Донецкой области

Приняла участие в конкурсе, чтобы масштабировать помощь защитникам: победительница конкурса "Роби своє з Kurator" открыла собственную коптильню

Конкурс "Роби своє з Kurator" организован брендом Kurator и благотворительным фондом "МХП-Громаді" для отрасли HoReCa.

Общество •   •  8253 просмотра
Приняла участие в конкурсе, чтобы масштабировать помощь защитникам: победительница конкурса "Роби своє з Kurator" открыла собственную коптильню

Японский космический аппарат SLIM потерял питание после посадки на Луну и ждет возможности зарядить солнечные панели

Японский космический аппарат SLIM совершил посадку на Луну, но потерял питание из-за изменения ориентации, повлиявшей на его солнечные панели. Японское космическое агентство JAXA анализирует данные, чтобы подтвердить точность посадки.

Новости Мира •   •  10298 просмотра
Японский космический аппарат SLIM потерял питание после посадки на Луну и ждет возможности зарядить солнечные панели

Удар по Краматорску: количество раненых увеличилось до двух

По сообщениям, в результате утреннего ракетного обстрела Краматорска российскими войсками один человек погиб и двое получили ранения. Ракетный обстрел был осуществлен осколочно-фугасной ракетой "Искандер", в результате чего было повреждено несколько зданий и объектов инфраструктуры.

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Удар по Краматорску: количество раненых увеличилось до двух