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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Даже в случае получения гражданства, 79% украинцев не переехали в США или Европу - КМИС

Даже в случае получения гражданства, 79% украинцев не переехали в США или Европу - КМИС

Киев  •  УНН

17 сентября 2024, 11:28  •  8894 просмотра

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Опрос КМИС показал, что 79% украинцев остались бы в Украине, даже получив гражданство США или ЕС. Среди молодежи до 30 лет 74% хотят оставаться в Украине, несмотря на сложности.

Около 80% украинцев не переехали бы жить в США или Европу, даже если бы им предоставили гражданство. об этом свидетельствует опрос Киевского международного института социологии, передает УНН.

Детали

На вопрос, переехали бы вы для постоянного проживания в США или страны ЕС, если бы без условий получили гражданство, 79% украинцев ответили, что остались бы дома. В то же время 19% - переехали бы в другую страну.

Аналитики отметили, что в сентябре 2022 года только 7% украинцев заявляли, что переехали бы в другую страну.

В КМИС объясняют, что снижение произошло и из-за того, что часть людей, которые хотели переехать, сделали это на фоне вторжения, а также из-за роста патриотизма и оптимизма относительно будущего Украины.

В то же время в октябре 2020 года 28% среди всех взрослых украинцев готовы были уехать жить за границу, а 69% - хотели остаться дома.

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Данные опроса свидетельствуют, что среди украинцев в возрасте от 18 до 29 лет в 2020 году почти половина (46%) хотели бы переехать за границу. К сентябрю 2022 года показатель снизился до 13%, далее к сентябрю 2024 года он вырос до 26%.

Хотя рост ощутимый, но все равно 74% украинцев в возрасте до 30 лет хотят оставаться в Украине. Подобный тренд характерен и для людей в возрасте от 30 до 44 лет, среди которых сейчас 75% не хотят переезжать из Украины

- добавили в КМИС.
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Дополнение

В КМИС отмечают, что отток населения, особенно молодых украинцев, является хронической украинской проблемой за все годы Независимости, которая особенно обострилась после полномасштабного вторжения.

Демографическая ситуация в Украине безусловно сложная, о чем говорят и ведущие украинские специалисты и зарубежные институции. 

Результаты опроса показывают, что на самом деле большинство украинцев (в частности, украинских мужчин мобилизационного возраста и женщин младшего / среднего возраста) хотят, несмотря на все имеющиеся сложности и риски, оставаться в Украине. Распространенный в медиа образ молодого мужчины, который переплывает Тису, или молодой женщины, которая едет жить лучше в Европу, не является репрезентативным для мужчин и женщин Украины. Безусловно, проблемы существуют, но украинцы сохраняют веру в Украину, сохраняют веру в лучшее будущее и демонстрируют готовность оставаться и работать на достижение желанного будущего

- заявил исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий. 

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Справочно

Опрос проводился в течение 1-6 сентября 2024 года методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров во всех регионах Украины (подконтрольная правительству Украины территория). Было опрошено 1022 респондента. 

Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины, которая контролировалась Правительством Украины.

В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины (в то же время часть респондентов - это ВПЛ, которые переехали с оккупированных территорий), а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% - для показателей, близких к 10%, 1,8% - для показателей, близких к 5%. В условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение. (...) В целом, мы считаем, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения

- заявил в КМИС. 

Напомним,

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о работе над созданием условий для возвращения украинцев. МИД сотрудничает с Еврокомиссией для разработки стратегий поощрения возвращения граждан.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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