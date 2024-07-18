Украина совместно с Управлением верховного комиссара ООН по беженцам запускает платформу «Украина - это Дом», сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел, передает УНН.

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В ведомстве говорят, что 18 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с верховным комиссаром ООН по вопросам беженцев Филиппо Гранди.

Кулеба положительно оценил работу Управления верховного комиссара ООН по вопросам беженцев в Украине, в том числе предоставление нового пакета помощи для подготовки к зиме.

Также в МИД отметили, что «министр подчеркнул важность усиления гуманитарного реагирования и поддержки украинцев, пострадавших из-за российского вторжения».

По итогам встречи глава МИД и верховный комиссар ООН по вопросам беженцев объявили о запуске платформы «Украина - это Дом».

«Эта платформа поможет людям получить достоверную и актуальную информацию по всем вопросам, касающимся возвращения в Украину, увидеть, какие возможности и преимущества, и сделать информированный выбор», - отметил Кулеба.

Министр также призвал Управление верховного комиссара ООН по вопросам беженцев к «решительным шагам для защиты украинских детей, которых незаконно вывезли в Россию».

«Это необходимо, чтобы не допустить их усыновления и обеспечить безопасное возвращение в Украину», - подчеркнул Кулеба.

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