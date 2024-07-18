Киев • УНН
МИД Украины и УВКБ ООН объявили о запуске платформы 'Украина - это Дом' для помощи украинцам вернуться из-за границы. Платформа будет предоставлять достоверную информацию о возвращении и возможности в Украине.
Украина совместно с Управлением верховного комиссара ООН по беженцам запускает платформу «Украина - это Дом», сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел, передает УНН.
Детали
В ведомстве говорят, что 18 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с верховным комиссаром ООН по вопросам беженцев Филиппо Гранди.
Кулеба положительно оценил работу Управления верховного комиссара ООН по вопросам беженцев в Украине, в том числе предоставление нового пакета помощи для подготовки к зиме.
Также в МИД отметили, что «министр подчеркнул важность усиления гуманитарного реагирования и поддержки украинцев, пострадавших из-за российского вторжения».
По итогам встречи глава МИД и верховный комиссар ООН по вопросам беженцев объявили о запуске платформы «Украина - это Дом».
«Эта платформа поможет людям получить достоверную и актуальную информацию по всем вопросам, касающимся возвращения в Украину, увидеть, какие возможности и преимущества, и сделать информированный выбор», - отметил Кулеба.
Министр также призвал Управление верховного комиссара ООН по вопросам беженцев к «решительным шагам для защиты украинских детей, которых незаконно вывезли в Россию».
«Это необходимо, чтобы не допустить их усыновления и обеспечить безопасное возвращение в Украину», - подчеркнул Кулеба.
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