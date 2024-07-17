Сбитие россией рейса MH17 10 лет назад показало, что нарушение рф международного права и угроза международному правопорядку со стороны кремля выходит далеко за пределы Украины. Об этом говорится в заявлении МИД Украины в связи с 10-й годовщиной сбития рейса МН17, передает УНН.

Сбитие рейса MH17 является ужасным актом российского террора среди многих, совершенных в течение десятилетия российской агрессии против Украины. Это преступление продемонстрировало международному сообществу, что нарушение Россией международного права и угроза международному правопорядку со стороны агрессора выходит далеко за пределы Украины - говорится в заявлении МИД.

В дипломатическом ведомстве отмечают, что за десять лет, прошедших с трагического дня, рф так и не нашла в себе мужества признать вину, извиниться перед родственниками погибших и пострадавшими странами, выплатить компенсации. Зато российская пропагандистская машина с первого же дня после трагедии развернула систематическую кампанию дезинформации, чтобы избежать ответственности.

россия и ее пропагандисты продолжили врать о MH17 даже после того, как Окружной суд Гааги установил в 2022 году все правдивые факты и вынес приговор. россия нанесла удар по жертвам MH17 дважды. Первый раз - ракетой по гражданскому самолету. Второй раз - ложью по их памяти и горю их близких и родных. Это часть российской стратегии "убивай, лги и отрицай", которую она применяет и к тысячам других зверств, совершенных ею за время российской агрессии против Украины - отметили в МИД.

Именно поэтому, как указали в МИД, столь важно привлечение россии к ответственности. Москва должна быть лишена чувства безнаказанности.

Работа Украины, в частности, в рамках Совместной следственной группы, международных организаций и международных судебных институтов, была и есть чрезвычайно важной для восстановления справедливости и безопасности международной гражданской авиации.

Дополнение

Новоназначенный министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп заявил, что его страна и дальше будет прилагать усилия для установления истины и обеспечения справедливости в отношении сбития 10 лет назад рейса MH17.